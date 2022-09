L’inflation n’a pas encore culminé, selon les directeurs financiers, la récession est déjà là ou sur le point de frapper

L’enquête du CNBC CFO Council est un échantillon des perspectives actuelles parmi les principaux responsables financiers. Elle a été menée auprès de 21 directeurs financiers de grandes organisations entre le 12 et le 27 septembre. Les membres du Conseil comprennent 44 % des directeurs financiers des entreprises du Fortune 500, et de cette cohorte, la moitié des entreprises du Fortune 100.

Une majorité de directeurs financiers (57 %) ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que l’inflation avait atteint un pic. Plus d’un quart des directeurs financiers déclarent que l’inflation est le principal facteur de risque externe auquel sont confrontées leurs entreprises. C’est en baisse par rapport aux 40% qui ont cité l’inflation au dernier trimestre, alors que les inquiétudes concernant la demande des consommateurs dans le ralentissement de l’économie augmentent parmi les directeurs financiers, et davantage la citent désormais comme leur risque n ° 1.

Les dirigeants d’entreprises de toute l’économie ont ajouté à cette vision de l’inflation ces dernières semaines. Le PDG de Costco, Craig Jelinek, a déclaré à Jim Cramer de CNBC le 13 septembre : “Je pense que vous allez voir peut-être encore six mois à un an, les choses vont commencer à baisser.”

Le PDG d’Unilever, Alan Jope, a déclaré lors de l’émission “Closing Bell” de CNBC le 6 septembre : “Nous ne constatons pas de relâchement de nos coûts au débarquement. Ainsi, tout optimisme précoce selon lequel l’inflation a atteint son maximum est déplacé.”

Lors d’une conférence de presse le 21 septembre après que la Réserve fédérale ait relevé les taux d’intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que si la Fed “s’attendait à ce que nous commencions à voir l’inflation baisser… l’inflation a pas vraiment descendu.”

Avec l’inflation persistante, les directeurs financiers ont changé d’avis sur le moment d’une récession à la suite des hausses de taux de la Fed.

Près de la moitié (48%) des directeurs financiers interrogés ont déclaré s’attendre à une récession au premier semestre 2023, en baisse par rapport à l’enquête du trimestre précédent, où 68% ont cité les deux premiers trimestres de l’année prochaine comme le début le plus probable d’une récession, alors que de plus en plus de directeurs financiers rapprocher les attentes de récession dans le temps. Dix-neuf pour cent des directeurs financiers déclarent désormais s’attendre à une récession au quatrième trimestre de cette année, contre 13 % au deuxième trimestre. En outre, 19 % supplémentaires des directeurs financiers ont déclaré que l’économie américaine est actuellement en récession.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré à Ylan Mui de CNBC à Delivering Alpha que l’administration Biden faisait tout ce qu’elle pouvait pour lutter contre l’inflation afin d’éviter une récession.

“La confiance des consommateurs est toujours élevée. Les bilans des consommateurs et des entreprises sont sains. Nous avons une grande dynamique sur le marché du travail dans lequel nous avons créé plus de 300 000 emplois au cours des trois derniers mois en moyenne”, a-t-il déclaré.

L’enquête CNBC révèle que les entreprises sont toujours en mode d’embauche, 57% des directeurs financiers déclarant qu’ils s’attendent à augmenter leurs effectifs l’année prochaine. Moins de 10 % s’attendent à réduire les effectifs.

Dans l’ensemble, les directeurs financiers interrogés dans le cadre de l’enquête du CNBC CFO Council soutiennent les mesures politiques de la Fed visant à maîtriser l’inflation, plus de la moitié (52%) affirmant que ses efforts ont été justes, tandis que 19% ont déclaré qu’ils étaient bons. Environ 29% ont déclaré que ces efforts avaient été médiocres.

“Nous avons toujours compris que rétablir la stabilité des prix tout en réalisant une baisse, ou plutôt une augmentation relativement modeste, du chômage et un atterrissage en douceur serait très difficile et nous ne savons pas, personne ne sait si ce processus conduira à une récession ou si alors, à quel point cette récession serait importante », a déclaré Powell lors de sa dernière conférence de presse après la réunion de la Fed. “Cela dépendra de la rapidité avec laquelle les pressions inflationnistes sur les salaires et les prix diminueront, si les attentes restent ancrées et si nous obtenons également plus d’offre de main-d’œuvre, ce qui aiderait également.”