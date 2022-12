L’influence croissante de ce pays d’Afrique du Nord le place dans le collimateur des États-Unis — RT World News

La crise énergétique de 2022 a donné à l’Algérie un regain de richesse et de poids politique dans la région

Alors qu’Alger continue de jouer un rôle plus important dans les affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique, fera-t-elle face à des pressions américaines et même à des tentatives de changement de régime pour ses positions de politique étrangère qui ne s’alignent pas sur celles de l’Occident ?

En septembre, les membres du Congrès américain ont évoqué la loi de 2017 intitulée Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), pour demander que des sanctions soient imposées à l’Algérie concernant les accords d’armement avec Moscou. Ce plaidoyer est venu peu de temps après que le même argument ait été avancé par le sénateur républicain Marco Rubio dans une lettre au secrétaire d’État Antony Blinken.

Depuis l’époque de la guerre froide, l’État algérien est sorti de l’orbite de l’Occident, prêtant plutôt sa faveur aux mouvements de libération nationale et poursuivant une plate-forme de politique étrangère plus sur mesure. Cela l’a opposé à son voisin occidental, le Maroc, qui a choisi de s’aligner sur l’Occident. Aujourd’hui, les tensions refont surface entre les dirigeants nord-africains voisins à propos d’un alignement similaire, d’autant plus que le Maroc a décidé de normaliser ses relations avec Israël sous la pression de l’administration du président américain de l’époque, Donald Trump. Une course aux armements se développe entre les deux nations depuis 2015, alors que les deux gouvernements se retrouvent davantage liés à leurs allégeances Est-Ouest.

Sur fond de tensions avec son voisin maghrébin aligné sur l’Occident, Alger s’est imposé en 2022 comme un acteur régional relancé. Alors que la crise énergétique mondiale se poursuit au milieu de l’impasse de l’Occident avec la Russie en Ukraine, l’Algérie s’en est bien sortie et avec plus de richesse. Rien qu’au cours des cinq premiers mois de cette année, les revenus pétroliers et gaziers de l’Algérie ont grimpé en flèche de plus de 70 %, pour atteindre un total de 21,5 milliards de dollars. Cela a donné à Alger une plus grande liberté pour travailler sur ses objectifs de défense et ses projets d’infrastructure.















L’Algérie fait des progrès significatifs dans la construction d’un mode de vie durable et travaille sur des projets pour fournir plus d’emplois à ses citoyens. L’un de ces projets est la construction d’une ville futuriste appelée Boughezoul. La ville accueillera non seulement 400 nouveaux habitants dans le cadre de sa stratégie d’élimination des bidonvilles et des logements abandonnés, mais vise également à accueillir l’agence spatiale algérienne, une nouvelle gare ferroviaire et un nouvel aéroport international. De tels efforts, combinés à la relance des démonstrations militaires le jour de l’indépendance de la nation, semblent représenter un véritable effort pour rassurer la population sur les intentions du gouvernement après des années de méfiance et de manifestations de masse.

Parallèlement aux tentatives en cours pour tirer le meilleur parti des nouveaux avantages économiques au niveau national, Alger semble également déterminé à avoir son propre impact sur les affaires régionales. Alors que la nation a coupé ses liens avec le Maroc voisin, en partie à cause des renseignements et de l’influence militaire d’Israël, ainsi que du prétendu soutien marocain aux groupes séparatistes kabyles, elle cherche maintenant à s’aligner davantage sur la Tunisie.

L’Algérie, troisième fournisseur de gaz de l’Europe, a suscité un intérêt considérable cette année, devenant désormais le premier fournisseur de l’Italie, alors que les liens militaires semblent également s’approfondir. Dans le cas de la Tunisie, l’Algérie a accordé la reconnaissance au président du pays, Kais Saied, qui dépend du gaz algérien et reçoit des approvisionnements à un tarif réduit. Tunis est confrontée à une crise économique aiguë et a été accusée de troquer ses relations historiquement cordiales avec le Maroc contre un rapprochement avec l’Algérie. Le président tunisien a invité Brahim Ghali, le chef du Front Polisario – un mouvement qui se bat pour le territoire contesté du Sahara occidental, contre le Maroc – à la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique qui s’est tenue en Tunisie en août. L’invitation de l’ennemi juré du Maroc dans le pays a déclenché le retrait ultérieur des ambassadeurs entre la Tunisie et le Maroc. L’Algérie soutient le Front Polisario dans sa lutte pour le Sahara Occidental.

Pour le président algérien Abdelmajid Tebboune, garder la Tunisie à ses côtés est une question importante, car il craint que le bloc émirati-saoudien-égyptien n’affirme sa propre domination sur la politique de Tunis. Kais Saied, qui a pris le pouvoir en octobre 2019, est clairement dans la sphère d’influence des Émirats arabes unis, contrairement à ses adversaires du parti Ennahda qui s’alignent sur le Qatar et les Frères musulmans. En raison d’une si forte influence d’Abu Dhabi en Afrique du Nord, l’Algérie est amenée à jouer un jeu d’équilibre prudent.















Un autre dossier majeur dans lequel Alger s’engage désormais est la réconciliation palestinienne. Il a accueilli un certain nombre de réunions entre les partis rivaux du Hamas et du Fatah afin de combler le fossé et de développer une plate-forme plus solide à partir de laquelle plaider en faveur d’un État palestinien. La question de la création d’un État palestinien a également été un thème central du sommet de la Ligue arabe en novembre, alors que l’Algérie tentait de renforcer sa position au niveau régional en accueillant la réunion.

Bien qu’elle doive jouer un équilibre prudent, tant au niveau régional qu’international, l’Algérie s’est imposée cette année comme un acteur clé en Afrique, au Moyen-Orient et au-delà. Il a même tenu bon contre son ancienne puissance colonisatrice, la France, obligeant le président Emmanuel Macron à changer sa rhétorique sur Alger et a ouvert la voie à l’abandon du français dans le système éducatif et au choix d’adopter la langue anglaise à la place, érodant davantage l’influence de la France.

Toutes les démarches entreprises par l’Algérie signalent qu’elle entend continuer dans la voie d’adopter des politiques qui ne s’alignent pas nécessairement sur les intérêts occidentaux, entrant parfois directement en conflit avec eux. C’est pourquoi les menaces des membres du Congrès et des sénateurs américains d’imposer des sanctions à l’Algérie ont commencé à faire sourciller. L’ambassadrice américaine en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a refusé de répondre aux questions sur l’imposition hypothétique de sanctions, choisissant de se concentrer sur ce que son travail implique, ce qui peut indiquer que de telles décisions ne sont peut-être pas dans l’esprit immédiat des hauts responsables américains. Cependant, les responsables du parti républicain ont certainement remué la marmite. La question est maintenant de savoir jusqu’où Washington ira pour punir l’Algérie pour avoir refusé d’abandonner Moscou et si la stratégie à venir pourrait être d’utiliser le Maroc contre l’Algérie.