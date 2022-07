L’influence de Shinzo Abe était encore évidente longtemps après avoir quitté ses fonctions

M. Byas a raconté le dernier meurtre d’un ancien ou actuel premier ministre japonais : Tsuyoshi Inukai a été tué en 1932 dans le cadre d’un complot d’officiers de la marine impériale japonaise qui semblait destiné à provoquer une guerre avec les États-Unis neuf ans avant Pearl Harbor.

Dans l’après-guerre, les assassinats politiques ont été rares au Japon : un dirigeant socialiste a été assassiné en 1960 avec une épée et le maire de Nagasaki a été abattu en 2007, bien que cela semble être dû à un différend personnel. Et l’ambassadeur américain au Japon dans les années 1960, Edwin O. Reischauer, a été poignardé à la cuisse par un Japonais de 19 ans ; M. Reischauer a survécu et est retourné à son poste de principal spécialiste de la politique japonaise à Harvard.

La mort de M. Abe va maintenant déclencher une course pour devenir le prochain chef de l’une des factions les plus puissantes du Parti libéral démocrate. Et le choc, a déclaré vendredi le président Biden lors d’une visite à la CIA, aura “un impact profond sur la psyché du peuple japonais”.

Mais cela ne créera guère de tremblement de terre politique. M. Abe a quitté ses fonctions, en partie à cause d’une mauvaise santé, il y a deux ans. Et dans le panthéon des dirigeants mondiaux actuels, il ne pouvait rivaliser avec les pouvoirs des présidents chinois Xi Jinping ou Vladimir V. Poutine de Russie ; La récession humiliante du Japon dans les années 1990 a porté atteinte à son classement en tant que superpuissance.

Actualisé 8 juillet 2022, 13 h 40 HE

Mais son influence, disent les spécialistes, sera durable. “Ce qu’Abe a fait, c’est transformer l’État de sécurité nationale au Japon”, a déclaré Michael J. Green, un ancien haut fonctionnaire de l’administration George W. Bush qui a souvent eu affaire à M. Abe. Le livre de M. Green “Line of Advantage: Japan’s Grand Strategy in the Era of Abe Shinzo” soutient que c’est M. Abe qui a aidé à pousser l’Occident à contrer les actions de plus en plus agressives de la Chine en Asie.

“Il a été choisi pour le poste de Premier ministre en raison du sentiment au Japon qu’ils étaient humiliés par la Chine à chaque tournant”, a déclaré M. Green. C’est M. Abe qui a fait pression pour l’émergence du Quad, une coalition de sécurité stratégique de quatre nations – l’Australie, l’Inde, le Japon et les États-Unis – que M. Biden a maintenant adoptée.