L’inflation s’est considérablement refroidie en novembre, bonne nouvelle pour la Fed

Les détails du rapport suggèrent qu’un refroidissement supplémentaire est probable.

Bon nombre des catégories dans lesquelles les hausses de prix ralentissent actuellement sont davantage liées à la pandémie et aux chaînes d’approvisionnement qu’à la politique de la Fed. Par exemple, les prix des denrées alimentaires et du carburant se modèrent après avoir grimpé rapidement plus tôt cette année, un effet des problèmes de transport et des retombées de la guerre en Ukraine. Les prix des voitures d’occasion, qui ont été sévèrement élevés par une collision entre la demande des consommateurs et les pénuries de pièces, sont maintenant en forte baisse.

Les responsables “obtiennent l’aide qu’ils attendaient” de la guérison des chaînes d’approvisionnement et des produits moins chers, a déclaré Michael Gapen, économiste en chef américain à Bank of America.

La question est maintenant de savoir ce qu’il adviendra de l’inflation dans les catégories de services, qui peuvent être plus tenaces et difficiles à refroidir. La Fed a relevé les taux d’intérêt d’un peu au-dessus de zéro au début de cette année à environ 4% – et ces coûts d’emprunt plus élevés se répercutent maintenant sur l’économie pour refroidir à la fois la demande des consommateurs et le marché du travail. Cela devrait ralentir de nombreux types d’inflation en 2023.

Par exemple, les prix des voitures d’occasion devraient continuer à baisser, car les prêts automobiles deviennent si chers que les acheteurs potentiels sont évincés du marché. La croissance des salaires reste rapide actuellement, mais à mesure que les entreprises suspendent leurs expansions ou licencient des travailleurs, elle devrait ralentir, ce qui pourrait aider les prix de nombreux types de services à ralentir.

Déjà, les augmentations de loyer basées sur le marché ont fortement reculé, ce qui devrait se répercuter sur les données d’inflation au cours de la prochaine année.

Les loyers étaient de 7,9% plus élevés qu’un an plus tôt en novembre, l’augmentation la plus rapide d’une année sur l’autre en quatre décennies, alors que les locataires renouvellent leurs baux après une forte augmentation des prix des loyers du marché en 2021 et au début de 2022. Cela est sur le point de ralentir notamment Dans les mois à venir.

Les chiffres de l’indice des prix à la consommation publiés mardi sont étroitement surveillés car ce sont les premiers grands points de données sur l’inflation à sortir chaque mois. La Fed cible officiellement une mesure plus tardive, l’indice des dépenses personnelles de consommation, et vise 2 % en moyenne sur la durée. Cette mesure est arrivée à 6% dans l’année jusqu’en octobre.