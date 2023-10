L’inflation « sera toujours un risque », déclare l’économiste en chef d’ADP

Un panneau de recherche d’aide sur une devanture de magasin à Ocean City, New Jersey, États-Unis, le vendredi 18 août 2023. Des enquêtes suggèrent que malgré le ralentissement de l’inflation et la création d’emplois, les Américains restent profondément sceptiques quant à la gestion par le président de l’économie post-pandémique. Photographe : Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Richardson a ajouté que « les roues d’entraînement se sont détachées » de l’économie américaine et que les entreprises et les consommateurs doivent désormais « faire du vélo ordinaire ».

« Mais maintenant, l’inflation s’est réveillée, et si vous regardez les tendances démographiques, les pénuries de main-d’œuvre ne vont pas disparaître. La situation s’améliore, mais il s’agit d’un changement structurel sur le marché du travail en raison du vieillissement de la population américaine. Cela signifie donc que l’inflation est en hausse. Il y aura toujours un risque, il va se soutenir, et donc revenir à des taux d’intérêt nuls ou proches des plus bas va être difficile pour soutenir l’économie. »

Cela constitue un signal contrastant avec un rapport du ministère du Travail publié plus tôt dans la semaine, dans lequel les offres d’emploi ont enregistré un bond surprenant en août, atteignant leur plus haut niveau depuis le printemps et inversant une récente tendance à la baisse.

Les marchés et les décideurs de la Fed surveilleront de près le rapport sur l’emploi non agricole publié vendredi pour obtenir de plus amples indications sur la santé du marché du travail américain.

Bien que les rapports sur l’emploi soient traditionnellement considérés comme un indicateur retardé, Richardson a noté que la relation entre le marché du travail et la politique monétaire a été remaniée au cours du cycle actuel.

« Je pense qu’il y a une boucle de rétroaction qui est sous-estimée. Les gens disent que le marché du travail ou la bonne situation de l’emploi sont à la traîne, mais la situation de l’emploi alimente en réalité la politique actuelle de la Réserve fédérale, donc elle ne va pas dans une seule direction, il y a une rétroaction. boucle entre les deux et ces effets peuvent s’amplifier », a-t-elle expliqué.

« Une relation simple n’existe plus. Nous sommes dans une période complexe de l’économie mondiale, pas seulement aux États-Unis, et les mesures prises par la Fed affectent le marché du travail, mais vice versa. Nous ne pouvons donc pas simplement dire « oh, c’est ça ». En retard, six à neuf mois de politique de la Fed vont se manifester sur le marché du travail » – le marché du travail dirige désormais la politique de la Fed. »