Pendant la plus grande partie de l’année, le récit de l’inflation parmi de nombreux économistes et décideurs était qu’il s’agissait essentiellement d’un problème de nourriture et de carburant. Une fois que les chaînes d’approvisionnement se sont assouplies et que les prix de l’essence ont diminué, on pensait que cela aiderait à réduire les coûts alimentaires et, à son tour, à atténuer les pressions sur les prix dans l’ensemble de l’économie.

d’août indices des prix à la consommationcependant, a mis ce récit à rude épreuve, avec des augmentations croissantes indiquant maintenant que l’inflation pourrait être plus persistante et enracinée qu’on ne le pensait auparavant.

L’IPC hors prix des aliments et de l’énergie – ce que l’on appelle l’inflation de base – a augmenté de 0,6 % pour le mois, soit le double de l’estimation du Dow Jones, ce qui a entraîné une augmentation de 6,3 % du coût de la vie d’une année sur l’autre. En incluant les aliments et l’énergie, l’indice a augmenté de 0,1 % par mois et de 8,3 % sur 12 mois.

Au moins aussi important, la source de l’augmentation n’était pas l’essence, qui a chuté de 10,6 % pour le mois. Bien que la baisse estivale des prix de l’énergie ait contribué à tempérer les chiffres de l’inflation globale, elle n’a pas été en mesure d’étouffer les craintes que l’inflation demeure un problème pendant un certain temps.