L’influence croissante de l’altruisme effectif

Dans le cadre de l’altruisme efficace, choisir sa carrière est tout aussi important que choisir où faire des dons. EA définit un « ajustement » professionnel par le fait qu’un candidat a ou non Avantages comparatifs comme une intelligence exceptionnelle ou un esprit d’entreprise, et si un altruiste efficace se qualifie pour une voie bien rémunérée, la philosophie encourage “gagner pour donner», ou consacrer sa vie à créer de la richesse afin de la donner aux causes d’EA. Bankman-Fried a déclaré qu’il gagnait à donner, fondant même la plateforme de cryptographie FTX avec le but exprès de se constituer un patrimoine pour en rediriger 99% Aujourd’hui l’un des dirigeants de crypto les plus riches au monde, Bankman-Fried prévoit de donner jusqu’à 1 milliard de dollars d’ici la fin de 2022.

“L’attrait de l’altruisme efficace est qu’il s’agit d’une méthodologie prête à l’emploi pour être un bailleur de fonds hautement sophistiqué, axé sur l’impact et axé sur les données”, déclare David Callahan, fondateur et rédacteur en chef d’Inside Philanthropy et auteur d’un livre de 2017. sur les tendances philanthropiques, Les donateurs. Non seulement EA suggère un cadre clair et décisif, mais la communauté offre également un ensemble de ressources pour les bailleurs de fonds potentiels d’EA, y compris GiveWell, une organisation à but non lucratif qui utilise une rubrique d’évaluation basée sur EA pour recommander des organisations caritatives ; EA Funds, qui permet aux particuliers de faire des dons à des pools d’organisations caritatives ; 80 000 heures, une organisation de coaching de carrière ; et un forum de discussion dynamique sur Effectivealtruism.org, où des dirigeants comme MacAskill et Ord interviennent régulièrement.

La focalisation laser originale de l’altruisme efficace sur la mesure a contribué à la rigueur dans un domaine qui a toujours manqué de responsabilité pour les grands donateurs avec des noms de famille comme Rockefeller et saccageur. «Cela a été un contrepoids attendu et bien nécessaire à la pratique typique de la philanthropie d’élite, qui s’est avérée très inefficace», déclare Callahan.

Mais où exactement les altruistes efficaces dirigent-ils leurs gains ? Qui en profite ? Comme pour tous les dons – dans EA ou autrement – il n’y a pas de règles établies pour ce qui constitue la « philanthropie », et les organisations caritatives bénéficient d’un code fiscal qui incite les super-riches à établir et à contrôler leur propre efforts caritatifs au détriment des recettes fiscales publiques, de la gouvernance locale ou de la responsabilité publique. Les organisations EA sont en mesure de tirer parti des pratiques de la philanthropie traditionnelle tout en profitant de l’éclat d’un approche perturbatrice du don. Le mouvement a formalisé l’engagement de sa communauté à faire un don avec le Donner ce que nous pouvons promettre– en miroir d’un autre philanthropie à l’ancienne pratique, mais il n’y a aucune exigence de don pour être coté publiquement en tant que donateur. Suivre toute l’influence de la philosophie d’EA est délicat, mais 80 000 heures ont estimé que 46 milliards de dollars ont été engagés pour les causes d’EA entre 2015 et 2021, les dons augmentant d’environ 20 % chaque année. GiveWell calcule qu’en 2021 seulement, il a consacré plus de 187 millions de dollars aux moustiquaires et aux médicaments contre le paludisme ; selon les calculs de l’organisation, c’est plus de 36 000 vies sauvées.

La responsabilité est beaucoup plus difficile avec des causes à long terme comme la biosécurité ou «l’alignement de l’IA» – un ensemble d’efforts visant à garantir que la puissance de l’IA est exploitée à des fins généralement considérées comme «bonnes». De telles causes, pour un nombre croissant d’altruistes efficaces, prennent désormais le pas sur les moustiquaires et les médicaments à base de vitamine A. « Les choses qui comptent le plus sont celles qui ont un impact à long terme sur ce à quoi ressemblera le monde », a déclaré Bankman-Fried dans un interview plus tôt cette année. “Il y a des milliards de personnes qui ne sont pas encore nées.” Les opinions de Bankman-Fried sont influencées par les calculs utilitaires du long terme, qui aplatissent les vies en unités de valeur uniques. Selon ce calcul, les billions d’humains encore à naître représentent une obligation morale plus grande que les milliards vivants aujourd’hui. Toutes les menaces qui pourraient empêcher les générations futures d’atteindre leur plein potentiel, soit par l’extinction, soit par la stagnation technologique, ce que MacAskill juge tout aussi grave dans son nouveau livre, Ce que nous devons à l’avenir— sont la priorité numéro un.

Dans son livre, MacAskill discute de son propre parcours de sceptique à long terme à vrai croyant et exhorte les autres à suivre le même chemin. Les risques existentiels qu’il expose sont spécifiques : « L’avenir pourrait être terrible, incombant à des autoritaires qui utilisent la surveillance et l’IA pour verrouiller leur idéologie à jamais, ou même à des systèmes d’IA qui cherchent à gagner du pouvoir plutôt qu’à promouvoir une société prospère. Ou il pourrait ne pas y avoir d’avenir du tout : nous pourrions nous tuer avec des armes biologiques ou mener une guerre nucléaire totale qui entraînerait l’effondrement de la civilisation et ne se rétablirait jamais. »

C’est pour aider à se prémunir contre ces possibilités exactes que Bankman-Fried a créé le FTX Future Fund cette année en tant que projet au sein de sa fondation philanthropique. Ses domaines d’intervention comprennent la «gouvernance de l’espace», «l’intelligence artificielle» et «l’autonomisation des personnes exceptionnelles». Le site Web du fonds reconnaît que bon nombre de ses paris “va échouer.” (Son objectif principal pour 2022 est de tester de nouveaux modèles de financement, mais le site du fonds n’établit pas à quoi pourrait ressembler le “succès”.) En juin 2022, le FTX Future Fund avait effectué 262 subventions et investissementsavec des récipiendaires dont une Brown University académique recherche croissance économique à long termeune université Cornell académique recherche sur l’alignement de l’IA, et une organisation travaillant sur la recherche juridique autour de l’IA et de la biosécurité (qui était né du groupe EA de Harvard Law).

Sam Bankman-Fried, l’un des dirigeants de crypto les plus riches du monde, est également l’un des plus grands donateurs politiques du pays. Il prévoit de donner jusqu’à 1 milliard de dollars d’ici la fin de 2022. COINTELEGRAPH VIA WIKIMEDIA COMMUNS

Bankman-Fried n’est pas le seul milliardaire technologique à faire avancer des causes à long terme. Open Philanthropy, l’organisation caritative d’EA financée principalement par Moskovitz et Tuna, a consacré 260 millions de dollars à la lutte contre les «risques potentiels de l’IA avancée» depuis sa création. Ensemble, le FTX Future Fund et Open Philanthropy soutenu Longview Philanthropy avec plus de 15 millions de dollars cette année avant que l’organisation n’annonce son nouveau Fonds Longtermisme. Vitalik Buterin, l’un des fondateurs de la plateforme blockchain Ethereum, est le deuxième donateur récent à MIRI, dont mission est « d’assurer [that] l’intelligence artificielle plus intelligente que l’homme a un impact positif. Les MIRI la liste des donateurs comprend également la Fondation Thiel; Ben Delo, cofondateur de l’échange de crypto BitMEX ; et Jaan Tallinn, l’un des ingénieurs fondateurs de Skype, qui est également cofondateur du Centre pour l’étude du risque existentiel (CSER) de Cambridge. Elon Musk est encore un autre magnat de la technologie dédié à la lutte contre les longtermistes risques existentiels; il a même affirmé que ses opérations à but lucratif, y compris la mission de SpaceX sur Mars, sont efforts philanthropiques soutenir le progrès et la survie de l’humanité. (MacAskill a récemment exprimé son inquiétude que sa philosophie se confond avec la “vision du monde” de Musk. Cependant, EA vise un public élargi et il semble déraisonnable de s’attendre à une adhésion rigide au système de croyance exact de ses créateurs.)