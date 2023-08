L’influenceur Burak Can Tas, 23 ans, tué dans un accident de moto d’horreur après avoir partagé un message étrange quelques semaines avant le mariage

Un blogueur de BIKE prévoyant d’épouser sa fiancée folle de moto est décédé après avoir heurté un chien dans un accident bizarre.

L’influenceur Burak Can Tas, 23 ans, a été jeté de son vélo à Adana, en Turquie, et est décédé plus tard à l’hôpital de multiples blessures.

L’influenceur est mort dans le crash d’horreur Crédit : Flash d’information

Il était censé épouser sa petite amie plus tard cette année Crédit : Flash d’information

Quelques jours seulement avant sa mort, il a posté un message inquiétant à propos de sa fiancée : « Je suis prêt à voyager avec vous jusqu’à la fin de ma vie. »

Il n’était qu’à quelques semaines d’épouser un autre passionné de vélo, Yaren Kara, après que le couple a annoncé ses fiançailles le 3 juillet.

Tas avait précédemment expliqué à ses 85 000 abonnés sur les réseaux sociaux comment sa romance avait changé sa vie.

Dans un post touchant à sa fiancée, il écrivait : « L’année 2022 a orchestré sa dernière surprise, me conduisant à toi.

« Jusqu’à présent, je ne comprenais pas le concept d’amour ou d’être aimé.

« Ça, je l’ai appris de toi, mon amour.

« Je suis reconnaissant de l’alimentation continue de ma bonté intérieure et de ne jamais lâcher mes mains.

« Je suis prêt à voyager avec vous jusqu’à la fin de la vie. »

Sa fiancée Yaren Karra a partagé un post déchirant sur Instagram montrant les deux câlins avant sa mort.

Elle l’a légendé: « Je suis reconnaissante pour chaque jour que je passe avec toi, mon amour. Mon seul et unique qui me manquera tellement.

« Que Dieu t’accueille dans le plus beau coin de Jannah. Je t’aime tellement mon partenaire de vie. »

Tass était un motocycliste enthousiaste et partageait souvent ses exploits à moto avec ses partisans.

Il a été enterré au cimetière de Buruk à la fin de la semaine dernière, alors que la police poursuit son enquête sur la tragédie.

Les hommages ont continué à affluer pour l’influenceur bien-aimé, alors que les fans laissent leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

Un fan a commenté: « C’était un jeune homme brillant, que sa place soit le paradis. »

Un autre a déclaré: « Les bonnes personnes meurent jeunes. Qu’il repose en paix. »

Un fan a pleuré: « Puissiez-vous reposer en paix, un homme avec un beau sourire, un homme au grand cœur.

« Que Dieu pardonne vos manquements. Que Dieu accorde la paix à votre âme. Il n’y en aura jamais un autre comme vous. Que Dieu accorde la patience à tous ses proches, en particulier Yaren. »