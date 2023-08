L’influenceur de Twitch Kai Cenat accusé d’incitation à l’émeute après que le « cadeau » d’Union Square ait sombré dans la violence

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

L’influenceur des médias sociaux Kai Cenat a été accusé d’incitation à une émeute et à un rassemblement illégal après que son événement de cadeau promis à Union Square à Manhattan ait sombré dans la violence.

Des milliers de fans de M. Cenat se sont rassemblés dans le parc vendredi après-midi après avoir annoncé un « énorme cadeau » dans un livestream Twitch.

La scène est rapidement devenue violente alors que des images aériennes montraient des bagarres, des gens lançant des pierres et des chaises sur des policiers, grimpant à l’entrée d’une station de métro et abattant des barrières métalliques.

Un nombre indéterminé de personnes ont été blessées, dont plusieurs officiers, et des dizaines ont été arrêtées.

M. Cenat, 21 ans, qui compte 6,5 millions d’abonnés sur Twitch et plus de quatre millions sur YouTube, était entouré de centaines de fans alors que le chaos se déroulait avant son départ avec une escorte policière et a ensuite été interrogé.

Vendredi soir, le chef du département du NYPD, Jeffrey Maddrey, a annoncé que M. Cenat faisait face à deux chefs d’accusation d’incitation à une émeute et à un rassemblement illégal, entre autres accusations qui n’ont pas été divulguées.

M. Maddrey a confirmé qu’il n’y avait eu aucune coordination avec la police avant l’événement. M. Cenat n’a pas parlé publiquement de l’incident.

Au total, la police a arrêté 65 personnes, dont 30 mineurs.

M. Cenat a annoncé mercredi son cadeau dans un flux Twitch, promettant de distribuer des ordinateurs, des Play Station 5, des microphones, des claviers, des webcams, des chaises de jeu, des écouteurs et des cartes-cadeaux.

« J’ai l’impression que New York le mérite vraiment », a-t-il déclaré.

Une foule immense s’est rassemblée à Union Square pour un cadeau de YouTuber Kai Cenat (NBC New York)

La police affronte les fans de Kai Cenat à Union Square (Getty Images)

Les fans ont commencé à se rassembler à Union Square vers 15 heures vendredi, une heure avant l’arrivée prévue de M. Cenat. Le parc a été rapidement submergé alors que la foule se déversait dans les rues, M. Maddrey déclarant: « Nous sommes passés de 300 enfants à quelques milliers d’enfants en quelques minutes. »

Le NYPD a activé son plus haut niveau d’intervention en cas de catastrophe, le niveau 4, après que les tentatives initiales de dégager les foules aient échoué et que la violence ait explosé.

Une alerte à l’échelle de la ville a été lancée pour que chaque agent disponible dans les cinq arrondissements – jusqu’à 1 000 agents – se rende directement à Union Square pour faire face aux émeutes.

M. Maddrey a déclaré que les adolescents étaient entrés par effraction dans un chantier de construction sur la place et avaient jeté des pierres, des bouteilles, des pots de peinture et allumé des feux d’artifice sur les agents.

« Nos officiers ont été attaqués, nous avons été écrasés, nous avons été poussés, j’avais des officiers à terre », a déclaré M. Maddrey.

Kai Cenat se tient au centre d’une foule à Union Square vendredi (Getty)

« Vous aviez des gens qui se promenaient avec des pelles, des haches… beaucoup de jeunes ont été blessés. »

Une ligne de policiers armés de gourdins et de boucliers a défoncé la foule vers 16 h 30 et a commencé à reprendre le contrôle de la situation, selon des journalistes sur le terrain.

Un policier aurait été sauté par des émeutiers et roué de coups. M. Maddrey a déclaré qu’il avait été au cœur de l’émeute et qu’il avait été blessé après avoir été touché par des objets volants.

« Comme vous voyez, je suis un peu gêné, je suis très sale ici.

« J’étais au milieu de la foule, j’ai également été frappé par quelques objets. Je pense que j’ai quelques blessures, mais je m’en rendrai compte quand j’aurai le temps d’y penser.

Le chef du département du NYPD, Jeffrey Maddrey, a été blessé lors de l’émeute avant de donner une conférence de presse vendredi après-midi (NYPD)

« J’ai eu des officiers qui ont été touchés et blessés, mais ils sont restés pour nous aider à résoudre ce problème. »

M. Maddrey a vu des jeunes dans la foule gravement blessés et souffrant de crises de panique et d’anxiété.

« Les gens souffraient ici. Il y avait beaucoup de monde, c’était incontrôlé, il nous a fallu du temps pour le maîtriser et beaucoup de jeunes ont été blessés.

De nombreuses blessures ont été subies par des adolescents qui se lançaient des objets les uns sur les autres, a-t-il ajouté.

Il a ajouté que la police évaluait toujours le nombre exact de blessés.

(Getty)

Plus tôt, CBS News New York a montré des séquences vidéo en direct montrant que plusieurs personnes étaient montées sur un toit à l’entrée de Union Square.

« Nos officiers ont fait preuve d’une grande retenue malgré l’agression qu’ils ont subie », a déclaré M. Maddrey.

Le rassemblement a été déclaré rassemblement illégal et les agents ont tenté de les encourager à quitter la zone.

« Après de nombreux avertissements et agressions, nous avons commencé à procéder à des arrestations et à nettoyer le parc. »

La circulation était dense dans les rues entourant la place, avec des groupes de jeunes grimpant sur des véhicules.

Les émeutiers ont utilisé des armes de fortune pour frapper des voitures (Presse associée)

On pouvait voir des gens marteler le côté d’un bus, grimper sur un autre bus et sauter de haut en bas.

Le MTA a empêché les rames de métro de s’arrêter à Union Square pendant environ une heure, avant de reprendre les services réguliers juste avant 17 heures.

Une grande quantité de peinture a été éclaboussé sur le côté sud de Union Square Park.

La police a érigé des barricades métalliques pour tenter de repousser la foule.

Ils ont lancé un avertissement par haut-parleurs : « Ce rassemblement est illégal. On vous ordonne de vous disperser.

La police de New York a érigé des barricades à Union Square alors qu’elle luttait pour contenir la foule (Presse associée)

« Si vous partez volontairement, aucune charge ne sera retenue contre vous. Si vous refusez de partir, vous serez arrêté pour attroupement illégal.

Après le calme d’Union Square, M. Maddrey a déclaré que la police continuait de surveiller les groupes d’émeutiers qui s’étaient dispersés dans Manhattan.

« Nous avons déjà rencontré des choses comme celle-ci, mais jamais à ce niveau de dangerosité où les jeunes n’écoutaient pas nos ordres, ils se battaient et se faisaient du mal. »

« C’est le pouvoir des médias sociaux, le danger des médias sociaux », a déclaré M. Maddrey. « Nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. »