L’inflation ralentit à 7,6 % en juillet, selon StatCan

OTTAWA –

Le taux d’inflation d’une année à l’autre du Canada a ralenti pour s’établir à 7,6 % en juillet, la décélération étant largement attribuable à une baisse des prix de l’essence alors même que les prix des aliments, des loyers et des voyages continuaient d’augmenter.

Les économistes avaient souligné le sommet de près de 40 ans de 8,1% en juin comme un pic probable du taux d’inflation global, qui avait auparavant augmenté chaque mois depuis juin 2020.









Bien que les prix de l’essence aient augmenté de 35,6 % en juillet par rapport à l’année précédente, il s’agit d’une baisse par rapport à l’énorme augmentation de 54,6 % enregistrée en juin, a rapporté mardi Statistique Canada. Pourtant, les Canadiens ressentent les effets de l’inflation alors que le coût des aliments a augmenté de 9,9 % par rapport à il y a un an, le rythme le plus rapide depuis août 1981.

Dans une autre indication que les gains de prix ralentissent, l’agence a déclaré que l’augmentation d’un mois sur l’autre de juillet était la plus faible depuis décembre 2021.

La tendance fait également écho aux données les plus récentes sur l’inflation aux États-Unis, qui ont vu le taux d’augmentation des prix tomber à 8,5 % en juillet, contre 9,1 % le mois précédent – également en grande partie en raison d’une baisse des prix à la pompe.

Les Américains absorbent toujours des augmentations de prix plus importantes qu’ils ne l’ont fait depuis des décennies, avec la hausse des prix des produits d’épicerie, des logements locatifs et des coûts des soins médicaux.

Tu Nguyen, économiste au cabinet d’expertise comptable et de conseil RSM Canada, a déclaré que « l’omniprésence » de l’inflation dans l’économie signifie qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que la pression sur les finances des Canadiens ne diminue considérablement.

“Il faudra un certain temps avant que les ménages puissent pousser un soupir de soulagement. La croissance des salaires continue d’être en retard sur l’inflation, ce qui entraîne une perte de pouvoir d’achat pour les ménages”, a déclaré Nguyen dans une note.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 5,2 % en juillet par rapport à il y a un an.

L’agence a déclaré que la pression à la baisse sur les prix à la pompe était due à une combinaison de facteurs, notamment les préoccupations persistantes liées au ralentissement de l’économie mondiale, l’augmentation des restrictions de santé publique liées au COVID-19 en Chine et le ralentissement de la demande d’essence aux États-Unis.

Pourtant, l’inflation est bien supérieure à la cible de 2 % de la Banque du Canada.

La banque centrale surveille la dernière lecture de l’inflation alors qu’elle se prépare à faire sa prochaine annonce de taux d’intérêt le 7 septembre, date à laquelle elle devrait relever son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage.





Bien qu’elle semble avoir atteint un sommet, l’inflation reste trop élevée, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, dans un éditorial publié mardi par le National Post, soulignant que la banque centrale doit prendre des mesures pour calmer davantage les choses.

“Notre objectif est de refroidir suffisamment l’économie pour ramener l’inflation à la cible de 2%”, a-t-il déclaré.

“Nous ne voulons pas étouffer la demande — nous voulons ralentir sa croissance. C’est ce que nous appelons un atterrissage en douceur. En agissant avec force pour relever les taux d’intérêt maintenant, nous essayons d’éviter la nécessité de taux d’intérêt encore plus élevés et d’un ralentissement plus prononcé sur la route.”

La banque centrale accorde une plus grande attention aux principales mesures de l’inflation, qui sont moins volatiles que le chiffre global – et sont restées relativement inchangées depuis juin, a déclaré l’économiste en chef de la TD, Beata Caranci.

Les dépenses de consommation ont été relativement fortes au Canada malgré une inflation élevée, a-t-elle déclaré, les dépenses de consommation au premier semestre augmentant deux fois plus vite que les États-Unis.

“Vous avez besoin des taux plus élevés et de l’inflation pour amener les gens à ralentir leurs habitudes de dépenses, ce qui, en fait, ne s’est pas produit à ce point”, a-t-elle déclaré.

Le professeur d’économie de l’Université de Calgary, Trevor Tombe, a déclaré qu’il était peu probable que les dernières données sur l’inflation modifient les plans de la Banque du Canada en ce qui concerne sa prochaine décision sur les taux, notant qu’il y a un décalage entre les décisions sur les taux d’intérêt et leurs effets sur l’économie.

“Ils ne vont pas accélérer ou ralentir leurs plans, juste sur la base de ce que nous voyons dans ce rapport”, a déclaré Tombe. “Il est important de se rappeler que la politique monétaire met beaucoup de temps à se frayer un chemin à travers 1/8 de l’économie 3/8.”

Parmi les produits alimentaires qui sont devenus considérablement plus chers, les biens ont augmenté de 13,6 % depuis l’an dernier en raison de la hausse des coûts des intrants, l’invasion russe de l’Ukraine continuant d’exercer une pression à la hausse sur les prix du blé. Les prix des autres produits alimentaires ont également augmenté plus rapidement, notamment les œufs, en hausse de 15,8 %, et les fruits frais, en hausse de 11,7 % depuis l’an dernier.

Alors que les coûts hypothécaires augmentent avec la hausse des taux d’intérêt, le rapport note que les prix des loyers s’accélèrent, augmentant plus rapidement en juillet que le mois précédent.

Étant donné que davantage de Canadiens voyagent pendant la haute saison estivale, les tarifs aériens ont augmenté d’environ 25 % en juillet par rapport au mois précédent. Les prix de l’hébergement pour voyageurs ont augmenté de près de 50 % depuis un an, les hausses de prix les plus importantes ayant été enregistrées en Ontario.

Voici ce qui s’est passé en province (mois précédent entre parenthèses) :

— Terre-Neuve-et-Labrador : 6,9 % (8,2)

— Île-du-Prince-Édouard : 9,5 % (10,9)

— Nouvelle-Écosse : 8,7 % (9,3)

— Nouveau-Brunswick : 8,0 % (9,1)

— Québec : 7,3 % (8,0)

— Ontario : 7,6 % (7,9)

— Manitoba : 8,8 % (9,4)

— Saskatchewan : 8,1 % (8,1)

— Alberta : 7,4 % (8,4)

— Colombie-Britannique : 8,0 % (7,9)



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 août 2022.