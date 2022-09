L’inflation s’est accélérée encore plus que prévu en août

L’inflation en août a été plus forte que prévu malgré les efforts de la Réserve fédérale pour faire baisser les prix, selon des données vendredi que la banque centrale suit de près.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle excluant les aliments et l’énergie a augmenté de 0,6 % pour le mois après avoir été stable en juillet. C’était plus rapide que l’estimation de 0,5% du Dow Jones et une autre indication que l’inflation s’élargit.

Sur une base annuelle, le PCE de base a augmenté de 4,9 %, plus que l’estimation de 4,7 % et contre 4,7 % le mois précédent.

Y compris le gaz et l’énergie, le PCE global a augmenté de 0,3 % en août, contre une baisse de 0,1 % en juillet. Il a augmenté même avec une forte baisse des prix de l’essence qui a ramené le coût à la pompe bien en dessous du record nominal supérieur à 5 $ le gallon plus tôt cet été.

La Fed favorise généralement le PCE de base comme indicateur le plus large de la direction des prix alors qu’il s’ajuste au comportement des consommateurs. Dans le cas du noyau ou du titre, les données de vendredi du département du Commerce montrent une inflation bien supérieure à l’objectif à long terme de 2 % de la banque centrale.

