L’inflation s’est refroidie en juillet, une bonne nouvelle pour la Maison Blanche et la Fed

Une petite partie du ralentissement naissant des prix à la consommation pourrait également être liée aux augmentations rapides des taux d’intérêt de la Fed cette année, qui visent à refroidir la demande des consommateurs et à ralentir l’expansion des entreprises. Les banquiers centraux ont relevé les taux d’intérêt depuis mars et les ont relevés de trois quarts de point de pourcentage lors de chacune de leurs deux dernières réunions, un rythme d’augmentation inhabituellement rapide qui a fait de la campagne la plus rapide de la Fed pour contraindre l’économie depuis les années 1980.

Les prix des voitures d’occasion ont baissé en juillet, ce qui pourrait s’expliquer en partie par l’augmentation des coûts d’emprunt. Les taux hypothécaires ont grimpé en flèche cette année et semblent peser sur le marché de l’habitation, ce qui pourrait contribuer à faire baisser les prix des appareils électroménagers.

Mais un refroidissement induit par la Fed n’est pas encore l’histoire principale. Les gains d’emplois restent robustes, même si des entreprises comme Amazon et Alphabet, la société mère de Google, surveillent avec méfiance les perspectives économiques et la lenteur des embauches. Les salaires continuent d’augmenter rapidement et, ce faisant, les prix de nombreux services augmentent également. Les loyers, qui représentent une grande partie de l’inflation globale et sont étroitement liés à la croissance des salaires, continuent de grimper rapidement – ​​ce qui est préoccupant, car ils ont tendance à ne changer de cap que lentement.

Le loyer de la résidence principale a augmenté de 0,7 % en juillet par rapport au mois précédent et de 6,3 % au cours de l’année écoulée. Avant la pandémie, cette mesure grimpait généralement d’environ 3,5 % par an.

Ces forces pourraient maintenir l’inflation à une vitesse indésirable même si les chaînes d’approvisionnement se déchaînent et que les prix du carburant continuent de baisser. La Fed vise une inflation de 2 % au fil du temps, sur la base d’une mesure de l’inflation différente mais connexe.

“La réouverture de Covid et les pressions sur les voyages de vengeance se sont atténuées – et vont probablement continuer à s’atténuer”, a déclaré Laura Rosner-Warburton, économiste américaine senior chez MacroPolicy Perspectives. Mais elle a également mis en garde, ajoutant que « sous le capot, nous constatons toujours des pressions sur les loyers. Il y a toujours une inflation collante ici.