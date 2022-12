L’inflation reste un problème pour les Américains, selon le PDG de Walmart

Pour le détaillant à grande surface, cela a entraîné des défis et des opportunités. En tant que plus grand épicier du pays, Walmart a utilisé des produits d’épicerie à bas prix pour attirer les clients, y compris les plus riches. Environ 75% de ses gains de part de marché dans l’épicerie provenaient d’acheteurs dont le revenu annuel du ménage était supérieur à 100 000 $ au cours des deux derniers trimestres.

Walmart fait partie d’une multitude de détaillants qui ont vu leurs habitudes d’achat changer alors que l’inflation fait grimper le prix de la nourriture, du logement et plus encore.

Les acheteurs sont plus sélectifs dans leurs achats, a déclaré McMillon, et sautent certains appareils électroniques, par exemple, au profit des produits de base. Au cours des deux derniers trimestres, il a déclaré qu’une grande partie de la croissance de l’entreprise provenait de personnes qui se rendaient chez Walmart pour économiser de l’argent.

McMillon a déclaré mardi que les prix des aliments frais sont plus volatils et fluctuent davantage. Les prix du bœuf sont en baisse, par exemple, tandis que les prix du poulet sont encore élevés et les prix des produits sont relativement bas par rapport à ce qu’ils étaient auparavant, a-t-il déclaré.

“L’épicerie sèche, les aliments transformés et les consommables sont les domaines où l’inflation est la plus tenace”, a-t-il déclaré.

Cependant, comme il bénéficie de son activité d’épicerie, il est devenu plus difficile pour Walmart de vendre des articles plus chers et des articles discrétionnaires. Le mois dernier, le directeur financier de Walmart, John David Rainey, a déclaré à CNBC que les gens achetaient des protéines moins chères telles que des hot-dogs, des haricots et du beurre de cacahuète au lieu de viandes plus chères. Ils résistent aux ventes lorsqu’ils achètent des articles coûteux comme des téléviseurs et achètent moins de vêtements et d’articles pour la maison, a-t-il déclaré.

Walmart a mis à jour ses prévisions cet été pour refléter cette dynamique. Il a réduit ses perspectives de bénéfices en juillet, car il a fortement réduit certaines marchandises et les consommateurs ont acheté moins d’articles discrétionnaires à marge élevée. Mais il a relevé sa projection de ventes comparables en raison de ventes d’épicerie plus fortes que prévu.

Le mois dernier, il a donné des perspectives plus prudentes que ce à quoi Wall Street s’attendait. Walmart a déclaré qu’il prévoyait que les ventes comparables de Walmart US augmenteraient d’environ 3%, hors carburant, au cours du trimestre des fêtes. C’était en deçà des attentes de croissance de 3,5 % de Wall Street, selon StreetAccount.