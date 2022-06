L’inflation s’est à nouveau accélérée en mai, anéantissant les espoirs d’un soulagement

« Cela suggère que la Fed a plus à faire pour faire baisser l’inflation », a déclaré Laura Rosner-Warburton, économiste principale chez MacroPolicy Perspectives, à propos des données sur l’inflation. « C’était fort dans tous les domaines, pas concentré et supérieur à nos attentes. »

Les marchés, inquiets de la trajectoire politique de la Fed et du risque croissant de ralentissement, ont chuté après la publication du rapport du Département du travail. Le S&P 500 a chuté de 2,9 %. Les rendements des obligations d’État à court terme, qui servent de référence pour les coûts d’emprunt, ont fortement augmenté, le taux du bon du Trésor à deux ans atteignant 3,06 %, son plus haut niveau depuis 2008.

L’inflation élevée et les tentatives de la Fed pour la contenir contribuent à la morosité économique. La confiance des consommateurs, qui s’effondre depuis l’année dernière alors que les ménages supportent le fardeau de la hausse des prix, a plongé à un nouveau creux dans un rapport publié vendredi. Les cotes d’approbation du président Biden ont également souffert, et les économistes de Wall Street et les propriétaires de petites entreprises craignent de plus en plus qu’une récession ne soit possible l’année prochaine.

Cette attitude morose – et le fait que l’inflation montre peu de signes clairs de déclin – causent des problèmes à M. Biden et aux démocrates à l’approche des élections de mi-mandat de novembre. Alors que la hausse des prix pèse sur le portefeuille et l’esprit des électeurs, les décideurs de l’ensemble de l’administration ont clairement indiqué qu’aider à ramener l’inflation à un rythme plus durable est leur priorité absolue, mais que cela incombe principalement à la Fed.