Avant de rejoindre les rangs professionnels, avant de devenir une épine dans le flanc de l’homme dont il voulait apprendre, Caleb Porter était un entraîneur universitaire très réussi à Akron.

À l’occasion, Porter faisait le voyage de deux heures pour regarder l’entraînement de Columbus Crew et voir quels morceaux il pourrait être en mesure de soulever de l’entraîneur Sigi Schmid.

N’oubliez pas les légendes », a déclaré Porter, maintenant entraîneur-chef de Columbus. «N’oubliez pas les gens, les pionniers qui vous ont ouvert la voie et c’est quelque chose auquel je suis toujours conscient et auquel je pense.

Près de deux ans après sa mort, l’influence de Schmids se fait toujours sentir à l’approche de la finale de la Coupe MLS samedi entre Columbus et Seattle.

Schmid est le seul entraîneur à mener l’équipage à un championnat MLS, clôturant une saison 2008 au cours de laquelle Columbus a également remporté le Supporters Shield.

Schmid a également été le premier entraîneur des Sounders, créant les bases d’une franchise qui a fait les séries éliminatoires chaque année de son existence et a disputé quatre des cinq derniers matches de championnat de la ligue.

Pour deux équipes n’ayant pas grand-chose d’autre pour les relier, la carrière de l’entraîneur du Temple de la renommée décédé à 65 ans en décembre 2018 est un fil qui traverse profondément l’histoire des deux clubs.

J’adore le fait qu’il fasse partie des deux franchises. Je suis triste qu’il ne soit pas là pour assister à cela, a déclaré l’entraîneur de Seattle, Brian Schmetzer.

Schmids debout en tant qu’entraîneur-chef est presque inégalé dans l’histoire de la MLS. Il y a une raison pour laquelle la ligue a nommé son entraîneur de l’année après lui. Schmid a d’abord fait sa marque en tant qu’entraîneur en Californie, transformant l’UCLA en une puissance, puis en passant dans les rangs professionnels et en prenant le contrôle du LA Galaxy en 1999. Il a mené LA à trois finales et un titre en 2002.

Il a trouvé certains des meilleurs talents, a déclaré l’ancienne star de Galaxy Cobi Jones. Mais cette équipe de 2002, pour le Galaxy, c’était spécial parce que nous étions une unité très soudée, nous étions copains sur et en dehors du terrain. Nous étions comme une famille.

Mais alors que Schmid a repris une franchise établie à Los Angeles avec beaucoup de soutien, ses emplois d’entraîneur à Columbus et à Seattle étaient plus organiques.

Brad Evans était un jeune joueur de cette équipe de 2008 qui a battu les Red Bulls de New York en finale. C’était le point culminant d’un projet de reconstruction de trois ans par Schmid dont plus d’une décennie plus tard, les fans de football de Columbus se souviennent encore avec affection.

Il s’est en quelque sorte vraiment ancré dans cette culture semblable à celle de Columbus, a déclaré Evans, notant que la famille Schmids restait sur la côte ouest. … Il était en quelque sorte sur une île. Et il était vraiment comme un rat de football à l’époque, plus qu’il ne l’était ici à Seattle, ou je pense même les années précédentes. Parce qu’à Columbus, pour lui, il n’y avait pas d’échappatoire. La seule évasion était d’arriver tôt et de partir tard. Et c’est ce qui a fait le succès de cette équipe, et je pense que c’est pourquoi ce championnat comptait tant pour lui.

Evans peut parler avec autorité de l’influence de Schmids sur les deux franchises. Il a suivi son entraîneur à Seattle lorsque Schmid a été embauché pour la saison inaugurale des Sounders. Evans était le dernier des 10 choix de Seattles dans le repêchage d’expansion et il a passé neuf saisons avec l’équipe, faisant 200 apparitions.

Gagner n’est pas la seule chose, mais la réalité est que si les Sounders n’avaient pas eu autant de succès au cours des deux premières années, Sigi n’aurait pas été ici aussi longtemps qu’il était, a déclaré Evans. Si Seattle n’a pas eu autant de succès, comme nous l’avons été pendant une décennie, les gens ne disent pas que c’est une dynastie comme nous le sommes maintenant. Si Seattle n’avait pas eu autant de succès que nous l’avons été, Sigi n’aurait pas regardé son séjour à Seattle aussi affectueusement et pourquoi cela signifiait tant.

Tod Leiweke était l’un de ceux qui ont contribué à amener Schmid à Seattle. Leiweke est maintenant le PDG du Seattle Kraken de la LNH et un propriétaire minoritaire des Sounders. Mais en 2008-09, Leiweke a dirigé toutes les entreprises sportives de Paul Allens, y compris le lancement des Sounders.

C’était juste un gars remarquable. … Je pense que l’enfer regarde vers le bas samedi à coup sûr, en regardant ces deux franchises sur lesquelles il a eu un impact énorme, a déclaré Leiweke.

Porter a finalement obtenu son diplôme d’étudiant de Schmids à un rival des années plus tard, lorsque Porter a pris son premier emploi dans la MLS à Portland. Il l’a décrit comme étant dans sa cuisine. Mais l’appréciation pour Schmid était toujours là et demeure toujours.

Quand vous regardez 2008, c’est une saison dont on parle, qui est célébrée, a déclaré Porter. Je pense que cela a été une source d’inspiration pour notre groupe cette année, et ce serait certainement significatif avec Sigi étant l’entraîneur de cette équipe de 2008.

La rédactrice de AP Soccer, Anne M. Peterson, a contribué à ce rapport.

