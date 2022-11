L’inflation ralentit ? L’inflation à la consommation aux États-Unis a diminué à 7,7 % au cours des 12 derniers mois – Shaw Local

WASHINGTON – WASHINGTON (AP) – Les hausses de prix se sont modérées aux États-Unis le mois dernier dans le dernier signe que les pressions inflationnistes qui ont saisi le pays pourraient s’atténuer à mesure que l’économie ralentit et que les consommateurs deviennent plus prudents.

L’inflation à la consommation a atteint 7,7% en octobre par rapport à l’année précédente et 0,4% par rapport à septembre, a annoncé jeudi le département du Travail. Le gain d’une année à l’autre était le plus faible depuis janvier. Hors prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, l’inflation « sous-jacente » a augmenté de 6,3 % au cours des 12 derniers mois et de 0,3 % depuis septembre.

Les chiffres étaient tous inférieurs à ce que les économistes avaient prévu.

Même avec la tentative de ralentissement de l’inflation du mois dernier, on s’attend généralement à ce que la Réserve fédérale continue de relever les taux d’intérêt pour tenter d’endiguer la hausse persistante des prix. De nombreux économistes préviennent cependant qu’en continuant à resserrer agressivement le crédit, la Fed risque de provoquer une récession d’ici l’année prochaine.

Comme de nombreux autres pays, les États-Unis ont du mal à contrôler l’inflation, qui exerce une pression sur des millions de ménages et assombrit les perspectives de l’économie alors que la Fed continue d’augmenter les coûts d’emprunt pour les entreprises et les consommateurs. L’accélération de l’inflation a été déclenchée par des pénuries de fournitures et de main-d’œuvre après la récession pandémique, par une explosion des dépenses de consommation alimentée par une vaste aide fédérale et par des coupures de nourriture et d’énergie après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Jusqu’à présent cette année, la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence multiplié par six par incréments considérables, ce qui accroît le risque que des taux d’emprunt prohibitifs – pour les prêts hypothécaires, les achats d’automobiles et d’autres dépenses coûteuses – fassent basculer la plus grande économie du monde dans la récession.

L’inflation était en tête des préoccupations de nombreux électeurs lors des élections législatives de mi-mandat qui se sont terminées mardi. Leurs inquiétudes économiques ont contribué à la perte de sièges démocrates à la Chambre des représentants, bien que les républicains n’aient pas réussi à obtenir les énormes gains politiques auxquels beaucoup s’attendaient.

Même à ses niveaux élevés actuels, l’inflation, selon certaines mesures, a commencé à se calmer et pourrait continuer à le faire au cours des prochains mois. La plupart des mesures des salaires des travailleurs, par exemple, montrent que les fortes augmentations de salaire des 18 derniers mois se sont stabilisées et ont commencé à baisser. Bien que la rémunération des travailleurs ne soit pas le principal moteur de la hausse des prix, elle peut aggraver les pressions inflationnistes si les entreprises compensent leurs coûts de main-d’œuvre plus élevés en facturant davantage à leurs clients.

À l’exception des constructeurs automobiles, qui ont encore du mal à acquérir les puces informatiques dont ils ont besoin, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se sont largement atténuées. Les frais d’expédition sont revenus aux niveaux d’avant la pandémie. La sauvegarde des cargos au large du port de Los Angeles et de Long Beach a été effacée.

Et alors que les baisses des nouveaux loyers qui sont apparues dans les mesures en temps réel de sources telles que ApartmentList et Zillow commencent à être prises en compte dans les prochaines mesures du gouvernement, ce facteur devrait également réduire l’inflation.

Même si beaucoup craignent que l’économie ne tombe en récession l’année prochaine, le marché du travail du pays est resté résilient. Les employeurs ont ajouté une bonne moyenne de 407 000 emplois par mois, et le taux de chômage n’est que de 3,7 %, près d’un creux d’un demi-siècle. Les offres d’emploi sont toujours à des niveaux historiquement élevés.

Mais les hausses de taux de la Fed ont infligé de graves dommages au marché immobilier américain. Le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe de 30 ans a plus que doublé au cours de la dernière année, en tête 7% avant de baisser légèrement la semaine dernière. En conséquence, l’investissement dans le logement s’est effondré au cours du trimestre juillet-septembre, chutant à un taux annuel de 26 %.

La hausse des taux hypothécaires a fait baisser les ventes. Les prix des maisons ralentissent fortement par rapport à il y a un an et ont commencé à baisser sur une base mensuelle. Le coût d’un nouveau bail d’appartement est également en baisse.

Pourtant, en raison de la façon dont le gouvernement calcule les coûts du logement, les économistes pensent que le prix du logement pourrait avoir bondi en octobre et augmenté les mesures d’inflation plus larges. Le gouvernement mesure le coût de tous les loyers, y compris la plupart des loyers en vertu des baux existants. Cependant, les loyers demandés pour les nouveaux baux diminuent lentement.

Et les économistes s’attendent à voir les prix baisser pour de nombreux biens clés. Les voitures d’occasion, dont le prix a grimpé en flèche l’an dernier, la pénurie de puces informatiques ayant fortement réduit la disponibilité de voitures neuves, devraient avoir chuté de septembre à octobre. Les coûts de gros des voitures d’occasion ont diminué régulièrement, mais n’ont pas encore été pleinement reflétés dans les prix de détail.

