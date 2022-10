L’inflation oblige certains Canadiens à sauter des repas

Alors que l’inflation élevée continue d’affecter les consommateurs, certains Canadiens ont dû prendre des mesures sérieuses pour réduire leurs coûts, comme parcourir des distances plus courtes, accorder plus d’attention aux ventes à l’épicerie et même sauter des repas.

CTVNews.ca avait demandé aux Canadiens de partager comment la hausse du coût de la vie les affectait, eux et leurs familles. Les réponses envoyées par e-mail n’ont pas toutes été vérifiées de manière indépendante.

Heather Harris de Sudbury, en Ontario, dit que cela a été “une lutte absolue” et qu’elle a accordé plus d’attention aux offres des circulaires, acheté plus de nourriture en vrac et réduit les plats à emporter. Elle a dit à CTVNews.ca que 85 $ pourraient remplir son panier d’épicerie en 2019. Mais maintenant, ce montant “couvre à peine certains aliments de base, des fruits et des produits laitiers”.

“Des activités que nous ferions traditionnellement chaque année sans question d’essence ou de coût, nous avons remis en question et annulé parce que ce n’était pas dans le budget. Cela semble désespéré en ce moment pour les personnes dans ma même situation. Les milléniaux ont le plus de difficultés”, a-t-elle déclaré. dans un courriel mercredi.

Les pressions du coût de la vie sont devenues si fortes que certains Canadiens ont même décidé de sauter des repas. Amber Rose a déclaré à CTVNews.ca qu’elle ne déjeunait plus et qu’elle portait également des chandails supplémentaires dans la maison parce qu’elle ne pouvait pas se permettre d’augmenter le thermostat à mesure que le temps se refroidissait.

“Je passe le week-end à cuisiner par lots des repas bon marché à réchauffer dans un four grille-pain ou au micro-ondes pour économiser de l’argent. Je fais du pain plutôt que d’acheter”, a-t-elle déclaré dans un e-mail mercredi. “Malheureusement, je crains que ce ne soit la pointe de l’iceberg.”

Malheureusement, Rose n’est pas seule. Un récent sondage du Laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie a révélé que 23,6 % des Canadiens ont dû réduire la quantité d’aliments qu’ils achetaient. Au cours de la dernière année, 8,2 % ont déclaré avoir dû modifier leur régime alimentaire pour économiser de l’argent sur la nourriture et 7,1 % ont déclaré avoir sauté des repas en raison du coût des courses.

Le sondage de Dalhousie a également révélé que près des trois quarts des consommateurs changeaient leurs habitudes d’achat d’épicerie, comme acheter dans des magasins à rabais ou utiliser plus souvent les points du programme de fidélisation. C’est le genre de changements que Gerry Lobel, qui vit à Tavistock, en Ontario, a dû faire, en plus de conduire moins.

“Au cours des deux dernières années, j’ai constaté que No Frills propose généralement les meilleures offres hebdomadaires. Je collecte également les points PC et facture mes achats sur la carte PC MasterCard, ce qui me rapporte des points PC supplémentaires”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca dans un e-mail.

Le mois dernier, Statistique Canada a annoncé que le taux d’inflation annuel avait ralenti à 7,0 % en août. Cependant, cela a été largement dû à la baisse du prix de l’essence, et les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 10,8 % depuis l’année dernière – le rythme le plus rapide en plus de 40 ans.

“Nous sommes dans cette situation depuis assez longtemps maintenant. Donc, je veux dire, la plupart des Canadiens acceptent maintenant leur sort en termes de combien il en coûte pour aller à l’épicerie ces jours-ci. Et donc ils ont fait quelques ajustements depuis très longtemps maintenant », a déclaré mercredi à CTV News Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire d’analyse agroalimentaire.

“(Le taux d’inflation alimentaire élevé) a vraiment poussé les gens à faire des choix différents. Ils ont adopté des comportements différents, ils visitent différentes épiceries, des magasins à un dollar également”, a-t-il ajouté.

L’utilisation des banques alimentaires a également grimpé en flèche au milieu de la pandémie ainsi que de la forte inflation. La résidente de Toronto, Sue-Ellen Patcheson, qui vit de programmes de soutien aux personnes handicapées dans une maison avec trois autres adultes handicapés, a déclaré qu’elle ne pouvait dépenser que 300 $ par mois en épicerie pour nourrir sa famille et qu’elle était “forcée de se débrouiller avec tout ce que nous pouvons obtenir de la banque alimentaire. »

“Les dépenses que nous avons, le loyer, les téléphones de base et Internet, et les assurances prennent tous nos revenus pour couvrir. Il n’y a plus rien à réduire”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans un e-mail.



Avec des fichiers de Melissa Lopez-Martinez de CTV News et Heather Wright, correspondante de CTV National News