L’influenceur de la weed et le scientifique se disputent pourquoi certains fumeurs vomissent sans cesse

Le groupe avait été lancé par une patiente du CHS nommée Erica, une artiste de 37 ans qui avait cherché des ressources en ligne après son diagnostic et, ne trouvant rien, avait décidé de créer « essentiellement un blog sur mon processus de rétablissement complet et toutes les choses J’ai découvert en cours de route. (Erica a préféré ne pas utiliser son nom de famille, en raison du contrecoup qui accompagne les discussions publiques sur le SHC.) Elle a épinglé des messages recommandant des suppléments de magnésium et énumérant des symptômes moins connus du SHC, tels que des convulsions et des « scromiting », c’est-à-dire des cris et des vomissements. à la fois. Avant de rejoindre, les membres doivent accepter un ensemble de règles, y compris “Pas de publications de théories ou de méthodes non prouvées… Ce groupe est réservé aux méthodes éprouvées et à la vérité”.

Erica et Moon sont devenus des amis rapides, bien qu’ils vivent à travers le pays l’un de l’autre. Au fur et à mesure que le groupe grandissait, accumulant jusqu’à un millier de nouveaux membres chaque mois, les deux femmes ont estimé qu’elles découvraient des informations cruciales, y compris quels médicaments sur ordonnance étaient les meilleurs pour cette condition et quels aliments déclencheurs (cacao, romarin) pourraient également amener les patients atteints de SHC à dégueuler. “Nous sommes tellement nombreux que nous pouvons nous utiliser comme cobayes”, m’a dit Erica. “Les articles qui ont été écrits par les médecins eux-mêmes sont en fait faux.”

Par exemple, a-t-elle expliqué, on lui a dit que certains médecins recommandent aux patients du SHC d’essayer d’utiliser des produits CBD non psychoactifs. Mais lorsque Moon a essayé de prendre des capsules de CBD, environ six mois après ce dîner à Malibu, elle s’est retrouvée aux urgences, avec trois ulcères, deux hernies et une infection bactérienne. Maintenant, elle et Erica ont travaillé pour convaincre les nouveaux membres du groupe que pour être en bonne santé, ils devaient arrêter tout cannabis, pour de bon.

« Nous avons sauvé des milliers de vies », affirme Erica.

KELSEY DAKE

En septembre 2019, après avoir pris la parole lors d’un panel lors d’une conférence médicale sur le cannabis, Moon était ravie d’apprendre qu’un chercheur nommé Ethan Russo était intéressé à étudier la maladie. De 1998 à 2014, Russo a mené des recherches pour GW Pharmaceuticals, la seule entreprise à proposer un médicament à base de cannabis dérivé de plantes et approuvé par la FDA (Epidiolex, un traitement de l’épilepsie infantile composé à 98% de CBD). La croyance précoce de Russo dans la promesse du cannabis médical, combinée à l’imprimatur d’une blouse blanche, a fait de lui une sorte de héros populaire parmi les amateurs de pot.

Russo avait suivi les recherches naissantes sur le syndrome d’hyperémèse cannabinoïde, y compris une étude de 2012 montrant que des patients comme Moon dépensaient jusqu’à 95 000 $ en frais de dépistage et d’hospitalisation avant de recevoir un diagnostic de SHC. Il pensait que les théories sur le CHS causé par les pesticides étaient des “conneries” et était curieux de savoir pourquoi le CHS affectait certains fumeurs de joints et pas d’autres, en émettant l’hypothèse qu’une mutation génétique pourrait en être responsable. Il s’est dit que s’il pouvait comparer les génomes d’un grand groupe de patients atteints du SHC avec les génomes d’un groupe témoin de fumeurs qui n’avaient pas développé de SHC, il pourrait peut-être offrir aux patients et aux médecins une certaine clarté.

“L’idée originale était, pouvons-nous développer un test de diagnostic pour cela?” Russo me l’a dit. “Un test génétique de 180 $ peut peut-être éviter beaucoup de chagrin aux gens”, a-t-il déclaré. Et peut-être que cela pourrait donner aux parents des nombreux patients adolescents et dans la vingtaine du SHC qui refusaient de croire que l’herbe les rendait malades “plus de munitions pour dire:” Hé, Johnny, ne fume pas pour toi “.”

Il a décidé de faire équipe avec une société de tests génétiques appelée Endocanna Health, qui utilisait ses kits ADN pour proposer des recommandations de cannabis individualisées basées sur la génétique d’une personne. Russo, qui n’aime pas particulièrement consommer du cannabis lui-même, avait passé le test ADN de l’entreprise et affirmé que ses évaluations de la façon dont son corps était génétiquement prédisposé à réagir à l’herbe étaient étonnamment précises.