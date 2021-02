DÉPLACEZ Ernest Hemingway – car ce superbe mannequin tente de se hisser au premier rang après avoir été surnommé le pêcheur le plus sexy du Paraguay.

La belle Belen Lizama, 21 ans, a remporté le titre après avoir poursuivi sa passion d’enfance – et l’avoir rendue chic.

Elle affiche régulièrement son physique tonique et ses expéditions de pêche sur son compte Instagram, ainsi que ses derniers régimes de fitness.

Journal argentin Crónica a détaillé sa carrière de mannequin et sa passion pour la pêche dans un article intitulé « Elle est la pêcheuse la plus sexy du Paraguay » publié le 29 janvier.

« C’est l’un de mes sports préférés qui me déstresse le plus et je le recommande aux filles car il n’y a presque pas de filles qui le font », a-t-elle déclaré à Crónica.

La pêcheuse Lizama, qui compte 25700 abonnés Instagram, a expliqué à la publication qu’elle avait commencé le mannequinat à 15 ans, avec le soutien de ses parents.

Elle a depuis travaillé comme ambassadrice de la marque sur les réseaux sociaux et les événements en ligne – mais elle a mis de côté les perspectives de concours de beauté car elle n’est pas intéressée, bien qu’elle ait été assurée de gagner.

La séduisante pêcheur, représentée par Prestige Models, a évoqué sa passion pour la pêche, que son père lui a inculquée lorsqu’elle était enfant.

« Je suis toujours allé pêcher avec papa. Puis avec des amis passionnés de pêche. Et jusqu’à présent, je suis passionné par ça aussi. »

Elle a assuré aux lecteurs qu’elle était «la meilleure» en matière de pêche et a affirmé que lorsque les gens évaluaient ses compétences de pêche de un à dix, elle était toujours classée 100.

« Je relâche toujours les poissons s’ils sont trop gros, c’est-à-dire pour respecter les limites légales des ressources halieutiques. J’aime attraper de gros poissons. Le plus gros que j’ai eu la dernière fois était d’environ 40 kilogrammes (88 livres) », a-t-elle poursuivi.

Lizama a assuré au journal que ses tenues de pêche sexy ne faisaient pas d’elle une cible pour les moustiques, en disant: « J’aime m’habiller comme ça. Je me sens plus à l’aise, mais d’abord je mets un litre de répulsif. »

Quand Crónica a demandé si Lizama devait demander à son petit ami la permission de participer à des voyages de pêche, elle a ri et a dit: «Je ne demande pas la permission parce que c’est moi qui dirige les choses dans ma relation.

« Mon petit ami respecte mes règles. »

Mais lorsqu’elle a été interrogée sur les hommes qui demandent la permission, elle a changé d’avis en disant: « Je pense que c’est bien de demander la permission parce que parfois les copines peuvent devenir désespérées quand elles ne savent pas où elles sont. »