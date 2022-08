L’influence de la Russie menacée alors que les électeurs se rendent aux urnes

Le président angolais Joao Manuel Gonçalves Lourenço (L) s’adresse au président russe Vladimir Poutine lors de leur rencontre au Kremlin à Moscou le 4 avril 2019. Le MPLA de Lourenço entretient depuis longtemps des liens étroits avec la Russie. ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images

Les liens de longue date de la Russie avec l’Angola, pays d’Afrique australe, pourraient être menacés alors que le gouvernement favorable à Moscou fait face à son test électoral le plus difficile depuis des décennies. Le MPLA (Mouvement populaire pour la libération de l’Angola) de gauche au pouvoir est au pouvoir depuis près de cinq décennies depuis l’obtention de l’indépendance de la nation riche en pétrole vis-à-vis du Portugal en 1975. Mercredi, cependant, le parti fait face à ce que les analystes considèrent comme son élection la plus serrée à ce jour, alors que les partis d’opposition – principalement l’ancien mouvement rebelle UNITA (Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola) – profitent d’un mécontentement généralisé alimenté par des niveaux élevés de pauvreté. et le chômage. Cette année marque le 20e anniversaire de la fin de la guerre civile angolaise, qui a fait rage pendant 27 ans jusqu’à ce que le chef d’origine de l’UNITA, Jonas Savimbi, soit tué au combat. Cependant, le contrôle du pays sur ses vastes réserves de pétrole et de minéraux n’a pas apporté la prospérité généralisée qu’une grande partie de sa population avait espérée au cours des deux décennies de paix qui ont suivi, et de nombreuses zones rurales se sont senties de plus en plus laissées pour compte. Les répercussions de l’histoire de la guerre froide et de la politique par procuration sont profondément ancrées en Angola, l’une des plus grandes économies d’Afrique subsaharienne et son deuxième producteur de pétrole. “L’UNITA était le deuxième plus grand bénéficiaire de l’aide secrète américaine pendant la guerre froide, après les moudjahidines afghans. Cela a pris fin en 1993, mais l’UNITA a maintenu sa position pro-occidentale”, a déclaré Alex Vines, responsable du programme Afrique à Chatham House. Pendant ce temps, le MPLA était un mandataire de la guerre froide pour Moscou et a maintenu des liens étroits avec le Kremlin tout au long de son mandat. Sous l’actuel président Joao Lourenço, qui a succédé en 2017 à son prédécesseur de 38 ans, José Eduardo dos Santos, le MPLA a diversifié ses affaires étrangères et ouvert le pays à l’Occident.

LUANDA, Angola – 20 août 2022 : Joao Lourenço, président angolais et candidat présidentiel du Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA), prononce un discours lors d’un rassemblement de campagne. Le MPLA fait face à son test électoral le plus sévère depuis près de 50 ans. JULIO PACHECO NTELA/AFP via Getty Images

Vines a noté que si la Russie est importante pour la défense et l’extraction de diamants – le groupe minier Alrosa maintenant une forte présence en Angola – l’influence de la Chine est beaucoup plus profonde. Suite à l’invasion de l’Ukraine, le gouvernement a également approfondi ses engagements avec les géants occidentaux de l’énergie, notamment l’italien Eni et le français TotalEnergies. L’Angola est sur le point d’ouvrir des négociations avec l’Union européenne sur un accord commercial plus tard cette année, a rapporté Reuters plus tôt ce mois-ci. Un tel accord devrait aider l’Angola à élargir sa base d’exportation au-delà du pétrole et aider les efforts de l’UE pour diversifier son approvisionnement en carburant à la lumière de la guerre en Ukraine. Lourenço a également supervisé une amélioration des relations bilatérales avec les États-Unis et possède une propriété dans le Maryland. Pourtant, le gouvernement de Lourenço s’est abstenu de la résolution de l’ONU condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de cette année, tandis que l’UNITA s’est prononcée dans son opposition à Moscou. Le chef de l’UNITA, Adalberto Costa Junior, s’est rendu à Washington et à Bruxelles ces derniers mois pour établir des liens avec les puissances occidentales avant les élections de mercredi. Le MPLA gagne probablement, mais le vent tourne Le MPLA est entré dans le vote de mercredi en avance dans les sondages, mais bon nombre des énormes moins de 25 ans du pays votent pour la première fois et sont de plus en plus attirés par la plate-forme de l’UNITA et de ses alliés de la coalition ces dernières années, poussés par la colère contre un manque d’opportunités économiques. “Le MPLA est très susceptible de l’emporter, mais la question clé est de savoir s’il perd sa majorité absolue. C’est essentiel comme en vertu de la loi angolaise, car les lois peuvent être contestées par l’opposition si la majorité est inférieure à 60%”, a déclaré Vines à CNBC via courriel du Mozambique mercredi. Eric Humphery-Smith, analyste principal pour l’Afrique au cabinet de conseil en risques Verisk Maplecroft, a convenu que le MPLA avait toutes les chances de devancer l’UNITA de Costa Junior et la coalition de l’opposition, mais a suggéré que cela pourrait n’être que le début d’un plus grand bouleversement en Angola.

LUANDA, Angola – 21 mai 2022 : Adalberto Costa Júnior, chef du parti d’opposition angolais UNITA (l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola) s’adresse à ses partisans lors d’un rassemblement politique. Costa a ouvertement critiqué l’invasion de l’Ukraine par la Russie et recherché des liens avec les dirigeants occidentaux. JULIO PACHECO NTELA/AFP via Getty Images