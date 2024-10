L’influenceur controversé Andrew Tate se moque du cadeau de Diljit Dosanjh pour un fan : « Je parie que ça pue le curry »

Dernière mise à jour : 30 octobre 2024, 15h01 IST

La controverse est née après qu’une vidéo du récent concert de la tournée Dil-Luminati 2024 de Diljit Dosanjh à Delhi soit devenue virale.



Diljit a récemment commencé sa tournée en Inde à Delhi. (Crédits photo : X)

L’influenceur anglo-américain Andrew Tate fait face à des réactions négatives après avoir fait un commentaire offensant sur l’acteur-chanteur Diljit Dosanjh. La controverse est née après qu’une vidéo du récent concert de la tournée Dil-Luminati 2024 de Dosanjh à Delhi soit devenue virale. Dans le clip, on voit Dosanjh offrant sa veste à une fan, la laissant ainsi que son mari visiblement touchés par le geste.

Tandis que les fans célébraient la prévenance du chanteur et que beaucoup admiraient sa personnalité terre-à-terre, Tate a répondu par une remarque désobligeante dans les commentaires. Il a déclaré : « Je parie que ça pue le curry », suscitant l’indignation des fans et des utilisateurs des réseaux sociaux.

Les fans de Diljit Dosanjh n’étaient pas d’humeur à prendre cela à la légère. Beaucoup ont immédiatement réagi par des commentaires féroces, déclenchant d’intenses réactions négatives en ligne. L’un d’eux a écrit : « ça sent toujours mieux que l’inconduite sexuelle ».

ça sent toujours meilleur que l’inconduite sexuelle – Rishsane (@TheRishabhAnand) 30 octobre 2024

Un autre a demandé : « Qu’est-ce qui est le pire ? Une veste pédo ou currifiée ?

Quel est le pire ? Une veste pédo ou currifiée ? Revenez au proxénétisme – Crypto Guru (@EatHealthyGetR1) 29 octobre 2024

« Oh, étais-je censé rire ? Au moins, c’est mieux que vos faux cours », lit-on dans un commentaire.

Oh, j’étais censé rire ? Au moins c’est mieux que tes faux cours Un utilisateur a critiqué la Tate avec un croquis amusant et a écrit : « Les hommes allaient à la guerre, maintenant ils ressemblent à ça. » Les hommes allaient à la guerre, maintenant ils ressemblent à ça pic.twitter.com/nmpe6qhtRY —Aditi. (@Sassy_Soul_) 30 octobre 2024

Les commentaires de Tate sur les vidéos du concert de Diljit Dosanjh sont intervenus à un moment où il avait une autre dispute en ligne avec un médecin indo-américain, Kirti Patel. Tate, en réaction aux commentaires de Patel sur sa photo torse nu, a lancé une série d’attaques personnelles. Il a écrit : « Je suis super déçu de ne pas t’attirer, Kirti. J’essayais seulement de rendre mes bras aussi gros que ton nez.

Controverses d’Andrew Tate

Andrew Tate fait actuellement face à de graves allégations d’exploitation sexuelle et de traite d’êtres humains après que plusieurs femmes ont porté plainte contre lui. Son frère Tristan et deux autres associés font également face à des accusations. Après avoir été assigné à résidence pendant plus de sept mois, il a été libéré en août 2023 mais ses déplacements sont soumis à des restrictions, selon la BBC.

Outre ces accusations, l’influenceur a également suscité des polémiques pour ses propos misogynes à l’égard des femmes. Au cours d’une interview, il s’est qualifié de « misogyne absolu », décrivant en outre les femmes comme « paresseuses » et qu’il n’existe « pas de femme indépendante ».