L’inflation « tourne le coin » selon le gouverneur de la Banque du Canada

Après avoir augmenté les taux d’intérêt huit fois de suite, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré mardi devant un auditoire à Québec que l’inflation montrait des signes de “retour en arrière” et que l’année à venir “serait différente”.

Macklem a déclaré que la banque “a réagi avec force” face à une “économie en surchauffe”, les dernières tendances suggérant que la “politique monétaire de la banque fonctionne”.

“Après 11 mois de hausses des taux directeurs, nous voyons des signes que des taux d’intérêt plus élevés commencent à rééquilibrer l’économie”, a déclaré Macklem dans ses remarques.

Le taux du financement à un jour s’établit à 4,5 % en janvier, en hausse par rapport à un quart de point de pourcentage il y a plus d’un an.

La banque dit qu’elle va maintenant maintenir le taux d’intérêt à son niveau actuel pour voir si elle en a fait assez.

“Nous sommes certainement prêts à augmenter davantage les taux d’intérêt”, a déclaré Macklem aux journalistes après son discours. “Nous sommes déterminés à revenir à notre objectif de 2 %, mais nous ne voulons pas rendre cela… plus difficile qu’il ne devrait l’être.”

Le taux d’inflation annuel s’élevait à 6,3 % en décembre, bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque, bien qu’en baisse par rapport au sommet de 8,1 % atteint l’an dernier en juin. Les prix du carburant et de la nourriture ont été particulièrement élevés au cours de l’année écoulée.

En fin de compte, Macklem a déclaré qu’il faudrait du temps – jusqu’à deux ans – pour que les Canadiens voient pleinement l’impact des augmentations de taux d’intérêt.

Mais la banque centrale s’attend à ce que le taux d’inflation annuel tombe à environ 3% d’ici le milieu de cette année et atteigne 2% en 2024.

Le discours de Macklem intervient alors que la Banque du Canada se prépare à publier mercredi son premier résumé des délibérations expliquant les raisons de sa décision de relever les taux d’intérêt.

Des taux d’intérêt plus élevés rendent l’emprunt plus coûteux, par exemple pour une maison, ce qui réduit la demande et ralentit effectivement l’économie.

Macklem a reconnu que la banque a vraiment un outil principal pour essayer de contrôler l’inflation, qui est d’augmenter les taux d’intérêt.

Il a également souligné que la réouverture de l’économie à la suite de la pandémie de COVID-19, où la demande a dépassé l’offre, ainsi que l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, ont contribué à la forte hausse de l’inflation.

Son discours intervient alors qu’un nouveau sondage de BMO montre que les Canadiens croient qu’ils ont besoin de 1,7 million de dollars d’économies pour prendre leur retraite, soit 300 000 $ de plus qu’il y a deux ans.

“Nous sommes déterminés à ramener l’inflation à notre cible, c’est ce que les Canadiens attendent de nous et c’est ce que nous sommes déterminés à faire”, a déclaré Macklem aux journalistes.

Il a déclaré que la croissance économique devrait rester proche de zéro au cours des deux à trois prochains trimestres, l’offre rattrapant la demande.

Ce qui pourrait prendre plus de temps à baisser, c’est l’inflation du prix des services, qui, selon Macklem, est plus directement liée au marché du travail tendu et à l’augmentation des coûts de main-d’œuvre.

La banque surveillera également la manière dont les entreprises fixent leurs prix, a déclaré Macklem, qui ont augmenté “plus fréquemment et plus que d’habitude”.



Avec des fichiers du producteur de nouvelles nationales de CTV Jordan Gowling et de La Presse canadienne