L’influence de Trump sur le GOP se durcit aux niveaux étatique et local

WASHINGTON – Des mois après que Donald Trump a quitté le bureau ovale, les républicains aux niveaux national et local renforcent leur loyauté envers le président à mandat unique, assurant que Trump restera l’avenir du parti malgré sa défaite en novembre.

De l’adoption de ses théories du complot électoral discréditées à la menace de sécession, les responsables étatiques et locaux laissent de plus en plus de côté les problèmes communautaires pour refléter l’emprise continue de Trump sur le GOP national.

L’extension de la domination de Trump dans le GOP jusqu’aux dirigeants locaux aggrave la consolidation du parti derrière une politique sans compromis de droite et axée sur les griefs qui centre les théories du complot et les menaces à la légitimité démocratique.

« Ce qui est historiquement nouveau, c’est l’orientation de toutes les politiques locales et étatiques vers des questions nationales et idéologiques lointaines. C’est polarisant et handicapant », a déclaré Timothy Snyder, professeur d’histoire à l’Université de Yale qui étudie l’autoritarisme. « Le gouvernement local et étatique est censé gérer les problèmes locaux et étatiques. »

Un grief de Trump qui a fait son chemin dans les partis étatiques et locaux : les élections de 2020. Dans le Colorado, la présidente du GOP de l’État, Kristi Burton Brown, a été réélue après avoir affirmé à plusieurs reprises qu’il y avait « des questions très valables encore posées sur les élections de 2020 ».

En Arizona, le Sénat de l’État contrôlé par le GOP a lancé un audit de plusieurs mois de l’élection présidentielle de 2020 dans le comté le plus peuplé de l’État, une décision fortement opposée par les responsables républicains du comté de Maricopa car ses justifications sont enracinées dans des théories du complot sans fondement.

Depuis la défaite de Trump dans l’État, les républicains de l’Arizona ont allégué un certain nombre de fausses théories du complot de fraude électorale comme raisons de sa défaite. Le GOP de l’État a lancé un troisième audit au scrutin, qui est actuellement mené par la société Cyber ​​Ninjas, dont le chef était un fervent partisan de la campagne « Stop the Steal » qui a atteint son paroxysme lors des émeutes du 6 janvier au Capitole des États-Unis. .

Quatorze États ont adopté des lois rendant le vote plus difficile depuis novembre dernier, avec des dizaines d’autres projets de loi à l’étude, faisant état des griefs que Trump et ses plus fidèles partisans ont exprimés en 2020. Les critiques soutiennent qu’ils conduiront à la suppression des électeurs, le plus souvent des électeurs minoritaires.

« En ce moment au sein du Parti républicain, sa présence est dominante », a déclaré Matt Terrill, partenaire de Firehouse Strategies qui a été chef de cabinet de la campagne présidentielle de Marco Rubio.

Politique de ruissellement

Bon nombre des changements parmi les républicains locaux ont résulté des changements nationaux.

Le mois dernier, la représentante Liz Cheney, R-Wyo., a été démis de ses fonctions de direction du House GOP pour sa dénonciation des mensonges de Trump, tandis que la sénatrice Mitt Romney, R-Utah, a été huée par une foule lors d’un événement du Parti républicain de l’Utah.

La décision des républicains de la Chambre d’évincer Cheney de la direction » n’était pas une décision agressive de » purger « les éléments non-Trump, mais simplement une fonction de la réalité que la plupart des élus républicains et des électeurs de base soutiennent Trump, et il est difficile de avoir quelqu’un à la tête du parti qui n’en a pas », a déclaré Patrick Ruffini, stratège républicain et co-fondateur de la société de sondage Echelon Insights.

« C’est pourquoi vous voyez la plupart des républicains faire valoir avec modération que Cheney n’était pas dans le message et qu’il n’était pas un joueur d’équipe, plutôt que d’être un effort total pour punir la déloyauté envers Trump », a-t-il poursuivi.

Les législateurs républicains qui ont soutenu la destitution de l’ancien président, comme le sénateur Bill Cassidy, R-La., et les représentants Peter Meijer, R-Mich., et Adam Kinzinger, R-Illin., ont également été réprimandés par leurs partis étatiques et locaux. .

« L’idée qu’il y a une sérieuse bataille de factions entre les forces pro-Trump et anti-Trump est exagérée. La part du lion des républicains soutient Trump au moins dans une certaine mesure », a déclaré Ruffini.

« Le vrai fossé n’est pas entre les gens qui soutiennent Trump et ceux qui ne le font pas, mais entre ceux qui soutiennent Trump et pensent qu’il devrait être le modèle pour aller de l’avant et ceux qui soutiennent Trump mais pensent qu’il n’était pas très discipliné et sont ouverts à nouveaux dirigeants », a-t-il ajouté. « C’est une distinction plus subtile que ne le suggère le combat de Liz Cheney. »

Les États parties se mobilisent autour d’une vision à la Trump et réfléchissent à la sécession

La situation équivaut à un parti à la fois fasciné par son ancien président et porte-drapeau, tout en reflétant les ressentiments de ses plus fidèles partisans, ont déclaré des analystes.

Dans le Michigan, Meshawn Maddock, coprésident du Parti républicain de l’État, a récemment appelé l’État à se séparer des États-Unis « pour échapper à la domination tyrannique du gouverneur démocrate du Michigan Gretchen Whitmer » sur l’État.

Maddock a diffusé à plusieurs reprises des théories du complot sur la pandémie de COVID-19 et des théories du complot sur la fraude électorale à l’approche et au lendemain des élections de 2020, affirmant que les démocrates de l’État avaient volé les élections à Trump.

Son coprésident, Ron Weiser, a qualifié en mars Whitmer et d’autres dirigeants démocrates de l’État de « sorcières » et a suggéré « l’assassinat » comme réponse justifiée aux deux membres du Congrès du Michigan GOP qui ont voté pour destituer Trump en 2021, les représentants Peter Meijer et Fred Upton.

Weiser a déclaré plus tard que ses remarques, qui ont été capturées lors d’une réunion de la direction du parti GOP avec des électeurs de base conservateurs, ont été sorties de leur contexte.

Dans l’Oklahoma, l’élection de l’ancien représentant de l’État John Bennett à la tête du GOP de l’État a provoqué une réaction des démocrates locaux et des musulmans américains qui ont dénoncé les commentaires de Bennett selon lesquels l’islam est un « cancer dans notre nation qui doit être éliminé ».

Bennett, qui a déclaré en 2016 que l’ancienne candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton devrait être mise à mort par un « peloton d’exécution », était également un ardent partisan des nombreuses théories du complot électoral de Trump.

Outre les fausses allégations de fraude électorale, de nombreux élus à travers le pays ont ouvertement commencé à réfléchir à la sécession ou à des formes de violence.

En décembre, après que la Cour suprême a refusé d’entendre un procès au Texas tentant d’annuler les élections, le président du GOP de l’État, Allen West, a ouvertement envisagé la sécession du pays comme réponse.

Suite:Le président du Texas GOP, Allen West, démissionne de son poste alors qu’il envisage de se présenter au poste de gouverneur

« Peut-être que les États respectueux des lois devraient s’unir et former une Union d’États qui respectera la constitution », a déclaré West dans un communiqué.

Une poussée de longue date des comtés à tendance républicaine de l’Oregon et de la Californie pour se séparer de leurs États et être incorporés dans l’Idaho a également repris du poil de la bête après les élections de 2020, certains politiciens du GOP de l’État citant la fraude électorale dans leur raisonnement.

Le GOP de l’Oregon a publié une déclaration en janvier qualifiant le saccage violent du Capitole des États-Unis le 6 janvier de « faux drapeau » opération orchestrée pour « abandonner notre nation aux forces de gauche cherchant à établir une dictature vide de toutes les libertés et libertés chéries ».

Les candidats du GOP jockey pour la base fidèle à Trump

Les candidats de tout le pays en compétition pour les nominations du GOP doivent désormais se battre de plus en plus pour prouver leurs références pro-Trump en matière de politique, de tempérament et de valeurs à la recherche d’une base d’électeurs conservatrice toujours réceptive au style politique de Trump.

« La base du parti semble actuellement s’unir derrière le président Trump et sa rhétorique », a déclaré Terrill, ajoutant qu’il est très clair qui dirige la politique et la stratégie du parti: « Ce sont ces électeurs de base du GOP, ce sont ces électeurs primaires . »

Des politiciens républicains ambitieux qui se battent pour cette base loyale ont commencé à imiter le style de Trump et à répéter de fausses affirmations sur les élections comme des signes de loyauté envers la vision du monde « L’Amérique d’abord » de l’ancien président.

En Virginie, le candidat républicain au poste de gouverneur, Glenn Youngkin, a mis en doute la légitimité de l’élection présidentielle de 2020 jusqu’à ce qu’il remporte l’investiture. L’ancien dirigeant du capital-investissement continue de faire des appels à « l’intégrité électorale » une partie intégrante de sa campagne.

Dans l’Ohio, l’ancien trésorier de l’État Josh Mandel, qui est le favori du parti en lice pour l’investiture du GOP pour remplacer le sénateur Rob Portman, R-Ohio, au Sénat, a récemment déclaré à une foule de partisans que les élections de 2020 « avaient été volées à Donald Trump . » Mandel a soutenu, « mes adversaires spongieux de l’establishment dans cette course ne diront pas ces mots. Mais je vais. »

Dans les cas peut-être les plus illustratifs, les descendants de certaines des dynasties politiques les plus légendaires du GOP ont pivoté des marques traditionnelles de leur famille vers le trumpisme.

George P. Bush, dont le père Trump a battu lors de la primaire présidentielle du GOP 2016, a fait des commentaires positifs répétés sur l’ancien président pendant des années et courtise maintenant l’approbation de Trump avant un défi principal pour la nomination du procureur général du GOP Texas.

Ronna McDaniel, présidente du RNC et nièce du sénateur Mitt Romney, a été réélue à l’unanimité à son poste quelques jours après les émeutes du Capitole du 6 janvier. Dans son discours d’acceptation, McDaniel a condamné la violence au Capitole tout en remerciant Trump pour son soutien continu à sa candidature.

McDaniel n’a pas non plus reconnu la défaite électorale de Trump, ne faisant que brièvement référence à la prochaine « transition du pouvoir ».

Un parti, sous Trump

Les sondages révèlent systématiquement que Trump reste une figure populaire au sein du parti. Plus de la moitié des républicains ont déclaré que Trump était le « vrai président » dans un récent sondage Reuters/Ipsos, tandis qu’un sondage de février USA TODAY/Suffolk a révélé que la plupart des électeurs du GOP étaient toujours fermement derrière l’ancien président.

« Ce n’est pas quelque chose qui s’est soudainement produit ou qui est totalement nouveau », a déclaré Terrill à propos des préférences de la base conservatrice. « Ce que nous voyons prendre forme en ce moment, c’est seulement dévoiler et déballer ce qui se passe dans le parti depuis un certain temps. En 2010, vous avez vu la montée du Tea Party et en chemin vous avez vu ces électeurs de base dans le parti penche dans des directions différentes et en 2016, vous avez certainement vu l’élection de Donald Trump », a-t-il déclaré.

« Le gros problème pour les démocrates en ce moment est de reconnaître que même s’ils peuvent penser que le Parti républicain est divisé, ils pourraient être plus unifiés qu’ils ne le pensent », a poursuivi Terrill.

Compte tenu de la centralité actuelle de Trump dans le parti, a déclaré Terrill, il est très probable qu’il remporterait à nouveau la primaire du GOP en 2024 s’il se présentait. « C’est un moment décisif pour le parti en termes de direction dans laquelle il va. »

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.