L’inflation ralentit mais les prix ne vont pas baisser. Voici pourquoi

Le rythme de l’inflation ralentit. Le taux annuel s’est établi à 7 % en août, a rapporté Statistique Canada cette semaine. C’est en baisse par rapport au sommet de quatre décennies que nous avons vu en juin.

Mais cela ne veut pas dire que les prix baissent. Même les scénarios les plus optimistes prévoient que les prix continueront de grimper même si l’inflation revient sous contrôle. “C’est plus que les hausses de prix seront plus lentes que les prix ne baisseront”, explique l’économiste principal de BMO, Benjamin Reitzes.

Dans le meilleur des cas, les taux d’intérêt plus élevés et le ralentissement de l’économie ramèneront l’inflation à un rythme plus modéré. À l’heure actuelle, l’inflation globale ralentit, mais elle est principalement tirée vers le bas par la baisse du prix mondial du pétrole.

Reitzes dit que les consommateurs ne devraient pas s’attendre à ce que cela se produise avec d’autres biens et services.

Le coût des repas au restaurant a augmenté depuis 2020. Même si l’inflation ralentit, les analystes s’attendent à ce que les prix dans les restaurants continuent d’augmenter. (Danielle Nerman/CBC)

“Certains prix vont probablement reculer, comme nous avons vu les prix de l’essence baisser”, dit-il. “Mais d’autres sont juste à un nouveau plateau plus élevé et ils augmenteront simplement à un rythme plus lent et c’est ce qu’est une inflation plus lente.”

De nouvelles hausses de taux attendues

Alors que les taux d’intérêt plus élevés augmentent les coûts d’emprunt et freinent la croissance économique, certains des principaux et des premiers moteurs de l’inflation reviennent sur terre. Le pétrole a chuté précipitamment cette année, le coût du transport maritime est presque revenu à son niveau d’avant la pandémie et le prix des principales céréales et du maïs a également chuté.

Mais le coût de la nourriture et des services continue d’augmenter. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 9,8 % au cours de l’année jusqu’en août. La lutte pour faire baisser les prix fera rage. Les économistes s’attendent à ce que la Banque du Canada poursuive son plan de hausse des taux d’intérêt encore plus loin.

“L’inflation n’a probablement pas ralenti assez loin, ou depuis assez longtemps, pour convaincre la Banque du Canada que d’autres hausses de taux d’intérêt ne sont pas nécessaires”, a écrit l’économiste de la CIBC, Andrew Grantham.

Cela signifie que les Canadiens déjà touchés par la hausse des prix seront encore plus touchés par l’augmentation des remboursements de la dette. L’économie ralentira et des emplois seront perdus.

Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada, dit que nous n’avons pas eu ce genre de poussée inflationniste depuis des décennies, alors les gens oublient à quel point cela peut être insidieux.

Il dit que l’inflation dévore notre pouvoir d’achat. Bien sûr, le coût de presque tout augmente. Mais les salaires ne suivent pas. En fait, les salaires baissent lorsque l’on tient compte de l’augmentation des coûts. Les “salaires réels” sont calculés en soustrayant la croissance des salaires de l’inflation.

Antunes dit que l’écart entre les gains salariaux et la croissance des prix est désormais intégré à l’économie. “Nous allons voir ce genre d’atteinte tenace à notre capacité à acheter des biens et des services.”

Les prix de l’essence ont baissé au cours des derniers mois, ce qui a contribué à ralentir le taux d’inflation. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Et même si la croissance des prix ralentit, il faudra beaucoup de temps pour ramener les coûts dans la fenêtre que la Banque du Canada a jugée acceptable.

La banque centrale aimerait que l’inflation augmente entre 1 et 3 % chaque année. Claire Fan, économiste chez RBC, affirme que la rapidité avec laquelle l’inflation peut revenir dans cette fenêtre dépend de l’agressivité avec laquelle la Banque du Canada augmente les taux d’intérêt.

Fan dit que ses prévisions montrent que l’inflation ne reviendra pas dans cette fenêtre avant la fin de l’année prochaine.

“C’est ce que nous espérons”, dit-elle. “Mais cela dépend de la Banque du Canada pour augmenter les taux à quatre pour cent d’ici décembre.”

Mais elle dit que les Canadiens doivent se rappeler que le ralentissement de l’inflation ne signifiera pas un retour aux prix où ils étaient avant que tout cela ne commence.

“Nous nous attendons tous à une décélération du taux de croissance des prix, et non à une baisse pure et simple des prix”, dit-elle.

Après tout, l’alternative à la hausse des prix est bien pire.

Les dangers de la déflation

Une baisse réelle des prix déclencherait une toute nouvelle crise pour l’économie.

La déflation se produit lorsque les prix chutent à tous les niveaux et que les chiffres de l’indice des prix à la consommation, un panier de biens et de services, deviennent négatifs. Soudain, les gens arrêtent d’acheter des choses, l’économie se contracte et des emplois sont perdus.

“Cela met beaucoup de pression sur l’économie, cela rend également extrêmement difficile pour les banques centrales de stimuler l’économie lorsque vous êtes dans un environnement déflationniste”, a déclaré Reitzes.

C’est aussi un cycle qui est notoirement difficile à briser.

« Il suffit de regarder le Japon », dit-il.

Les prix des aliments au Canada ont augmenté de 9,8 % au cours de l’année jusqu’en août, a rapporté Statistique Canada cette semaine. (Georges Frey/Bloomberg)

Le Japon est aux prises avec la déflation depuis des décennies. Différents gouvernements et différents banquiers centraux ont à peu près tout essayé pour s’en sortir.

“Ils ont fait de leur mieux pour s’en sortir. Quoi qu’ils puissent faire, ils l’ont fait, le gouvernement a dépensé beaucoup d’argent et la banque centrale a élargi son bilan”, déclare Reitzes.

Cela fait une génération que les Canadiens n’ont pas été confrontés à ce genre de questions. Partout au pays, les gens se débattent sous le poids de la hausse des prix. Le remède est des taux d’intérêt plus élevés, ce qui laisse les ménages endettés encore plus pressés.

La croissance des prix ralentit. Mais la poussée de l’année dernière a établi une nouvelle normalité. Un nouveau niveau à partir duquel, si nous avons de la chance, les prix continueront d’augmenter – juste à un rythme plus gérable.