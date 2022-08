L’influenceur Bobby Kataria reste en fuite, la police déclare une prime sur lui

L’influenceur des médias sociaux Bobby Kataria est en fuite depuis le 11 août. Cela survient après que les flics essaient constamment de le rechercher après avoir fait face à un FIR pour avoir envoyé des menaces de mort à une femme Gurugram. Dans le dernier développement, la police a révélé qu’il y aura une prime déclarée pour quiconque parviendra à trouver l’influenceur manquant. Les instructions ont été données par le DGP Ashok Kumar à Dehradun SSP.

Une FIR a été déposée contre Kataria et 10 autres à Gurugram. Kataria a été arrêtée par la police de Gurugram pour avoir battu une femme, l’avoir menacée de mort et publié des messages vulgaires à son sujet sur les réseaux sociaux. Le plaignant, qui réside à Ashok Vihar à Gurugram, a allégué que Kataria s’est rendue à un championnat organisé dans le secteur 5 de Gurugram, a arrêté l’événement avec force et tous les accusés ont annoncé leur propre équipe comme vainqueur et ont procédé à leur remettre la médaille et le prix en argent. .

« Quand j’ai demandé de l’argent, ils ont commencé à mal se conduire et ont menacé de me tuer. Ils m’ont harcelée et ont publié des messages vulgaires à mon sujet sur Instagram, YouTube et WhatsApp », a déclaré India Today citant la femme dans son FIR. Elle a dit qu’elle a même dû quitter sa maison avec son fils.

Le plaignant a également exigé des mesures strictes contre Kataria et les autres accusés dans cette affaire.

Récemment, une vidéo de Bobby Kataria fumant à l’intérieur d’un avion a fait des ravages et provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux. S’adressant à ANI, Kataria a déclaré: «La vidéo dans laquelle j’ai été vue en train de fumer était un avion factice et cela faisait partie de mon tournage à Dubaï. Il est interdit de prendre un briquet à l’intérieur de l’avion. Cela contredit complètement la déclaration de la compagnie aérienne dans laquelle elle avait confirmé que l’incident s’était produit dans l’un de ses avions en janvier de cette année.

Dans un autre incident, une enquête a été lancée par le directeur général de la police d’Uttarakhand, Ashok Kumar, après qu’une vidéo de Kataria consommant de l’alcool sur une route très fréquentée de Dehradun soit devenue virale. Tout a commencé le 28 juillet lorsque Kataria, un résident de l’Haryana, a mis en ligne la vidéo sur son compte vérifié. Le court clip a déclenché une colère généralisée. L’influenceur compte environ 6,3 lakh d’abonnés sur la plateforme de partage de photos et de vidéos.

