« L’influenceur de Dieu » prêt à devenir le premier saint millénaire de l’Église catholique

Carlo Acutis, un programmeur de 15 ans décédé d’une leucémie en 2006, devrait être le premier saint millénaireselon un nouveau rapport du Agence de presse catholique Jeudi. Acutis a créé des sites Web documentant de prétendus miracles et est surnommé « l’influenceur de Dieu » depuis sa mort.

S’attaquer à la légende du film Zelda

Quiconque veut devenir saint dans l’Église catholique doit être reconnu comme ayant accompli au moins deux miracles, même si ces miracles se sont produits après la mort du saint. Le pape François a reconnu jeudi le deuxième miracle d’Acutis, selon l’agence de presse catholique.

Le miracle impliquait une jeune fille de 21 ans originaire du Costa Rica, Valeria Valverde, qui étudiait en Italie, où vivait Acutis. Valverde a subi un traumatisme crânien en 2022 suite à un accident de vélo et a dû subir une intervention chirurgicale, mais sa mère est allée prier sur la tombe de Carlo Acutis, où son le corps est exposé publiquement.

Du Agence de presse catholique:

Six jours après l’accident, la mère de Valeria est partie en pèlerinage à Assise pour prier pour la guérison de sa fille sur la tombe du bienheureux Carlo Acutis, laissant une note écrite. Le même jour, Valeria a commencé à respirer par elle-même et le lendemain, elle a retrouvé l’usage de ses membres supérieurs et a en partie retrouvé la parole. Valeria est sortie de l’unité de soins intensifs 10 jours après le pèlerinage de sa mère et a subi d’autres examens qui ont montré que la contusion hémorragique du cortex temporal droit dans son cerveau avait complètement disparu. Contrairement aux prévisions médicales, Valeria n’a passé qu’une semaine en physiothérapie et le 2 septembre 2022, deux mois après son accident, elle est partie en pèlerinage à la tombe de Carlo Acutis à Assise avec sa mère pour célébrer sa guérison complète.

Le premier miracle attribué à Acutis s’est produit en 2013 et a été reconnu par le pape en 2020. Ce miracle concernait un garçon brésilien qui aurait été guéri d’une maladie pancréatique rare.

Carlo Acutis, 15 ans, un garçon italien décédé en 2006 d’une leucémie, repose en état avant d’être béatifié par le cardinal Agostino Vallini, à Assise, en Italie, le samedi 10 octobre 2020. Photo : Grégoire Borgia ( PA )

Acutis, né en 1991, a créé une exposition en ligne sur Miracles eucharistiques qui a été mis en ligne peu de temps avant sa mort en 2006. L’Eucharistie est la pratique de la Sainte Communion, consommant du pain ou des hosties et du vin, qui, selon les catholiques, devient le corps et le sang littéraux de Jésus-Christ dans un processus appelé transsubstantiation. Cette pratique commémore la Dernière Cène lorsque Jésus a mangé avec ses disciples la veille de sa trahison et de sa crucifixion.

L’EWTN Réseau catholique mondial a une vidéo sur YouTube sur Acutis et sa foi.

Le bienheureux Carlo Acutis et son amour pour l’Eucharistie

Acutis ne sera pas le premier saint de l’Église catholique lié à la technologie. Le pape Jean-Paul II a déclaré Isidore de Séville le saint patron d’internet en 1997. Saint Isidore, décédé en 676, a tenté d’enregistrer toutes les connaissances humaines dans une vaste encyclopédie qui n’a été publiée qu’après sa mort, ce qui en fait un choix naturel pour les associations avec le Web.

On ne sait pas exactement quand Acutis deviendra officiellement un saint, mais la reconnaissance par le pape d’un deuxième miracle est l’une des dernières étapes nécessaires pour achever le processus. Le dernier catholique canonisé fut Maria Antonia de Paz et Figueroareligieuse argentine du XVIIIe siècle, devenue sainte en 2016.