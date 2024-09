L’influence de Meghan Markle et du prince Harry dans l’industrie du luxe s’affaiblit, selon un rapport

Meghan Markle et le prince Harry ont rejeté les allégations formulées dans un nouveau rapport selon lesquelles ils ne sont pas appréciés, perdent leur influence dans l’industrie et sont la cible du « venin » d’Hollywood.

Le rapport dans le Courrier quotidien Il affirme qu’ils n’étaient pas présents à une grande soirée des Emmys organisée par l’agent hollywoodien super puissant de Meghan, Ari Emmanuel, cette semaine, et note que son agence, WME, n’a pas réussi à empêcher un article très critique sur le couple, qui accusait Meghan d’être une « dictateuse en talons hauts », d’apparaître dans Le Hollywood Reporter la semaine dernière.

Dans cette histoire, une source a déclaré Le Hollywood Reporter« Tout le monde a peur de Meghan. Elle rabaisse les gens, elle ne prend pas conseil. Ils sont tous les deux de mauvais décideurs, ils changent souvent d’avis. Harry est une personne très, très charmante, sans prétention, mais il est très complaisant. Et elle est tout simplement horrible. »

L’équipe de Harry et Meghan a qualifié cette information de fausse, une source ayant déclaré : « Ces citations ont été inventées par quelqu’un qui ne connaissait pas notre entreprise. Le duc et la duchesse travaillent à Montecito, et nous sommes basés à Hollywood. Ils pensent probablement que nous sommes tous dans le même bureau et que cette citation passerait, mais les circonstances ne le permettent même pas. Si elle « se promène » et « aboie des ordres », aucun employé d’Archewell ne pourrait affirmer cela de manière factuelle. C’est un non-sens total. »

Cependant, le Courrier La source, décrite comme un « publiciste senior d’Hollywood », est citée dans le nouvel article comme disant : « Tout le monde, dans toute l’industrie, lit Le Hollywood ReporterIl est vraiment frappant que WME n’ait pas arrêté cette opération. Normalement, on pourrait penser que WME aurait menacé et refusé l’accès à d’autres étoiles. Est-ce que cela a été fait ici ?

Mail La journaliste spécialisée dans le showbiz, Alison Boshoff, a également noté une critique cinglante du couple sur le site de l’industrie hollywoodienne, Paletqui a déclaré que l’accord de 100 millions de dollars entre Harry et Meghan et Netflix était l’un des « pires » de la « période de pointe de la télévision » et a ajouté qu’il ne devrait pas être renouvelé à son expiration l’année prochaine.

Une source décrite comme un « producteur senior » aurait déclaré que les grands acteurs d’Hollywood n’avaient jamais pris le couple au sérieux, ajoutant que l’accord avec le couple était largement considéré comme un « accord de vanité » qui ne mènerait nulle part. Cependant, alors que l’industrie du divertissement fait désormais face à un « climat plus austère » avec des milliers de pertes d’emplois, « il y a maintenant une véritable aversion et une méfiance à leur égard de la part de certains ».

Les alliés de Harry et Meghan ont rejeté ces commentaires comme étant inexacts et exagérés auprès du Daily Beast.

Le couple a eu du mal à conserver son personnel ces dernières années, le chef de cabinet d’Harry, Josh Kettler, ayant démissionné après trois mois. Le départ de Kettler a renforcé le récit préjudiciable selon lequel Harry et Meghan sont de mauvais patrons. Auparavant, les employés du couple au Royaume-Uni étaient accusés d’avoir appelé eux-mêmes le « Sussex Survivors Club ».

Meghan a rejeté les allégations d’intimidation comme étant une diffamation après que son ancien assistant, Jason Knauf, s’est plaint qu’elle avait « toujours » quelqu’un « dans sa ligne de mire ».