L’inflation tenace oblige plus d’Américains à vivre d’un chèque de paie à l’autre

L’indice des prix à la consommation, qui mesure la variation moyenne des prix des biens et services à la consommation, a augmenté de 8,3 % plus que prévu en août, en raison de la hausse des coûts de la nourriture, du logement et des soins médicaux.

Bien que les salaires horaires moyens réels aient également augmenté de 0,2 % corrigé des variations saisonnières pour le mois, ils sont restés en baisse de 2,8 % par rapport à il y a un an, ce qui signifie que ces chèques de paie ne s’étendent pas aussi loin qu’auparavant.

Un rapport distinct de Bank of America a révélé que 71% des travailleurs estiment que leur salaire ne suit pas le coût de la vie, ce qui porte le nombre de personnes qui se sentent en sécurité financière à un le plus bas depuis cinq ans.

De nombreux Américains puisent dans leurs réserves de liquidités et près de la moitié s’endettent davantage.