Les spéculations sur la direction que prendra l’inflation continuent de peser sur les marchés, mais un nombre croissant de stratèges estiment que les investisseurs sous-estiment les perspectives des prix à la consommation.

David Roche, président de la société d’investissement Independent Strategy, en fait partie. Il a déclaré mercredi à CNBC qu’il pensait que le taux d’inflation américain, qui était de 2,6% en mars il y a un an, pourrait encore augmenter.

«À mon avis, nous verrons probablement une inflation de 3 ou 4% d’ici le milieu de l’année prochaine, ce qui est totalement incompatible avec, disons, que les rendements des obligations américaines à 10 ans se situent à 1,6%. Ce rendement pourrait facilement doubler et quand il », a-t-il déclaré à« Squawk Box Europe »de CNBC.

«La raison pour laquelle les prix vont augmenter, et il y a en réalité plusieurs choses, c’est que vous allez vous retrouver avec, de l’autre côté de Covid (la pandémie), une demande énorme alors que les consommateurs dépensent les économies excédentaires qu’ils ont accumulées. , » il a dit.

« Et vous allez vous retrouver avec un grand gouvernement pour toujours … et cela, bien sûr, est moins efficace et moins efficace signifie une inflation plus élevée. »