L’inflation vient de sauter le plus depuis des années, mais les marchés l’ignorent largement. Voici pourquoi

« Les chiffres de l’IPC ont une valeur choquante, c’est sûr ; cependant, une fois que vous réalisez qu’un tiers de l’augmentation provient des prix des voitures d’occasion , l’image transitoire devient plus claire », a écrit Jamie Cox, associé directeur chez Harris Financial Group. « L’inflation est en hausse, mais les choses se comportent bien et n’ont pas changé matériellement.

Les commentaires de Cox sont intervenus quelques minutes seulement après que le ministère du Travail a publié son rapport sur l’IPC de juin 2021, qui montrait que les prix payés par les consommateurs avaient augmenté de 5,4 % par rapport à il y a un an, le bond le plus important depuis août 2008. L’IPC de base, qui exclut les composants alimentaires et énergétiques volatiles, a augmenté de 4,5 %, le mouvement le plus marqué pour cette mesure depuis septembre 1991.

Les marchés, qui se sont montrés ces derniers mois méfiants vis-à-vis de la hausse des prix et de la possibilité qu’elle incite la Réserve fédérale à agir, ont semblé garder leur calme face à l’inflation mardi.

Le S&P 500 était essentiellement inchangé peu de temps après l’ouverture et le rendement du Trésor à 10 ans a en fait chuté, pas la réaction à laquelle on pourrait s’attendre d’un rapport d’inflation aussi chaud.

La hausse de l’inflation ces derniers mois est due à un décalage entre une grande quantité de demande refoulée et une offre limitée de biens et de services que Covid-19 a rendu indisponible pendant presque toute l’année 2020. Des milliers d’Américains qui espèrent enfin voyager en 2021 ont contribué à faire grimper le prix du pétrole et de l’essence, ainsi que les tarifs aériens.

Ce désir de voyages et de voyages en voiture a également alimenté un appétit historique pour les automobiles d’occasion.

Il s’agit de la plus forte augmentation mensuelle jamais enregistrée pour l’indice des voitures et camions d’occasion, publié pour la première fois en janvier 1953.

Ian Lyngen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO Marchés des capitaux, a fait écho à l’évaluation de Cox sur les chiffres de l’inflation de juin. Il a noté que les prix des voitures et des camions d’occasion ont augmenté de plus de 10 % d’un mois à l’autre et d’environ 45 % au cours des 12 derniers mois.

Ces types de chiffres, bien qu’impressionnants, sont plus une valeur aberrante déformante que le reflet d’une hausse plus large des prix dans tous les secteurs, a noté Lyngen.

La lecture de juin fait « les trois derniers mois 10,0%, 7,3% et maintenant 10,5% », a-t-il écrit. « Dans l’ensemble, une poursuite des poches d’inflation spécifiques à la pandémie – bien que des questions concernant la caractérisation » transitoire « apparaissent certainement à la suite d’une autre impression d’inflation plus forte que prévu. »