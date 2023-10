L’influence de la rumeur d’amour de Swift-Kelce sur les entreprises

Taylor Swift n’a pas besoin d’être présentée, et si vous avez été sur Internet la semaine dernière, cette histoire non plus.

L’enthousiasme suscité par l’icône de la musique et joueur de football Travis Kelce entraîne une vague de mèmes et des ventes qui montent en flèche pour la NFL.

La pop star Taylor Swift n’est pas étrangère aux stades, mais ce n’est pas souvent qu’elle y va applaudir avec la foule.

L’auteur-compositeur derrière « The Archer » était au Arrowhead Stadium de Kansas City plus tôt ce mois-ci, encourageant l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce et envoyant Internet dans une frénésie avec rumeurs de rencontres et des mèmes.

Mais il y a plus de blagues et de spéculations maintenant, car « l’effet Taylor Swift » bat son plein, faisant grimper les ventes de billets et de marchandises de la NFL.

Les plateformes de billetterie comme uSTADIUM, StubHub et Ticketmaster affirment que le prix des billets pour le match à domicile des New York Jets contre Kansas City a plus que doublé, certains sièges allant jusqu’à 10 000 $.

Et selon le partenaire officiel de marchandise en ligne de la NFL, le maillot de Travis Kelce a connu une augmentation de près de 400 % des ventes en ligne, faisant de lui l’un des cinq joueurs de la NFL les plus vendus.

Sur Etsy, plus de 4 000 t-shirts et autres produits Swift-Kelce sont apparus alors que les petites entreprises capitalisent également sur les spéculations relationnelles.

Les fans de Swift et Kelce gardent un œil sur le duo, d’autant plus que la saison de la NFL se poursuit, et la pop star reste sous les projecteurs avant la première mondiale de son film de concert le 13 octobre et le très attendu re-film du 27 octobre. sortie de son album « 1989 ».

Il reste 14 matchs aux Chiefs dans la saison, nous verrons donc probablement encore plus de mèmes sur les deux hommes et peut-être qu’un jour nous entendrons de nouvelles chansons.

