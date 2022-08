L’influence de feu Nikolai dans ma carrière est inégalée, déclare l’émotionnel Avinash Sable après avoir remporté l’argent du CWG

Les entraîneurs peuvent aller et venir, mais feu Nikolai Snesarev aura une place spéciale dans le cœur du chasseur d’obstacles vedette Avinash Sable pour sa contribution à sa croissance globale en tant qu’athlète international.

Sable a battu un solide peloton d’athlètes kenyans pour remporter l’argent au 3000 m steeple aux Jeux du Commonwealth samedi et c’est le Biélorusse qui a inculqué cette confiance en lui à l’homme de l’armée.

Snesarev est décédé tragiquement en 2021 après son retour en Inde cette année-là, après une longue interruption.

“Je n’oublierai jamais ce que l’entraîneur Nikolai Snesarev a fait pour moi. De nombreux entraîneurs vont et viennent dans ma vie, mais son influence sur ma carrière a changé ma vie. Il a changé ma croyance. Je n’ai jamais vu un entraîneur plus honnête de ma vie », s’est étouffé Avinash en parlant de Snesarev.

« Les préparatifs des JO allaient bien quand il nous a quittés (décédé en mars 2021). Ce fut une période vraiment difficile pour moi. Je n’aurais jamais cru que les Indiens pouvaient combattre les Kenyans. Je pensais que les Indiens allaient aux événements internationaux juste pour participer. Il a changé cela pour moi », a-t-il ajouté.

Samedi, la course historique d’Avinash a non seulement fait de lui le premier Indien à remporter une médaille au 3000 mètres Steeplechase, mais il a également assuré qu’il brisait également l’hégémonie kenyane vieille de près de deux décennies et demie dans la discipline.

« Les Indiens ont la capacité de bien faire dans toutes les épreuves au niveau mondial. Nous devons croire que nous avons des compétences et du talent. Nous ne devons pas être intimidés lorsque nous sommes confrontés à des athlètes internationaux. Ce n’est pas aussi difficile que nous le pensons souvent », a déclaré Avinash.

Sable, dont la célébrité est en plein essor, estime que le temps qu’il a passé à l’étranger a contribué à son succès lors de l’événement phare.

« La formation à l’étranger était la clé pour moi. Si j’étais resté et entraîné en Inde, j’aurais continué à battre des records nationaux et je n’aurais pas pu défier les Kenyans et remporter une médaille », a déclaré Sable lors d’une conférence de presse virtuelle.

“Les athlètes indiens doivent s’entraîner régulièrement à l’étranger et concourir contre des athlètes internationaux. Les cinq à six derniers mois se sont avérés assez bons pour moi car je me suis entraîné à l’étranger. Je n’avais pas la même confiance lorsque je m’entraînais en Inde », a-t-il ajouté.

Selon son entraîneur Scott Simmons, l’attitude inflexible de Sable le distingue des autres.

“J’étais tellement excité de le voir viser la victoire à la fin. Il aurait pu facilement obtenir le bronze et cela aurait quand même été une réussite fantastique. Mais il voulait cet or. C’est son esprit. C’est la mentalité qu’il faut. À mon avis, c’est sa meilleure course en compétition », a déclaré Simmons.

«Il (Sable) est un combattant. Je l’ai vu tomber et revenir. Il continuera à le faire à l’avenir. C’est un athlète très dur. Il sera au plus haut niveau très bientôt », a-t-il ajouté.

« La finale des Championnats du monde a vraiment été une révélation pour moi. Je n’ai jamais participé à un événement comme celui-là dans ma carrière. Donc, après cela, mon entraîneur a changé mes exercices d’entraînement pour les Jeux du Commonwealth », a déclaré Sable.

Malgré son succès au CWG, Sable veut baisser la tête et a jeté son dévolu sur les prochains grands événements, dont la Diamond League.

“Je veux juste continuer à travailler dur et me préparer pour les prochains grands événements des prochains jours. Hier encore, c’était ma décision de participer au 5000m. Donc, je veux juste continuer », a déclaré Avinash.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici