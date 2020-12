WASHINGTON – Le président Donald Trump sera sans emploi l’année prochaine, mais le mandat à vie dont jouissent ses trois juges de la Cour suprême et 230 juges des juridictions inférieures cimentera son héritage et créera un obstacle majeur pour le président élu Joe Biden.

Un effort concerté des républicains du Sénat qui a commencé avant même que Trump ne soit élu lui a laissé plus de 100 postes vacants à la Cour fédérale à pourvoir lors de son entrée en fonction en 2017 – un vide que les dirigeants de Trump et du GOP se sont assurés de ne pas laisser Biden entrer en 2021.

Si les républicains conservent leur majorité au Sénat en remportant au moins l’un des deux scrutins en Géorgie le 5 janvier, ils seront également en mesure de bloquer une grande partie du programme politique de Biden. Cela pourrait conduire le nouveau président à utiliser des actions de l’exécutif plutôt que de passer par le Congrès – et celles-ci pourraient être bloquées dans les tribunaux mêmes que Trump a empilés.

«L’héritage des nominations judiciaires de Trump constituera un obstacle non seulement pour Biden, mais aussi pour les présidents démocrates pendant longtemps», déclare Brian Fallon, directeur exécutif du groupe de défense libéral Demand Justice et ancien attaché de presse de la campagne présidentielle 2016 d’Hillary Clinton. « Nous sommes derrière le huitième ballon pour les années à venir. »

Le mastodonte judiciaire de Trump a commencé en 2016, lorsque le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Et ses alliés ont conservé le siège de la Cour suprême laissé ouvert par la mort du juge associé Antonin Scalia ainsi que de nombreuses vacances de postes dans les tribunaux fédéraux et de district.

Au cours des quatre années suivantes, les républicains de la Maison Blanche et du Sénat ont confirmé les juges associés conservateurs Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett à la Cour suprême, ainsi que 54 juges de la cour d’appel, 173 juges des tribunaux de district et trois à la Cour du commerce international.

Ce sont des chiffres presque records. Le président Richard Nixon a été le dernier à nommer quatre juges de la Cour suprême au cours de son premier mandat. Le président Jimmy Carter a nommé 262 juges fédéraux au cours de son seul mandat, mais plus de la moitié d’entre eux appartenaient à de nouveaux juges créés par le Congrès.

L’influence des juges de la Cour suprême de Trump se fera sentir dans les années à venir, maintenant que le remplacement de Barrett en octobre de feu la juge associée Ruth Bader Ginsburg a donné aux conservateurs une majorité de 6 contre 3. Mais cela se fait déjà sentir dans les tribunaux de circuit régionaux du pays, où 99% des appels fédéraux sont tranchés.

Lorsque Trump est entré en fonction, neuf des 13 tribunaux de circuit du pays étaient dominés par les personnes nommées par les présidents démocrates. Il en a retourné trois: le 2e circuit basé à New York, le 3e circuit basé à Philadelphie et le 11e circuit basé à Atlanta. Même le 9e circuit tentaculaire basé à San Francisco porte son empreinte, étant passé d’une majorité de 19-9 des nominés des présidents démocrates à 16-13.

«Les progressistes se rendent compte à quel point les tribunaux sont critiques», déclare Marge Baker, vice-présidente exécutive du groupe de défense libéral People for the American Way. «Ils manifestent tous les jours sur le tort que les juges de Trump peuvent causer de la magistrature. «

Ces juges sont majoritairement jeunes, hommes et blancs. La plupart sont dans la quarantaine ou la cinquantaine, ce qui leur donne des décennies pour influencer et façonner la loi fédérale. Environ 75% sont des hommes et près de 85% sont blancs.

Biden sera « cabiné »

Biden est certain de réduire ces pourcentages, s’étant engagé à nommer la première femme afro-américaine à la Cour suprême et à nommer davantage de Noirs et d’Hispaniques aux tribunaux inférieurs.

En outre, des groupes d’intérêt progressistes font pression sur la nouvelle administration pour qu’elle choisisse des juges issus d’un plus large éventail d’horizons que les procureurs et avocats d’entreprise habituels. Ils ont présenté à l’administration entrante plus de 100 noms, y compris des défenseurs publics, des défenseurs des droits civils et des avocats du travail.

Au-delà de la démographie et des expériences professionnelles, cependant, l’influence de Biden sur le système judiciaire ne sera probablement pas aussi dramatique que celle de Trump.

Son premier problème est le Sénat, qui restera probablement aux mains des républicains à moins que les démocrates ne remportent deux victoires bouleversées en Géorgie. Même dans ce cas, le Sénat serait à égalité à 50-50, le vice-président élu Kamala Harris étant capable de rompre les liens.

Une occasion pour la nouvelle administration pourrait se présenter si le juge adjoint de la Cour suprême Stephen Breyer, 82 ans, choisit de prendre sa retraite. Breyer, qui a rejoint la cour l’année après Ginsburg en 1994, sait que son refus de démissionner avant que les républicains ne remportent le Sénat en 2014 et la Maison Blanche deux ans plus tard a finalement abouti à la nouvelle majorité conservatrice 6-3.

Les républicains qui ont empêché le président Barack Obama en tant que canard boiteux de remplacer Scalia en 2016 ne seront probablement pas en mesure de bloquer Biden pendant deux ans ou plus si Breyer démissionne avant 2024. Mais celui que Biden pourrait désigner – le juge de la Cour suprême de Californie, 44 ans Leondra Kruger, qui est noire, est peut-être la principale candidate – ne ferait que maintenir la minorité libérale actuelle.

Biden n’a probablement pas la chance de réduire cet écart. Les plus anciens conservateurs du tribunal sont les juges associés Clarence Thomas, 72 ans, et Samuel Alito, 70 ans. Le juge en chef John Roberts a 65 ans et les candidats de Trump vont de 48 à 55 ans. Aucun d’entre eux ne devrait démissionner volontairement alors qu’un démocrate est en la maison Blanche.

Les cours d’appel fédérales du pays sont presque pleines, grâce au vœu de McConnell de «ne laisser aucun poste vacant derrière». Il y a 95 candidats aux présidents républicains et 81 candidats aux présidents démocrates; certains dans ce dernier groupe prendront leur retraite ou prendront le statut de senior, une forme de semi-retraite, une fois qu’un démocrate sera à la Maison Blanche.

«Le président va être incarcéré à la fois par un gouvernement divisé et par un système judiciaire fédéral qui garde avec zèle les droits et les libertés des Américains», déclare Mike Davis, un ancien conseiller conservateur des nominations au Comité judiciaire du Sénat.

Faisons un marché

Les militants libéraux et conservateurs affirment que si le Sénat reste entre les mains des républicains, la confirmation des candidats de Biden nécessitera des négociations, y compris souvent d’autres questions politiques.

«La question est de savoir si Biden essaiera de repousser les limites idéologiquement? Cela déterminera combien de combat il y aura au Sénat », dit Ilya Shapiro du libertarien Cato Institute, auteur de« Supreme Disorder: Judicial Nominations and the Politics of America’s Supreme Court ».

«Les républicains voudront des amendements à la législation. Ils voudront des barrages. Ils voudront du financement pour des programmes « , déclare Nan Aron, président de l’Alliance libérale pour la justice. » Les juges doivent être un élément essentiel de toute conversation qui a lieu entre les sénateurs républicains et la Maison Blanche. «

Le joyau de la couronne pour les libéraux – l’ajout de sièges à la Cour suprême, qui a été qualifiée de « court-circuitage » lorsque Franklin Roosevelt n’a pas réussi à y parvenir – a pratiquement disparu du débat public.

Plus:Emballer le court? Les batailles entre républicains et démocrates alimentent les affrontements sur l’avenir de la Cour suprême

Biden lui-même n’a jamais été un fan, craignant que cela n’entraîne des représailles de la part des républicains lorsqu’ils reprennent le pouvoir. Depuis que les démocrates n’ont pas réussi à obtenir le contrôle du Sénat en novembre, l’attention s’est tournée vers des propositions moins audacieuses.

La Conférence judiciaire, un groupe de juges fédéraux qui définit les politiques administratives, a exhorté le Congrès à créer cinq nouveaux juges de cour d’appel et 65 nouveaux juges de tribunal de district, en grande partie pour gérer une charge de travail qui a augmenté en 30 ans alors que les tribunaux ne l’ont pas fait. Le Parti démocrate a inclus cette proposition dans sa plate-forme l’été dernier.

«Nous sommes en retard par toute évaluation neutre, en termes de cas par juge», dit Shapiro, notant que la taille de la justice fédérale est restée statique depuis l’administration Clinton. Une pression pour des juges de juridiction inférieure supplémentaires, dit-il, «a de plus grandes chances de succès».

Biden s’est engagé à créer une commission chargée d’étudier les changements possibles au système judiciaire fédéral. Cela, dit Fallon, sera « un lieu autour duquel nous pourrons nous organiser ».