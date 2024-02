L’influence de la nicotine sur la récompense et l’aversion

Résumé: Une nouvelle étude se penche sur la façon dont la nicotine influence le cerveau, révélant ses effets complexes sur les domaines liés à la récompense et à l’aversion. En se concentrant sur l’habenula médiale, les chercheurs ont découvert que son activité varie considérablement en fonction du dosage de nicotine, de la présence de menthol et du sexe du sujet, une découverte qui remet en question la compréhension antérieure de l’impact uniforme de la nicotine sur les voies de récompense.

Utilisant des techniques avancées telles que l’électrophysiologie patch-clamp et la voltamétrie cyclique à balayage rapide, l’étude offre de nouvelles informations sur la relation nuancée de la nicotine avec le cerveau, soulignant l’importance de prendre en compte les différences individuelles dans la recherche sur la dépendance à la nicotine.

L’étude met en évidence comment les effets de la nicotine sur le cerveau sont influencés par le dosage, la présence de menthol et le sexe, en particulier dans l’habenula médiale, une région associée à l’aversion pour la nicotine. Contrairement aux effets supposés uniformes sur les centres de récompense comme la zone tegmentale ventrale, le MHb présente une activité variée, soulignant l’influence complexe de la nicotine sur la fonction cérébrale. Les recherches futures visent à explorer davantage la voie aversive de l’usage de la nicotine, en se concentrant sur l’interaction entre le MHb et le noyau interpédonculaire pour comprendre les symptômes de sevrage et les limitations de consommation.

Source: Université Marshall

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de la faculté de médecine Joan C. Edwards de l’Université Marshall met en lumière l’interaction complexe des régions cérébrales impliquées dans les effets de la nicotine sur le cerveau humain.

La recherche, publiée dans eNeuroune revue scientifique en libre accès et évaluée par des pairs publiée par la Society for Neuroscience, explore la façon dont la nicotine influence les domaines clés associés à la récompense et à l’aversion, mettant en évidence une relation nuancée qui varie en fonction du dosage, du sexe et des régions distinctes du cerveau.

L’étude a utilisé un modèle d’inhalation de vapeur d’auto-administration de nicotine chez la souris, en utilisant le nez pour obtenir des livraisons de vapeur de nicotine. Crédit : Actualités des neurosciences

L’habenula médiale (MHb), une région connue pour réguler l’aversion à la nicotine, occupe le devant de la scène dans l’étude. Les chercheurs ont découvert que l’activité du MHb connaît des fluctuations, soit accrues, soit diminuées, en fonction de facteurs tels que la quantité de nicotine consommée, les variations de dosage (avec ou sans menthol) et le sexe du sujet. Curieusement, cette modulation ne s’est pas reflétée dans les centres de récompense comme l’aire tegmentale ventrale, remettant en question les hypothèses antérieures sur l’impact de la nicotine.

“Cette étude démontre que l’activité de régions cérébrales cruciales associées à la dépendance à la nicotine est modifiée de différentes manières en fonction du dosage de nicotine et du sexe”, a déclaré le chercheur principal Nathan Olszewski, doctorant en recherche biomédicale à l’Université Marshall dans le laboratoire de Brandon J. Henderson. , doctorat. “La consommation de nicotine affecte les individus de manière unique, ce qui incite les utilisateurs à faire preuve de prudence.”

L’étude a utilisé un modèle d’inhalation de vapeur d’auto-administration de nicotine chez la souris, en utilisant le nez pour obtenir des livraisons de vapeur de nicotine. En utilisant l’électrophysiologie patch-clamp, les chercheurs ont élucidé les changements dans l’excitabilité neuronale dans l’habenula médiale et la zone tegmentale ventrale en fonction du dosage de nicotine et du sexe. La voltamétrie cyclique à balayage rapide a également été utilisée pour évaluer les changements dans la dynamique de la libération de dopamine dans le noyau accumbens.

“Dans notre domaine, l’attention s’est principalement concentrée sur des régions spécifiques comme la zone tegmentale ventrale”, a déclaré Henderson, professeur agrégé de sciences biomédicales à l’Université Marshall.

“Cette étude souligne la nécessité d’explorer d’autres zones du cerveau contrôlant les aspects négatifs de l’exposition à la nicotine.”

Les chercheurs visent à étendre leurs recherches à d’autres régions du cerveau, en se concentrant particulièrement sur l’interaction entre le MHb et le noyau interpédonculaire (IPN). Ce circuit, connu sous le nom de voie aversive de consommation de nicotine, joue un rôle crucial dans la limitation de la consommation de nicotine et des symptômes de sevrage.

Les recherches futures utiliseront l’électrophysiologie, la microscopie confocale et l’hybridation in situ ARN-fluorescent (FISH) pour comprendre comment la nicotine modifie l’activité et l’expression des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine dans ce circuit aversif.

Financement: Outre Olszewski et Henderson, Samuel Tetteh-Quarshie, un autre doctorant. étudiant au laboratoire Henderson, est co-auteur de l’étude. Cette étude a été financée par une subvention (# DA050717 à Henderson) du National Institute on Drug Abuse (NIDA).

À propos de cette actualité de recherche en neurosciences et en nicotine

Auteur: Sheanna Spence

Source: Université Marshall

Contact: Sheanna Spence – Université Marshall

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“L’excitabilité neuronale dans l’habenula médiale et la région tegmentale ventrale est modulée différemment par le dosage de nicotine et de menthol d’une manière spécifique au sexe» de Nathan Olszewski et al. eNeuro

Abstrait

L’excitabilité neuronale dans l’habenula médiale et la région tegmentale ventrale est modulée différemment par le dosage de nicotine et de menthol d’une manière spécifique au sexe

L’habenula médiale (MHb) a été identifiée comme le facteur limitant l’apport en nicotine et facilitant le sevrage de la nicotine.

Cependant, peu d’études ont évalué l’excitabilité neuronale du MHb en réponse à la nicotine et, actuellement, il existe un manque de connaissances pour trouver des corrélats comportementaux à l’excitabilité neuronale dans la région. De plus, aucune étude à ce jour n’a évalué le sexe ou le dosage de nicotine comme facteurs d’excitabilité chez le MHb.

Ici, nous avons utilisé un modèle d’auto-administration d’e-vape (EVSA) pour déterminer les différences entre les sexes avec différentes doses de nicotine ± menthol. Suivant ce paradigme, nous avons utilisé l’électrophysiologie patch-clamp pour évaluer les paramètres clés de l’excitabilité neuronale du MHb par rapport aux paramètres comportementaux.

Nous avons observé que les souris femelles s’auto-administraient beaucoup plus que les mâles, quelle que soit la dose. Nous avons également observé une corrélation directe entre le comportement d’auto-administration et l’excitabilité du MHb avec de faibles doses de nicotine + menthol chez les hommes.

À l’inverse, une dose élevée de nicotine ± menthol entraîne une corrélation inverse entre l’excitabilité et le comportement d’auto-administration chez les hommes uniquement. De plus, l’excitabilité intrinsèque de l’aire tegmentale ventrale (VTA) ne suit pas la quantité de nicotine auto-administrée.

Ils sont plutôt corrélés à la discrimination active/inactive des souris. En utilisant la voltamétrie cyclique à balayage rapide, nous avons également observé que la dynamique de libération de dopamine est liée aux comportements liés au renforcement chez les hommes et aux comportements liés à la motivation chez les femmes.

Ces résultats indiquent une différence spécifique au sexe dans l’activité du MHb et du VTA, conduisant à des différences distinctes dans le comportement d’auto-administration. Il pourrait apporter la preuve d’observations cliniques de comportements de tabagisme et de consommation de nicotine différents entre les hommes et les femmes.