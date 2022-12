L’inflation record entraîne une augmentation de la demande dans les garde-manger locaux – Shaw Local

Deux garde-manger locaux continuent de voir une augmentation du nombre de clients près de trois ans après le début de la pandémie de COVID-19.

Mais contrairement à l’afflux de clients au début de la pandémie, lorsque de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, le coupable de l’année écoulée a été l’inflation, Garde-manger interreligieux de Batavia a déclaré la directrice exécutive Eileen Pasero.

Le bénévole John Weigand de Batavia stocke les étagères du garde-manger et du placard à vêtements interconfessionnels de Batavia. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

« Notre demande est beaucoup plus élevée maintenant. Nous inscrivons au moins une nouvelle famille chaque jour, et il y a quelques jours, nous avons inscrit cinq familles », a-t-elle déclaré. « Les familles peuvent gérer le COVID, mais elles ne peuvent pas gérer l’inflation. Lorsque la nourriture coûte 30 % de plus que l’an dernier, c’est à ce moment-là que les gens se débattent. Il n’y a pas que l’épicerie – les prix de tout augmentent.

Pasero a déclaré que les programmes d’aide du gouvernement ont contribué à maintenir la demande au garde-manger plus faible pendant la pandémie. Maintenant que bon nombre de ces programmes ont pris fin, plus de personnes sont en difficulté maintenant qu’au plus fort de la pandémie.

Le garde-manger a servi environ 60 familles par semaine pendant les fermetures liées à la pandémie. Plus récemment, il dessert entre 80 et 100 familles chaque semaine, a déclaré Pasero.

“La majorité de nos familles ont toujours été des familles de travailleurs qui se débattent avec le coût de tout”, a-t-elle déclaré. « Nous avons des familles où un mois tout va bien et le mois suivant non. Nous ne voulons pas que les gens aient à choisir entre [buying] des médicaments ou de la nourriture.

La bénévole Melissa Sulita de Batavia stocke les étagères du garde-manger et du placard à vêtements interconfessionnels de Batavia. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

C’est une situation similaire au Garde-manger entre amis de Sugar Grove. La directrice exécutive Shari Frieders a déclaré que, comme le garde-manger de Batavia, il y a une augmentation du nombre de nouvelles familles cherchant de l’aide. Au cours des six années où elle a été au garde-manger, Frieders n’a jamais vu autant de familles s’inscrire pour des services, a-t-elle déclaré.

«Nous avons beaucoup de personnes âgées et de gens avec des budgets restreints qui sont terriblement touchés par l’inflation», a-t-elle déclaré. « L’insécurité alimentaire peut arriver à n’importe qui, et nous le constatons. Beaucoup de gens ne sont peut-être pas admissibles à l’aide gouvernementale, et c’est là que les garde-manger peuvent intervenir et aider.

La bénévole Mary Walt de Big Rock remplit les étagères du garde-manger entre amis de Sugar Grove. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Comme pour de nombreux garde-manger à travers le pays, le nombre de clients a augmenté au cours des premiers jours de la pandémie, mais a ensuite diminué. Mais avec l’inflation, le nombre de familles desservies chaque semaine est d’environ 70, contre 40 familles chaque semaine il y a environ un an, a déclaré Frieders.

Maeven Sipes, responsable de la philanthropie à la banque alimentaire du nord de l’Illinois, a convenu que la hausse des coûts est le facteur déterminant de l’augmentation du nombre de personnes cherchant l’aide d’une banque alimentaire.

“De nombreux voisins n’ont pas d’économies et leurs revenus ne suffisent pas à couvrir l’augmentation des dépenses qu’ils constatent pour la nourriture, le carburant, les services publics et d’autres besoins”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. “Si une plus grande partie de leurs besoins budgétaires est consacrée au paiement des factures, venir dans un garde-manger pour compléter leur budget alimentaire est une excellente stratégie pour s’en sortir.”

Les vacances sont également une période de l’année où de nombreux garde-manger voient traditionnellement une augmentation de la demande, a déclaré Sipes.

“Nous voulons être là pour fournir la nourriture dont nos voisins ont besoin afin qu’ils puissent trouver des moyens de célébrer les vacances, peu importe ce que cela signifie pour eux”, a-t-elle déclaré. « En novembre et décembre, nous fournissons toujours nos boîtes repas de vacances, qui fournissent toutes les garnitures d’un repas de vacances traditionnel avec dinde ou jambon. Cette année, nous distribuerons 60 000 boîtes, soit le double de ce que nous avons fait en 2019. »

Dans le même temps, la demande augmente, les dons des épiceries, ainsi que des donateurs individuels, sont en baisse. Pasero a déclaré que le nombre d’articles que le garde-manger Batavia est en mesure d’acheter maintenant auprès de la banque alimentaire du nord de l’Illinois a été beaucoup plus faible en raison de l’augmentation des coûts alimentaires. Elle a déclaré que les dons des épiceries étaient également en baisse, en partie parce qu’ils n’avaient pas autant de surplus à donner aux garde-manger.

Certains des besoins du garde-manger et du placard à vêtements interconfessionnels de Batavia incluent les soupes. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Le moyen le plus efficace pour les gens d’aider est de faire un don financier, car notre pouvoir d’achat est beaucoup plus élevé dans la mesure où nous pouvons acheter pour 8 $ de produits d’épicerie pour 1 $”, a déclaré Pasero. « Nos dollars vont beaucoup plus loin. Nos besoins changent également très rapidement, et lorsque nous recevons des dons financiers, nous pouvons pivoter beaucoup plus rapidement pour obtenir les articles dont nous avons besoin à ce moment-là.

La banque alimentaire du nord de l’Illinois prévoit une réduction des dons en 2023. Sipes a déclaré que le plus grand défi de la banque alimentaire est désormais de fournir suffisamment d’aliments nutritifs aux clients. Elle a dit que leur réseau de garde-manger et de programmes alimentaires peut recevoir une quantité similaire de nourriture, mais cela semble moins quand ils servent plus de personnes.

“Nous servons plus de voisins, mais ils reçoivent moins de nourriture que nous n’avons pu en fournir en 2021”, a-t-elle déclaré. « Bien que les dons de nourriture soient légèrement en hausse par rapport à l’année dernière, nous prévoyons de recevoir cette année 5 millions de livres de dons de nourriture de moins qu’avant la pandémie, tout en essayant de distribuer 10 à 15 % de nourriture en plus. Cela signifie que nous investissons davantage dans les aliments achetés, trois fois plus qu’avant la pandémie, à un moment où les coûts alimentaires augmentent et où la perturbation de la chaîne d’approvisionnement continue d’avoir un impact sur les longs délais et la faible disponibilité.

Frieders a déclaré que la communauté de Sugar Grove a toujours été “très généreuse avec les dons”. Mais comme tout le monde, la communauté subit également les effets de la hausse des prix.

« L’économie a resserré le porte-monnaie des gens quant à ce qu’ils peuvent donner. Je peux penser à quelques familles qui ont fait don de repas ou de biens de vacances l’année dernière et qui ont maintenant besoin de nos services », a-t-elle déclaré.

Les bénévoles Don Flynn (à gauche) et Mike Chmelik déchargent les dons de Jewel-Osco à Sugar Grove au garde-manger entre amis de Sugar Grove. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Le garde-manger interconfessionnel de Batavia sert les résidents de Batavia et du canton de Batavia. Les familles peuvent magasiner pendant les heures d’ouverture ou commander en ligne pour le ramassage. Le garde-manger de Sugar Grove, qui dessert les résidents du district scolaire 302 de Kaneland, n’est ouvert que pour le service au volant le jeudi soir.

“Quand les gens viennent, ils reçoivent des conserves, du pain et des produits frais, des produits laitiers, de la charcuterie, des produits de soins personnels, des articles en papier et des produits de nettoyage”, a déclaré Pasero. “La plupart des gens partent avec un panier d’épicerie complètement rempli, d’une valeur comprise entre 400 et 500 $, ce qui ne nous coûte que 45 $ à fournir.”

Entre amis Food Pantry fournit également des articles de toilette, de la nourriture pour animaux et des couches. Frieders a déclaré qu’elle espère que d’ici le printemps, le garde-manger sera à nouveau ouvert pour que les clients puissent entrer et faire leurs achats. Mais pour l’instant, ils reçoivent une distribution le jeudi soir.

La bénévole Patty Crichton charge les dons de Jewel-Osco à Sugar Grove pour le garde-manger entre amis de Sugar Grove. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Nous distribuons de la viande, produisons quand nous le pouvons, des produits laitiers”, a-t-elle déclaré. « J’encourage les clients à venir d’abord chez nous, puis à remplir ce dont ils ont besoin à l’épicerie. Cela peut les aider à économiser de l’argent au magasin qui peut être utilisé pour le loyer ou l’essence.

Pour plus d’informations sur les possibilités de bénévolat, les dons en argent ou la façon de recevoir des services, visitez Batavia Interfaith Food Pantry’s site Internet ou entre amis Food Pantry of Sugar Grove’s site Internet.