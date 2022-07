L’inflation prend une bouchée de 85% des budgets des acheteurs de retour à l’école, selon une enquête CNET

Quelque 85% des acheteurs de la rentrée scolaire affirment que l’inflation et la hausse des coûts de consommation auront un impact sur leurs plans d’achat pour la rentrée scolaire cette année, selon une nouvelle enquête auprès des consommateurs de CNET.

Avec l’inflation à un niveau record depuis 40 ans, les consommateurs s’inquiètent de respecter leur budget pour les dépenses de rentrée scolaire. Près de neuf acheteurs sur 10 prévoient de tirer parti de différentes stratégies d’économies, notamment rechercher des remises (60 %) et réduire les dépenses dans d’autres domaines (40 %). Cependant, environ 23 % s’attendent à atténuer les coûts prévus en contractant de nouvelles dettes pour couvrir les besoins essentiels de la rentrée scolaire, une notion gênante à un moment où les prix et les taux d’intérêt des cartes de crédit sont stupéfiants.

Katelyn Chedraoui/Crumpe



Les programmes Buy Now Pay Later sont un mode de paiement qui s’est démarqué en particulier pour les étudiants. Près d’un quart des acheteurs universitaires prévoient d’utiliser des forfaits BNPL comme Paypal, Afterpay et Affirm, ce qui en fait le plus grand groupe d’achats de la rentrée scolaire à utiliser BNPL, en particulier par rapport aux acheteurs de la maternelle à la 12e année.

En plus de trouver de nouvelles façons de payer les fournitures scolaires, Crumpe a constaté que 47% de tous les acheteurs de la rentrée scolaire prévoient de n’acheter que l’essentiel – en réduisant ce qu’ils ont acheté les années précédentes. Cette année, les fournitures scolaires qui ont été jugées essentielles sont les produits en papier et les tenues/vêtements.

Méthodologie

Sondage réalisé du 15 au 19 juillet auprès de 712 acheteurs de la rentrée scolaire utilisant la plateforme d’études de marché Suzy.

