L’inflation pourrait culminer d’ici quelques mois: économistes

Alors que l’inflation continue de monter en flèche, les experts disent que les Canadiens devront s’en sortir encore un peu avant que les prix ne redescendent.

« Nous ne verrons peut-être pas le pic avant quelques mois », a déclaré Sal Guatieri, directeur et économiste principal chez BMO Capital Markets, à CTVNews.ca. « Au moins à court terme, je ne pense pas que nous allons voir beaucoup de soulagement sur le front de l’inflation. »

Dans un rapport publié cette semaine, Statistique Canada a déclaré que le taux d’inflation d’une année sur l’autre au Canada avait atteint 7,7 % en mai, son plus haut niveau depuis 1983.

L’une des principales raisons de la hausse continue de l’inflation est le conflit en cours en Ukraine et son impact sur les prix de l’essence.

« Nous devons voir les prix de l’énergie, du pétrole en particulier, reculer de manière durable avant d’obtenir un soulagement significatif », a déclaré Guatieri. « Parce que les coûts de l’énergie ne font pas seulement mal à la pompe, mais ils sont également le principal moteur des coûts des intrants pour pratiquement toutes les chaînes d’approvisionnement des réseaux de distribution de produits de base et de transport. »

Amy Peng, professeure agrégée d’économie à l’Université métropolitaine de Toronto, a déclaré qu’un autre facteur qui fait grimper l’inflation est les liens de longue date du Canada avec les États-Unis. Elle a déclaré que tant que l’inflation continuera de grimper aux États-Unis, elle augmentera également ici en raison du degré d’intégration des économies de nos deux pays.

« Remarquez que leurs banques de réserve fédérale prennent la décision en premier et nous suivons, n’est-ce pas? » dit-elle. « Nous avons donc toujours cet effet de décalage. »

Aux États-Unis, l’inflation se situe actuellement autour de 8,6 %. Les États-Unis ont relevé leur taux d’intérêt le 15 juin de 0,75 % pour le porter à une fourchette de 1,5 % à 1,75 %, sa plus forte hausse depuis 1994. La Banque du Canada a relevé le taux d’intérêt du pays à 1,5 % pour la dernière fois le 1er juin.

« Le chemin [to curb] l’inflation est de continuer à augmenter le taux d’intérêt directeur, donc ils l’ont fait continuellement cette année », a déclaré Peng, ajoutant qu’elle s’attend à ce que la Banque du Canada annonce la plus forte hausse des taux d’intérêt depuis 2008, portant le Canada à 2,25 %, comme dès les prochains jours.

Cette hausse, a déclaré Peng, interviendrait alors que le pays devrait atteindre environ 8,5% d’inflation au cours des prochains mois, plaçant le Canada au même niveau que le taux d’inflation américain.

Alors que les Canadiens peuvent grimacer à l’idée que l’économie s’aggrave encore au cours de l’été, Guatieri a déclaré que c’est probablement le seul moyen de sortir de ce ralentissement économique.

« Malheureusement, nous allons avoir besoin de voir des destructions », a-t-il déclaré. « Cela implique une économie beaucoup plus faible au cours de l’année prochaine, mais c’est en quelque sorte le remède pour remédier à une inflation élevée. »

COMMENT LE CANADA PEUT-IL CORRIGER LE CAP SUR L’INFLATION?

Peng a déclaré que même si le pic de l’inflation au Canada n’a pas encore eu lieu, la poursuite de la hausse de l’inflation pourrait avoir un impact suffisant sur les dépenses de consommation pour que les Canadiens achètent moins, ce qui, à son tour, commencera à faire baisser l’inflation.

« Dans quelle mesure cela affecte-t-il les habitudes de dépenses des gens, les habitudes de dépenses ? » dit-elle. « Si cela suffit pour avoir un impact sur la demande de l’économie que vous voulez éventuellement voir, [there is] une possibilité que l’inflation finisse par s’effondrer.

Mais selon Armine Yalnizyan, économiste et Atkinson Fellow sur l’avenir des travailleurs, la demande des consommateurs ne semble pas ralentir, car les prix des produits non essentiels augmentent également.

« La chose qui m’a vraiment surpris avec [the Bank of Canada’s inflation announcement] était le degré auquel nous sommes revenus aux dépenses discrétionnaires, augmentant le niveau global des prix », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca, en référence à l’augmentation des dépenses en vols, hôtels et autres formes de loisirs alors que les restrictions liées à la pandémie se lèvent au Canada.

« En gros, les gens veulent faire la fête et les gens veulent voyager, et il n’y a tout simplement pas assez d’offre et ça fait monter les prix. »

Mais Yalnizyan a déclaré que les tentatives de la Banque du Canada de réduire la demande par le biais de taux d’intérêt plus élevés fonctionnent déjà dans une industrie : le marché du logement.

« La seule partie de l’inflation qu’ils contiennent est la demande de logements en augmentant les prix de ceux-ci, donc vous évaluez plus d’acheteurs », a-t-elle déclaré.

Le marché canadien de l’habitation s’est refroidi en mai, a déclaré l’Association canadienne de l’immeuble dans un rapport publié le 15 juin. Le rapport indique que les ventes de maisons ont chuté de près de 22 % depuis l’année dernière et de près de 9 % entre avril et mai, ce qui, selon les experts, était un produit de la hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada qui a un impact négatif sur ceux qui ont une hypothèque ou qui espèrent en obtenir une.

« Et quand vous faites cela, quand il y a moins de demande, vous voyez généralement une sorte de réduction de la pression pour que les prix continuent d’augmenter », a déclaré Yalnizyan.

Une autre façon de freiner la demande, a déclaré Guatieri, est d’augmenter l’offre. Mais les sociétés de production du monde entier sont confrontées à des obstacles géopolitiques majeurs.

« Ce n’est pas comme si les producteurs allaient augmenter la production de véhicules à moteur et de meubles et de tous ces autres articles en raison des interruptions d’approvisionnement en cours, en partie à cause de la guerre en Ukraine, en partie à cause du verrouillage local en Chine », a-t-il déclaré, ajoutant que les pénuries de main-d’œuvre ont également un impact sur l’offre.

Yalnizyan a déclaré que la fin de la guerre en Ukraine, la fin de la pandémie et un véritable mouvement pour lutter contre le changement climatique sont tous cruciaux lorsqu’il s’agit de freiner l’inflation et d’améliorer l’offre.

« Pendant 100 ans, il faudrait remonter au début du XXe siècle et à la collision de la grippe espagnole avec la Première Guerre mondiale pour voir cela », a-t-elle déclaré. « Et puis nous n’avions pas de choses comme des événements climatiques extrêmes en plus. Nous avons donc toutes ces choses qui ralentissent l’approvisionnement.

Sans aucune amélioration des taux d’inflation, Peng a déclaré que les résultats pourraient être « dévastateurs » pour les Canadiens.

« Nous n’avons pas vu cela depuis 1983, où nous avons une inflation à ce niveau. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le taux d’intérêt était d’environ 10 %, le taux hypothécaire supérieur à 20 %. C’est fou », a-t-elle déclaré. « On ne peut pas vivre comme ça. … Ce sera ce qui fera planter notre économie.

Mais, comme le souligne Yalnizyan, les ralentissements économiques ont tendance à affecter différents groupes socio-économiques de différentes manières. La demande des consommateurs augmente, a-t-elle dit, à cause de ceux qui ont encore un revenu disponible, ce qui pourrait faire partie du problème.

« Je pense que nous avons des mois très difficiles à venir », a-t-elle déclaré. « Pas pour les personnes qui ont de l’argent supplémentaire, mais pour les personnes qui se débattaient avant que tout cela ne commence. Nous examinons l’inégalité des revenus qui s’est transformée en inégalité de consommation qui remet en cause la qualité de vie des gens.



Avec des fichiers de la Presse Canadienne