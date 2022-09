L’influence énergétique de la Russie sur l’Europe “est presque terminée”

L’Allemagne est actuellement en avance sur son calendrier dans sa course au remplissage des stockages souterrains de gaz avant l’hiver. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

La dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe semble toucher à sa fin, selon des analystes énergétiques et politiques, atténuant potentiellement le risque de nouvelles perturbations de l’approvisionnement à un moment où beaucoup craignent que la Russie ne coupe complètement les livraisons pendant l’hiver. L’Europe a subi ces derniers mois une forte baisse des exportations de gaz de la Russie, traditionnellement son plus grand fournisseur d’énergie. Elle a aggravé un différend amer entre Bruxelles et Moscou et exacerbé le risque de récession et de pénurie de gaz en hiver. La Russie a cité des équipements défectueux ou retardés comme raison de la réduction des livraisons. Les décideurs européens, cependant, considèrent la réduction de l’offre comme une manœuvre politique destinée à semer l’incertitude dans le bloc des 27 pays et à faire grimper les prix de l’énergie dans le contexte de l’assaut du Kremlin contre l’Ukraine.

L’arme énergétique de la Russie va devenir sans objet. Agathe Demarais Directeur des prévisions mondiales chez The Economist Intelligence Unit

Agathe Demarais, directrice mondiale des prévisions chez The Economist Intelligence Unit, une société de recherche et de conseil, a déclaré à CNBC que le Kremlin semblait militariser les approvisionnements énergétiques et “brûler les ponts” avec l’Europe alors qu’il le pouvait encore. Lorsqu’on lui a demandé si l’influence énergétique de la Russie sur l’Europe touchait à sa fin, Demarais a répondu : “Oui. En fait, tout à fait.” “L’Europe se dirige vers un hiver très difficile, probablement deux années d’un ajustement très difficile avec beaucoup de difficultés économiques. Mais ensuite, l’Europe va essentiellement devenir plus indépendante avec un mix plus diversifié”, a déclaré Demarais. “Et ce que cela signifie, c’est que l’arme énergétique de la Russie va devenir sans objet”, a-t-elle ajouté. “Notre point de vue est que la Russie le sait et c’est pourquoi elle tue déjà l’approvisionnement en gaz ou crée de l’incertitude parce qu’elle sait que si elle veut nuire à l’Europe, elle doit le faire maintenant. C’est une question maintenant ou jamais.”

Course pour remplir le stockage de gaz

L’Allemagne, jusqu’à récemment, achetait plus de la moitié de son gaz à la Russie. Pourtant, la plus grande économie d’Europe est actuellement en avance sur le calendrier dans sa course pour remplir les installations de stockage de gaz souterraines afin d’avoir suffisamment de carburant pour garder les maisons au chaud pendant les mois les plus froids. Les analystes ont déclaré à CNBC que l’Allemagne avait pu rapidement remplir ses stocks de gaz ces dernières semaines en raison de plusieurs facteurs. Il s’agit notamment d’une forte offre en provenance de Norvège, des Pays-Bas et d’autres pays, d’une demande en baisse dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, d’entreprises passant du gaz à d’autres types de combustibles et du gouvernement fournissant plus de 15 milliards d’euros (15,06 milliards de dollars) de lignes de crédit pour reconstituer les installations de stockage. .

Les dernières estimations de l’association de l’industrie électrique BDEW montrent que la consommation allemande de gaz en provenance de Russie est tombée à 9,5 % en août. C’est en baisse par rapport à un énorme 60% au cours de la même période l’an dernier. La Norvège est devenue le plus grand fournisseur de gaz de l’Allemagne, selon les données de la BDEW, fournissant près de 38 % de la consommation allemande le mois dernier. On estime que les Pays-Bas, deuxième fournisseur de l’Allemagne, ont livré environ 24 % du gaz allemand en août. Ian Bremmer, président du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group, a déclaré la semaine dernière via Twitter qu’il “semble de plus en plus que l’Allemagne peut passer l’hiver sans rationnement sévère”, même dans le pire des cas où la Russie ferme complètement les robinets. C’est “une très bonne nouvelle”, a déclaré Bremmer. “L’influence énergétique de la Russie sur l’Europe est presque terminée.”

“L’hiver n’est pas encore arrivé”

Alors que l’UE est sur la bonne voie pour dépasser les objectifs de remplissage des installations de stockage de gaz, les analystes avertissent que cela seul ne suffira pas. Des réductions de la demande devraient être nécessaires pour garantir que le carburant stocké dure suffisamment longtemps pour soutenir adéquatement les ménages et les entreprises tout au long de l’hiver. Jacob Mandel, associé principal pour les matières premières au cabinet de conseil britannique Aurora Energy Research, a déclaré que si l’UE remplissait complètement ses installations de stockage de gaz avant l’hiver, le meilleur scénario verrait ces réserves durer environ trois mois. “La menace de pénurie demeure”, a déclaré Mandel. “Une vague de froid inattendue pourrait rapidement épuiser les stocks si les importations ne suivent pas le rythme.”

