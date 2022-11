L’inflation ne va nulle part. Regardez les données de l’Europe

Londres

CNN Affaires

—



L’inflation européenne s’est accélérée pour atteindre un nouveau record alors que les prix de l’énergie et des denrées alimentaires dans la région continuent de monter en flèche.

Les prix dans les 19 pays qui utilisent l’euro ont augmenté à un taux annuel de 10,7% en octobre, contre 9,9% en septembre, selon les premières estimations publiées lundi.

Les prix de l’énergie ont bondi de près de 42 % d’une année sur l’autre, tandis que le coût des aliments, de l’alcool et du tabac a augmenté de plus de 13 %.

Notamment, les prix dans le secteur des services ont augmenté à un rythme plus rapide en octobre qu’en septembre. C’est un signe inquiétant pour les décideurs politiques qui espéraient que l’assouplissement des pressions sur la chaîne d’approvisionnement contribuerait à faire baisser l’inflation.

L’inflation en Allemagne, la plus grande économie d’Europe, a grimpé à 11,6 %. En Italie, il s’est élevé à 12,8 %, tandis que le taux de la France a grimpé à 7,1 %. L’inflation des prix à la consommation aux États-Unis, en comparaison, était de 8,2 % en septembre.

Malgré les malheurs de l’inflation, l’économie européenne continue de croître, quoique à peine. Entre juillet et septembre, la zone euro et l’Union européenne ont enregistré une croissance de 0,2 % de leur produit intérieur brut par rapport au trimestre précédent, les dépenses post-confinement et l’essor du tourisme estival ayant contribué à compenser l’impact de la hausse du coût de la vie.

Pourtant, les économistes s’attendent à ce qu’une récession se produise au cours de l’hiver alors que les prix de l’énergie obligent les Européens à surveiller leur portefeuille et poussent les entreprises à accumuler des liquidités. Les prix du gaz naturel nuisent également à la production industrielle, même s’ils ont fortement chuté depuis le sommet d’août.

“Dans l’ensemble, le tableau reste sombre”, a déclaré Bert Colijn, économiste senior chez ING, dans une note aux clients. « La réouverture des économies a stimulé les services, mais cet effet s’estompe maintenant. Avec des taux d’intérêt en hausse et des perspectives économiques incertaines, les attentes en matière d’investissement s’affaiblissent également. Nous nous attendons donc toujours à ce que l’économie se contracte au cours des prochains trimestres.

Les données sont un signe d’avertissement pour les États-Unis, qui n’ont pas encore publié leurs données d’octobre. Alors que le pays est plus isolé que l’Europe des effets inflationnistes de la guerre en Ukraine, il a également du mal à limiter la hausse des prix, forçant la Réserve fédérale à maintenir la hausse des taux d’intérêt à un rythme rapide.