L’inflation pousse 54 % des adultes à réduire ou à arrêter leur épargne-retraite

Si la hausse rapide des prix a nui à votre capacité d’épargner pour votre retraite, il est important d’essayer de reprendre le chemin de l’épargne dès que possible, disent les experts.

“Faites un plan maintenant pour savoir comment et quand vous le ferez”, a déclaré le planificateur financier agréé David Mendels, directeur de la planification chez Creative Financial Concepts à New York. “Peut-être que vous savez que vous obtenez une augmentation et que vous savez quand elle arrive, et donc vous dites que l’argent ira dans votre compte de retraite.”

Le danger, a-t-il dit, est que sans plan, “il est trop facile de continuer à glisser”.