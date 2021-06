L’inflation semble mauvaise maintenant, mais elle s’en tient à peu près au scénario

Des clients achètent des produits dans un supermarché le 10 juin 2021 à Chicago, Illinois. Scott Olson | Getty Images

Dans des circonstances normales, la récente vague de chiffres élevés de l’inflation serait une cause d’alarme élevée. Mais dans le contexte actuel de l’ère Covid, ils ont confirmé dans certains quartiers que l’image de l’inflation ne fait guère plus que suivre le scénario, augmentant en raison de goulots d’étranglement ponctuels et du produit d’une comparaison déformée par rapport à une période d’il y a un an qui a vu une grande partie de l’économie américaine en mode d’arrêt. Le mois de mai a connu un autre bond significatif, selon la jauge que les responsables de la Fed aiment le plus citer. L’indice de référence des dépenses de consommation personnelle – hors coûts de l’alimentation et de l’énergie – a augmenté de 3,4% en glissement annuel, conformément aux attentes de Wall Street, mais également à la hausse la plus rapide depuis avril 1992. Les marchés n’ont guère prêté attention à la lecture du PCE de vendredi, poussant les actions à la hausse et les rendements des obligations d’État n’ont que légèrement augmenté.

C’était en grande partie parce que même si les données sur l’inflation ont encouragé les comparaisons avec le scénario d’emballement associé aux années 1970, les chiffres, au moins pour l’instant, sont du côté de ceux qui s’attendent à ce que la tendance s’atténue puis se stabilise à des niveaux inférieurs. « C’était juste en bas de la zone de grève », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, à propos de la publication de vendredi du département du Commerce. Le niveau du PCE est « cohérent avec l’idée que la poussée de l’inflation sera transitoire, qu’elle est liée à la réouverture de l’économie et à certaines des perturbations résultant de cette réouverture rapide ». À court terme, au moins, cette idée que l’inflation va s’estomper à un moment donné est d’un froid réconfort pour ceux qui ont été embourbés par des coûts plus élevés. Tout, des billets d’avion aux séjours à l’hôtel en passant par le coût d’achat d’une maison, a augmenté et ne montre que des signes occasionnels de relâchement. Un indicateur d’inflation distinct, l’indice des prix à la consommation, a augmenté de 5% en mai par rapport à il y a un an, tandis que l’indice des prix à la production a bondi de 6,6%, la hausse la plus rapide jamais enregistrée.

Des hausses de prix généralisées

Les consommateurs paient des coûts plus élevés pour à peu près tout. L’essence à l’échelle nationale est en hausse de 20% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie et de 46% par rapport à il y a un an, selon l’Energy Information Administration. À l’épicerie, les prix du bœuf et du porc augmentent, le bacon ayant augmenté de 18,7 % par rapport à il y a un an, tandis que le jambon est près de 8 % plus élevé et les prix du lait ont grimpé d’environ 9 %, selon le Bureau of Labor Statistics. Ces pressions ont attiré l’attention des responsables de la Fed, qui surveillent de près l’inflation pour déterminer si et quand ils doivent sortir des mesures de politique monétaire ultra-faciles qu’ils ont prises pendant la pandémie.

Des clients achètent de la viande dans un supermarché le 10 juin 2021 à Chicago, Illinois. L’inflation a augmenté de 5% au cours de la période de 12 mois se terminant en mai, le plus grand bond depuis août 2008. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 2,2% pour la même période. Scott Olson | Getty Images

Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré la semaine dernière que les pressions inflationnistes pourraient être plus fortes et plus durables qu’on ne le pensait auparavant, et son homologue de Saint-Louis, James Bullard, a également déclaré qu’il était de plus en plus inquiet. « Un nouveau risque est que l’inflation surprenne encore à la hausse alors que le processus de réouverture se poursuit, au-delà du niveau nécessaire pour simplement compenser les manquements passés à la baisse », a déclaré Bullard dans des remarques jeudi. « Les décideurs devront prendre en compte ce nouveau risque dans les mois et les trimestres à venir », a-t-il ajouté. La Fed aime maintenir l’inflation autour de 2% mais a déclaré qu’il est prêt à tolérer des lectures encore plus élevées si la moyenne à long terme reste autour de ce niveau et que l’économie n’a pas encore atteint le plein emploi inclusif. Cependant, des lectures prolongées autour des niveaux au cours des deux derniers mois – le PCE de base d’avril a augmenté de 3,1% – pourraient forcer la main de la Fed. Dans l’état actuel des choses, les responsables ont commencé à discuter de l’opportunité de réduire les achats d’obligations minimum de 120 milliards de dollars chaque mois, bien qu’ils ne soient toujours pas prêts à parler de hausses de taux avant au moins 2023. « Il est temps de commencer à parler de la manière dont nous pourrions réduire les achats d’actifs », a déclaré la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, lors d’un appel aux médias. « Parler de changements de taux en ce moment n’est même pas sur la table. » Parler d’inflation, cependant, est sur la table pour beaucoup d’entreprises américaines. Les PDG des entreprises ont consacré beaucoup de temps lors des appels de résultats ce trimestre à décrire l’impact de l’inflation sur leurs opérations. Le propriétaire de la chaîne de restaurants Darden, qui compte Olive Garden parmi ses propriétés, a déclaré il y a quelques jours que ses perspectives pour 2022 étaient un impact d’inflation de 3%, les coûts des produits laitiers et des fruits de mer devant augmenter à un chiffre et le poulet et le blé à la mi- hits à un chiffre. Il y a quelques semaines, les dirigeants de Campbell Soup ont également déclaré que les coûts de transport atteignaient leur résultat net, bien qu’ils aient déclaré s’attendre à pouvoir gérer la situation. « Nous avons été confrontés à un environnement inflationniste important au cours du trimestre ainsi qu’à des augmentations à court terme des coûts de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Mark Clouse, PDG de Campbell. « Nous avons anticipé la grande majorité de ces moteurs, mais dans certains domaines, les pressions se sont intensifiées, en particulier autour de l’inflation et de certains des coûts de transition pour sortir de l’environnement COVID-19. Nous sommes convaincus que nous pouvons résoudre ces problèmes et nous avons des plans et tarification déjà en place alors que nous sortons de l’exercice et entrons dans l’exercice 2022. »

Importantes implications politiques et économiques

Les enjeux sur l’inflation ne pourraient pas être plus élevés. Si la tendance actuelle ne suit pas le scénario, la croissance économique époustouflante de l’année dernière pourrait être rapidement déviée. Dans le même temps, l’administration Biden compte sur le maintien d’une inflation faible, la secrétaire au Trésor Janet Yellen déclarant à plusieurs reprises que le lourd déficit actuel est rendu abordable grâce à l’environnement de taux bas. « Nous nous concentrons sur le court terme pour que certains de ces goulots d’étranglement qui sont apparus soient soulagés et que nous puissions passer le plus rapidement possible à un type solide de plein emploi et d’économie post-pandémique », a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche. « En fin de compte, cela signifiera une économie en croissance rapide avec une main-d’œuvre plus importante au fil du temps. » Le responsable, qui a requis l’anonymat, a déclaré que les prix du marché répondent à l’idée que l’inflation va s’estomper et que le cycle actuel est transitoire avec de gros chiffres gonflés par des effets de base. Le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren, a déclaré dans une présentation que le domaine de la hausse de l’inflation qui le préoccupe le plus est celui du logement, avec une hausse des prix « avec une pente qui n’est pas différente de ce que nous avons connu au cours de la période 2005-2007. … Nous avons s’inquiéter des prix des logements dans un scénario d’expansion-récession. » Dans l’ensemble, cependant, il a déclaré que s’attendre à ce que l’inflation se maintienne autour du niveau actuel n’est « pas une prévision particulièrement bonne ». « Nous pouvons le voir cette année, mais ce sera transitoire », a déclaré Rosengren. « Je pense que c’est plus pertinent de regarder l’année prochaine. »