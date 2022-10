L’influenceur d’Instagram obtient un contrecoup pour assombrir la peau, ” prétendant ” être un vendeur au bord de la route

Une influenceuse Instagram fait l’objet de critiques pour avoir assombri sa peau et agi en tant que vendeuse au bord de la route sur des photos publiées sur ses réseaux sociaux. L’influenceuse, qui compte plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram, publie Reels où elle peut être vue dans un maquillage qui assombrit considérablement sa peau, portant des saris et offrant des roses aux gens dans la rue. De nombreuses personnes ont commenté sous ses vidéos, expliquant comment l’identité de classe d’une personne n’est pas une esthétique que quelqu’un d’autre peut mettre.

De plus, utiliser la vie de personnes économiquement exploitées pour obtenir des opinions sur les médias sociaux n’a pas plu à beaucoup. Les personnes qui ont défendu cette décision ont déclaré que cela avait été fait pour sensibiliser les gens aux injustices dans la société auxquelles les gens sont confrontés en raison de la couleur de leur peau et de leurs antécédents financiers.

Les vidéos ont également été critiquées par les utilisateurs de Twitter. Un commentateur l’a défendu en disant: “Mes deux cents: elle dit” Dark est beau aussi “. Pensez-y comme Insta Performance Art. Plus de pouvoir pour attirer l’attention sur l’obsession des Indiens pour une peau plus claire. D’autres ont réfuté, citant d’autres vidéos de mauvais goût. Par exemple, dans une vidéo, l’influenceur, en tant que personnage, mange d’une manière qui se prête à des stéréotypes offensants sur les personnes appartenant à la classe ouvrière.

Alors cette personne sur Instagram assombrit sa couleur et fait semblant d’être pauvre.. pour quoi ?? C’est insensé?? pic.twitter.com/zGbZbr3Wqh — Rutuja (ऋतुजा) (@Havaldarshinde) 20 octobre 2022

puis demandez à une personne à la peau foncée qui vend des fleurs pour gagner sa vie de faire la séance photo et de lui payer des frais / redevances appropriés ? ! une personne aisée à la peau claire qui se peint plus sombre pour gagner du poids et de l’argent ne fait pas la déclaration que vous pensez. – (@ospxEq) 21 octobre 2022

Oui. Même sur cette photo, vous pouvez dire qu’elle joue à jouer à la façon dont elle se tient, à l’expression de son visage. Démonstration brutale du langage corporel comme marqueur de pauvreté. Ce n’est certainement PAS ce qu’elle avait l’intention de faire, mais wow ! Quel point puissant. — Nandini (elle) (@nandinis) 21 octobre 2022

La photographie est une forme d’art et un outil puissant. Ici, c’est grossièrement mal utilisé et beaucoup trop insensible. Où est l’art là-dedans ? – Christy (@ cjnomad007) 21 octobre 2022

De nombreux films et émissions indiens ont contribué à plusieurs reprises au trope du « blackface » sans embaucher de vrais acteurs à la peau foncée.

