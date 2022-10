L’inflation rend le dîner de Thanksgiving plus cher que jamais

Le dîner de Thanksgiving aura un prix élevé cette année, car l’inflation alimentaire à deux chiffres fait grimper le coût de tout, de la dinde aux pommes de terre.

Le coût d’un dîner de dinde rôtie classique avec toutes les garnitures – farce, purée de pommes de terre, sauce, sauce aux canneberges, haricots verts, tarte à la citrouille et boissons – coûte désormais 203,95 $ pour une famille de quatre personnes, avec quelques restes.

C’est une augmentation d’environ 12 % par rapport à 181,75 $ l’an dernier, selon les chiffres recueillis auprès de Statistique Canada et des détaillants en alimentation.

L’inflation des aliments a atteint 10,8 % en août par rapport à l’année précédente, la hausse la plus rapide des prix des produits alimentaires depuis 1981.

Certains Canadiens réagissent à la hausse des prix des épiceries en modifiant leur menu pour économiser de l’argent.

Une nouvelle enquête a révélé que près d’un quart des personnes interrogées prévoyaient de modifier leur repas de Thanksgiving en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires.

“Les Canadiens font des compromis et revoient leurs menus à cause de l’inflation alimentaire”, a déclaré Sylvain Charlebois, professeur de distribution et de politiques alimentaires à l’Université Dalhousie.

Un sondage réalisé par le laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’école par Angus Reid le 30 septembre a révélé que 22 % des répondants ont déclaré qu’ils apporteraient des modifications à leur menu de Thanksgiving en raison du coût des aliments.

Sentir le pincement

Pendant ce temps, certains Canadiens pourraient avoir du mal à concocter un repas de Thanksgiving.

“Les choses sont vraiment difficiles là-bas”, a déclaré Kirstin Beardsley, PDG de Banques alimentaires Canada. “Il y a plus de personnes qui se tournent vers les banques alimentaires que jamais auparavant dans notre histoire.”

De nombreuses banques alimentaires au Canada offriront les ingrédients d’un repas de fête, a-t-elle déclaré.

Pourtant, le défi pour les banques alimentaires est qu’à mesure que la demande pour leurs services augmente, certaines personnes de la communauté qui ont peut-être fait des dons dans le passé se sentent étirées et pourraient ne pas être en mesure de donner autant, a déclaré Beardsley.

“Les banques alimentaires ont connu une baisse assez importante des dons de nourriture au cours de la pandémie”, a-t-elle déclaré. “Nous nous dirigeons vers Thanksgiving et la saison des fêtes et avons besoin de plus de soutien communautaire.”

Pendant ce temps, certains Canadiens prévoient des célébrations plus petites ce week-end pour réduire les coûts de Thanksgiving – une décision difficile après deux ans de restrictions pandémiques sur les grands rassemblements.

“La dinde est assez chère, donc les gens qui cherchent à économiser de l’argent pourraient préférer un gros poulet”, a déclaré Abby Langer, diététicienne et experte en nutrition.

Pour les acheteurs de bonnes affaires qui trouvent une dinde en vente, elle a déclaré que l’oiseau pouvait être réutilisé pour plusieurs repas après Thanksgiving.

“Si vous faites une grosse dinde, vous pouvez congeler une partie de la viande, faire bouillir la carcasse pour faire de la soupe ou faire beaucoup d’autres repas en utilisant les restes”, a déclaré Langer.

Voici un aperçu des coûts estimés des articles d’un menu typique du dîner de l’Action de grâces, à l’aide des chiffres de Statistique Canada, des détaillants en alimentation et des chercheurs.

Turquie : 15 %

La dinde est l’élément principal de nombreux menus de Thanksgiving. Mais les prix ont augmenté d’environ 15 % cette année par rapport à l’année dernière, selon l’Agri-Food Analytics Lab. L’année dernière, la dinde fraîche coûtait environ 5,73 $ le kilogramme, ou 37,25 $ pour une dinde de 6,5 kilogrammes. Cette année, le prix d’un kilogramme de dinde fraîche est d’environ 6,59 $, soit 42,84 $ pour un oiseau de même taille.

Pommes de terre : 10,9 %

Il y a un an, un kilogramme de pommes de terre coûtait environ 1,39 $, ce qui faisait un sac de 10 livres environ 6,31 $. Aujourd’hui, les pommes de terre coûtent environ 1,54 $ le kilogramme, ce qui fait que le même sac de pommes de terre coûte 6,99 $.

Beurre : 16,9 %

Le prix du beurre a augmenté d’environ 17 % au Canada à 5,99 $ la livre, soit 454 grammes. Il y a un an, le beurre coûtait environ 5,11 $ la livre.

Légumes frais : 9,3 %

Si vous avez dépensé 40 $ en légumes et fines herbes frais l’année dernière, attendez-vous à payer plus près de 44 $ pour le même panier de légumes cette année.

Pain : 17,6 %

Le pain à farcir ou à servir avec le repas coûtera plus cher que l’an dernier. Un pain au prix d’environ 2,54 $ l’année dernière vous coûtera maintenant 2,99 $.

Fruits : 13,2 %

Les prix des fruits sont en hausse à deux chiffres par rapport à l’an dernier. Un sac de pommes de 1,36 kilogramme pour faire une tarte coûtait environ 5,29 $ l’an dernier et maintenant il coûtera 5,99 $.

Un sac de 340 grammes de canneberges fraîches qui coûtait environ 2,64 $ l’an dernier coûtera désormais 2,99 $.

Farine : 23,5 %

La farine est probablement sur votre liste de courses si vous prévoyez de faire des tartes ou de faire de la sauce. L’année dernière, la farine coûtait environ 2,51 dollars le kilogramme, ce qui faisait environ 12,55 dollars pour un sac de cinq kilogrammes. Cette année, avec des prix de la farine d’environ 3,10 $ le kilogramme, le sac coûtera 15,50 $.

Condiments, épices et vinaigres : 17,2 %

Si vous avez dépensé 20 $ l’an dernier en condiments, épices et vinaigres, cette année, vous pouvez vous attendre à payer environ 23,50 $.

Lait : 7,9 %

Le prix de deux litres de lait est maintenant d’environ 4,99 $, contre environ 4,63 $ l’an dernier.

Oeufs : 10,9 %

Une douzaine d’œufs coûtent maintenant environ 4,99 $, contre 4,50 $ il y a un an.

Crème glacée : 7 %

Aujourd’hui, deux litres de crème glacée coûteront environ 6,99 $, alors qu’il y a un an, le prix était d’environ 6,53 $.

Sucre : 18,4 %

Un sac de sucre de deux kilogrammes qui coûtait environ 2,52 $ il y a un an coûte maintenant 2,99 $.

Café : 14,2 %

Un sac de café de 340 grammes coûte maintenant environ 12,79 $, contre 11,20 $ il y a un an.

Thé : 10,7 %

Une boîte de thé avec 72 sachets de thé coûte environ 6,29 $ aujourd’hui, contre environ 5,68 $ il y a un an.

Vin : 5,7 %

Une bouteille de vin qui coûtait 15 $ l’année dernière coûtera désormais environ 15,86 $.