L’influence de Pat Robertson et de CBN, son Christian Broadcasting Network

Le télévangéliste Pat Robertson, décédé le 8 juin à l’âge de 93 ans, a occupé le paysage culturel en tant qu’extrémiste incroyablement influent et apocalyptique. La carrière de l’ancien ministre baptiste du Sud à la télévision a duré six décennies, lui permettant d’épouser le dogme religieux en couches dans le sectarisme à des millions de téléspectateurs dans son émission quotidienne de longue date, Le Club 700.

L’homme qui a transformé son empire médiatique, le Christian Broadcasting Network (CBN), en une vaste et puissante machine politique l’a fait en s’attaquant à tous les « ennemis » perceptibles de l’église, des féministes et des homosexuels aux victimes palestiniennes et haïtiennes du tremblement de terre.

Par l’intermédiaire de la CBN et Le Club 700, Robertson a créé le modèle pendant des décennies de médias de plus en plus d’extrême droite. Aux côtés d’autres personnalités publiques de droite et personnalités des médias de la fin du XXe siècle, telles que Jerry Falwell, Phyllis Schlafly et Rush Limbaugh, il a contribué à codifier le langage et la rhétorique de cet extrême, même s’il a semblé plus tard décrier occasionnellement la culture qu’il aidé à créer.

Comme Tara Burton l’a détaillé pour Vox en 2017, le CBN de Robertson était et est sans doute toujours une centrale électrique de la religion et de la politique. Créé par Robertson en 1961, le réseau s’est fait connaître pour ses émissions religieuses, qu’il a finalement fusionnées avec des émissions d’information. Au plus fort de son influence dans les années 80 et 90, la CBN a présenté de manière transparente la propagande politique comme une doctrine religieuse à ses millions de téléspectateurs. Alors que nous quittions l’ère des droits civiques et les mouvements féministes et contre-culturels, l’anxiété conservatrice s’est exprimée en utilisant le télévangélisme comme porte-parole.

Très souvent, les choses sombres qui se cachaient dans le subconscient collectif de l’Amérique évangélique blanche ont d’abord nagé à la surface sur Le Club 700. Il a étayé les opinions d’antiféministes comme Edwin Louis Cole, qui soutenaient que les hommes chrétiens devraient être des autorités masculines sur leurs femmes et leurs enfants; Le livre de Cole de 1982 Virilité maximisée inclus un avant-propos écrit par Club 700 co-animateur Ben Kinchlow.

Les opinions de Robertson lui-même étaient les plus controversées. Comme l’observe Burton, son adhésion au dispensationalisme prémillénaire – la vision évangélique selon laquelle Dieu a un calendrier préétabli et structuré pour la fin du monde – l’a amené à abandonner des dictons terribles, notamment en blâmant les ouragans sur les homosexuels et les tornades sur un manque de prière. Il se décrit fréquemment comme un prophète.

Tout cela a fait de lui une sorte de risée en tant que personnage public, mais il a également exprimé des positions politiques qui, bien que considérées comme extrêmes dans les années 80, semblent presque banales aujourd’hui. Comme de nombreux dirigeants chrétiens évangéliques des années 80 et 90, il croyait en un «parti pris du gouvernement contre les familles», affirmait que l’aide sociale avait créé une «sous-classe permanente» et craignait que les puissances étrangères n’empiètent sur l’autonomie américaine. Contrairement à la plupart des dirigeants chrétiens, Robertson disposait d’une plate-forme pour diffuser ces opinions directement à des millions d’Américains.

Il est difficile pour le public moderne de comprendre à quel point la télévangélisation était énorme. Issu du mouvement revivaliste chrétien dirigé par Billy Graham, c’était l’un des formats médiatiques les plus populaires de la fin des années 70 et des années 80. Des pasteurs flamboyants comme Jimmy Swaggart, Jim Bakker et son épouse Tammy Faye Messner, Falwell et Robertson étaient des noms familiers parmi les Américains évangéliques qui se connectaient chaque semaine ou tous les soirs pour leurs émissions.

Une enquête Nielsen de 1985 commandée par le CBN a révélé que 60 millions d’Américains, soit « plus de 50% de tous les Américains équipés d’un téléviseur », regardaient au moins une émission télévangélique par mois. En tête de la longue liste de programmes télévangélistes, avec 16 millions de téléspectateurs mensuels, se trouvait Robertson’s Club 700. En 1987, la télévangélisation était une industrie massive, rapportant 2 milliards de dollars par an, principalement grâce aux dons des téléspectateurs. D’après le livre Jésus et John Wayne par Kristin Kobes Du Mez, le CBN aurait gagné plus de 50 millions de dollars par an à cette époque, bien que les chiffres exacts soient troubles.

Cela a donné à Robertson un poids énorme. Pendant l’ère Reagan, la Maison Blanche a invité Robertson à recevoir des briefings d’Oliver North, alors directeur adjoint des affaires politico-militaires pour le Conseil de sécurité nationale, et Reagan a donné des interviews directement à Le Club 700 et d’autres émissions télévangélistes. En 1988, fort de toute cette bonne volonté, Robertson s’est présenté à la présidence. Malgré une forte présence précoce dans les caucus et les primaires, Robertson s’est retiré et a approuvé George HW Bush.

Même si son comportement erratique était apparent – ​​un profil du New York Times de 1988 rapportait qu’au début de leur mariage, sa femme soupçonnait Robertson d’être schizophrène – son empire s’est étendu. En 1994, CBN revendiquait Le Club 700 avait généré plus de 600 millions de dollars de revenus totaux. Selon un profil d’Esquire, cet empire comprenait également «le CBN à but non lucratif (revenus de 1993, 140 millions de dollars); Regent University (fondation, 154 millions de dollars); International Family Entertainment, la holding à but lucratif (revenus de 1993, 208 millions de dollars) qui possède, entre autres, Family Channel, Mary Tyler Moore Entertainment et les Ice Capades ; et diverses autres entreprises, dont le Founders Inn, un hôtel et centre de conférence sans fumée et sans alcool qui facture quatre-vingt-dix dollars la nuit. La branche câblée de CBN, The Family Channel, existe toujours aujourd’hui, propriété de Disney sous le nom de Freeform.

Plus explicitement politique était la Coalition chrétienne, que Robertson a fondée en 1989 après l’échec de sa course présidentielle. Sous Robertson, la Coalition est devenue un groupe de mobilisation des électeurs et un lobby de droite extrêmement influents. En 1994, la Coalition, dans le cadre du « Contrat avec l’Amérique » de Newt Gingrich, a été cruciale pour aider à rendre le contrôle de la Chambre des représentants aux républicains après des décennies de majorité démocrate. Bien que Robertson ait démissionné en 2001, la Coalition continue de plaider en faveur de plates-formes politiques aujourd’hui.

Robertson était controversé pour plus que ses opinions. Dans les années 90, il a été accusé d’avoir arnaqué des téléspectateurs fidèles avec des millions de dollars caritatifs qui étaient destinés à un programme de réfugiés congolais, mais qui auraient été utilisés à la place pour financer l’échec du projet d’extraction de diamants de Robertson. Bien que plusieurs enquêtes et un documentaire aient exploré ces allégations, l’organisme de bienfaisance, Operation Blessing, a nié les allégations. Les procureurs ont refusé de porter des accusations contre Robertson et ont ensuite publié un rapport le disculpant ainsi que l’organisme de bienfaisance d’intention de fraude.

Si Robertson était glissant de cette façon, on peut soutenir que les médias lui ont permis de l’être. Au fur et à mesure qu’il vieillissait et que son profil s’estompait, l’impact culturel de Robertson a été réduit à une litanie d’octets sonores absurdes et sectaires. Qui dit les choses les plus « sacrées » ? Temps demandé en 2003, comparant – au hasard mais pas si au hasard – Jessica Simpson et Pat Robertson.

Peut-être parce que les experts traditionnels considéraient Robertson comme un excentrique, l’étendue de son empreinte culturelle n’est vraiment devenue apparente que pendant les années Trump, lorsqu’il est devenu clair que son influence avait à peine diminué. Robertson était un fervent partisan de la présidence de Donald Trump, arguant qu’il avait été ordonné par Dieu et utilisant les plateformes de CBN pour transmettre les messages de Trump directement aux téléspectateurs. En écho à la présidence Reagan, Trump a utilisé l’émission d’information de CBN Nation Foilancé en 2017, en tant que bras de propagande non officiel.

Robertson lui-même a continué à héberger Le Club 700 jusqu’à sa retraite en 2021 à l’âge de 91 ans. Son fils, Gordon Robertson, a repris sa place en tant que présentateur de l’émission. Les estimations actuelles placent les revenus annuels du CBN entre 390 et 560 millions de dollars par an.

Même si, dans un rare moment de clarté, Robertson a déclaré en 2022 que Trump vivait dans une «réalité alternative» et devrait passer outre ses allégations de fraude électorale, Robertson était peut-être en quelque sorte responsable d’avoir contribué à nourrir cette illusion. Il a compris, bien avant Trump, la façon dont les médias peuvent façonner la réalité des téléspectateurs. « Il faut un peu de temps à la télévision, quatre ou cinq minutes, pour que 40 % des personnes totalement négatives se transforment en » jetons un second regard « », a-t-il déclaré en 1987.

À la lumière de cette longue histoire, il est difficile de lire certaines de ses opinions les plus récentes – des moments où il a semblé se dégeler, ou du moins montrer un côté plus compatissant – et de savoir quoi en faire.

En 2013, il a déclaré qu’il croyait que l’identité trans est « très rare » mais réelle, et que « ce n’est pas à vous de décider ou de juger ». En 2019, il s’est exprimé contre le retrait des troupes américaines de Syrie et contre la loi anti-avortement « extrême » et « irréfléchie » de l’Alabama. En 2020, il a réprimandé le président Trump pour sa réponse aux protestations contre la mort de George Floyd, le réprimandant pour avoir réprimé au lieu de se montrer solidaire des manifestants. En 2021, il a continué à réprimander sévèrement la fusillade policière de Daunte Wright.

Le cynique pourrait soutenir que ces opinions, elles aussi, n’étaient que de simples opportunistes pour attirer l’attention. « Robertson a passé des décennies à mentir et à obscurcir, se jetant au milieu de discussions auxquelles il n’était pas invité, pour offrir des opinions dont personne ne voulait », a écrit Erin Gloria Ryan pour le Daily Beast en 2017. « Il a pesé sur .. . [every] sujet du jour, tragique ou dans l’air du temps, qui peut aider à renforcer la notoriété de Pat Robertson. Il a jeté sa fortune avec des seigneurs de la guerre, des colporteurs et des profiteurs.

Que l’objectif de Robertson ait toujours été simplement l’attention ou la formation d’une culture, il a certainement réussi dans les deux.