L’inflation n’a augmenté que de 0,2 %, moins que prévu, les consommateurs bénéficiant d’une pause

L’inflation est tombée à son taux annuel le plus bas depuis plus de deux ans en juin, résultat à la fois d’une certaine décélération des coûts et de comparaisons faciles avec une période où les hausses de prix atteignaient un sommet de plus de 40 ans.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 3 % par rapport à il y a un an, ce qui est le niveau le plus bas depuis mars 2021. Sur une base mensuelle, l’indice, qui mesure une large gamme de prix des biens et services, a augmenté de 0,2 %.

Cela par rapport aux estimations du Dow Jones pour des augmentations respectives de 3,1% et 0,3%.