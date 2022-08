L’inflation ralentit à mesure que l’économie se refroidit, offrant un sursis : mises à jour en direct

Une combinaison de demande élevée, de pénuries persistantes et de retards de livraison a contribué à faire grimper les prix des biens. Le crédit… Gabby Jones pour le New York Times

Les pressions sur la chaîne d’approvisionnement mondiale ont montré des signes d’apaisement, une tendance qui devrait se traduire par une moindre pression sur les prix des biens dans les mois à venir.

Par rapport à avant la pandémie, les ports et les entrepôts sont toujours congestionnés, et les entreprises sont toujours aux prises avec des tarifs d’expédition et des délais de livraison qui restent bien supérieurs à la normale. Pourtant, cette chaîne d’approvisionnement plus fluide est susceptible de fournir une source de soulagement pour une économie qui est toujours aux prises avec une inflation rapide. La demande élevée ainsi que les pénuries persistantes et les retards de livraison de certains produits ont contribué à faire grimper les prix des voitures, des jouets, des meubles, de la nourriture et d’autres biens.

Les données sur l’inflation publiées mercredi matin ont montré que les prix de certains biens commençaient à se refroidir. Le coût des vêtements a baissé de 0,1% par rapport au mois précédent, les prix des chaussures pour hommes, des manteaux pour femmes et des vêtements pour bébés ayant tous baissé. Le prix des gros appareils électroménagers a chuté de 2,2 %, tandis que les bijoux ont chuté de 1,2 %.

D’autres biens, comme les robes pour femmes, les meubles de salon et les articles ménagers en papier, ont vu leurs prix continuer à augmenter.

“C’est un énorme embouteillage qui est en train de se désengorger”, a déclaré Phil Levy, économiste en chef chez Flexport, un transitaire.

Le coût du transport de marchandises a reculé ces derniers mois par rapport aux sommets stratosphériques de l’an dernier. Par exemple, les importateurs paient actuellement environ 6 632 dollars sur le marché au comptant pour déplacer un conteneur de 40 pieds de la Chine vers la côte ouest des États-Unis, contre 18 346 dollars à la même époque l’an dernier (mais toujours nettement plus que les 2 900 dollars il y a deux ans), selon aux données du groupe Freightos. Les délais de livraison moyens sur le même itinéraire sont actuellement d’environ 74 jours, contre un pic de 99 jours en janvier.

Un indice des pressions sur la chaîne d’approvisionnement mondiale créé par la Federal Reserve Bank de New York montre également que les pressions ont tendance à baisser depuis décembre.

Alors que les tarifs d’expédition sont encore élevés et que les ports sont toujours occupés, “de manière générale, il est clair que nous sommes sur un vecteur de normalisation”, a déclaré Eytan Buchman, le directeur marketing de Freightos.