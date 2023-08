L’influenceur de l’IA attire les hommes bien qu’il ne soit pas réel ; un expert partage des drapeaux rouges sur les applications de rencontres de célébrités

L’influenceuse virtuelle Milla Sofia attire l’attention des hommes sur les réseaux sociaux, posant dans de minuscules bikinis, de magnifiques robes et même des tenues de golf. Il n’y a qu’un hic : elle n’est pas réelle.

L’influenceuse basée en Finlande révèle ouvertement sur ses plateformes qu’elle est un robot intelligent artificiel, et sur son site Web, Sofia est décrite comme une « influenceuse virtuelle et mannequin de 24 ans ».

Cependant, cela n’a pas freiné l’intérêt, certains utilisateurs de médias sociaux indiquant qu’ils souhaitent la rencontrer en personne.

RENCONTRE AVEC UNE IA ? LE FONDATEUR DE L’APPLICATION DE RENCONTRE D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PRÉVOIT L’AVENIR DES RELATIONS AVEC L’IA

« Beaucoup de gens ne lisent tout simplement pas la description, et ils voient juste une belle femme, et ils se contentent de commenter. Et ce sont les médias sociaux pour vous », Alessandra Conti, une entremetteur de célébritésraconte Fox News Digital.

Selon Conti, les utilisateurs générés par l’IA comme Milla Sofia deviennent une tendance non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi dans le monde des rencontres, en particulier l’année dernière.

« Je suis un entremetteur professionnel depuis plus de 10 ans, et cette année en particulier, j’ai vu une telle augmentation du nombre de clients – hommes et femmes – venir dire qu’ils ont été pêchés si souvent parce que ces IA les robots… ils sont si difficiles à discerner s’il s’agit d’intelligence artificielle ou si c’est humain. Ils ont l’air si authentiques », explique-t-elle.

Le catfishing fait référence au moment où une personne est délibérément trompée par une autre via un faux profil.

« Il y a quelques signes révélateurs que vous pouvez … simplement surveiller », a déclaré Conti à propos des profils qui ne sont pas clairement étiquetés comme celui de Milla Sofia. Elle note que les discussions monétaires sont un signe.

« Mais je pense que c’est vraiment difficile parce que beaucoup de gens qui sont pêchés au chat ont tendance à avoir plus de 35 ans, donc ils sont en quelque sorte la démo cible. … Ces bots ont l’air et sonnent tellement, tellement réels », a ajouté Conti.

Parfois, les bots peuvent être (en quelque sorte) réels comme Caryn Marjorie, qui est une influenceuse réelle qui, selon Conti, a monétisé son nom et son image en créant une version IA d’elle-même appelée CarynAI. Selon son site Web, CarynAI est « le premier influenceur transformé en IA ».

« CarynAI ne me remplacera jamais », a déclaré Marjorie à Fortune en mai. « CarynAI n’est qu’une extension de moi, une extension de ma conscience. »

Conti a ajouté: « Elle fait essentiellement de la publicité comme suit : » Je serai ta petite amie. Mais c’est 1 $ la minute. » Donc, ces gens, ces hommes paient un dollar la minute pour discuter avec elle, son image, sa ressemblance. Elle leur laissera même des notes vocales en fonction des questions qu’ils lui poseront.

« C’est étrange, c’est sauvage. Mais je pense qu’avec ça, c’est un peu différent parce que c’est du consentement. L’IA avec consentement, à mon avis, c’est OK. … Mais je pense que le vrai problème survient quand ce sont des hommes ou des femmes plus âgés qui sont se faire piéger sur ces applications de rencontres par ces hommes et ces femmes artificiellement intelligents qui ont vraiment l’air si réels. »

Raya, une application de rencontres populaire souvent utilisée par des célébrités et des athlètes en raison de règles de confidentialité strictes, a même été infiltrée par des robots IA.

« La pêche au chat est également répandue sur Raya. Même s’il s’agit entre guillemets d’une application de rencontres de haut niveau, il s’agit toujours d’une application de rencontres. Et ces robots IA sont très intelligents, et ils se débrouillent de toutes les manières possibles. Donc, c’est pourquoi même si vous êtes sur une application de rencontre, à moins qu’un autre être humain impliqué ne vérifie que vous rencontrez un autre être humain, soyez toujours vigilant. Toujours, toujours, toujours. Faites confiance mais vérifiez.

Conti a expliqué comment les conversations sur les discussions monétaires sont généralement un bon indicateur que quelque chose ne va pas.

« Un énorme drapeau rouge, s’ils demandent de quelque manière que ce soit de l’argent ou de la crypto… ou s’ils évoquent simplement l’investissement. Cela semble être un sujet de conversation commun… que beaucoup de ces robots IA utilisent. Ils parlent de crypto , ils parlent d’investir, et ils parlent de ces opportunités incroyables, mais ils ne le font qu’après avoir accroché ces femmes, et ces hommes aussi, émotionnellement. »