L’inflation met la pression sur le légendaire menu du déjeuner espagnol

Imaginé dans les années 1960 pour attirer les touristes, le « menu del dia » espagnol à trois plats, ou menu fixe pour le déjeuner, a longtemps été considéré comme la meilleure offre de la ville. Mais avec une inflation oscillant autour de 10%, son accessibilité est menacée alors que les restaurants cherchent des moyens de faire des économies. Pour une entrée, un plat et un dessert ou un café (ou les deux), du pain et une boisson, le prix moyen est d’environ 12,8 euros (12,60 $), selon les chiffres de l’Hosteleria de España, la principale association espagnole d’hôtellerie représentant l’hôtellerie et la restauration. Proposé par presque tous les restaurants espagnols, son prix en fait une option populaire dans un pays où les gens mangent fréquemment au restaurant.

“Tout le monde le choisit”, explique Sara Riballo, la trentaine, assise sur une terrasse du centre de Madrid.

« On mange plusieurs fois par semaine au restaurant et on opte généralement pour le menu car c’est plus économique, c’est plus rapide et c’est assez varié », confirme sa collègue Estefania Hervas.

Les restaurants espagnols servent en moyenne quatre millions de “menus del dia” chaque jour dans le pays de 47 millions d’habitants, selon l’association hôtelière.

L’idée a été inventée il y a près de six décennies lorsque l’Espagne était sous la dictature de Francisco Franco.

Un arrêté ministériel a été publié selon lequel tous les restaurants doivent proposer un «menu touristique» pour répondre aux vagues croissantes de visiteurs étrangers sur la côte espagnole.

Le décret a été inscrit au bulletin officiel de l’État espagnol, stipulant qu’à partir du 1er août 1964, le menu doit comprendre, au « minimum », une soupe, un plat principal, un dessert, un verre de vin et du pain.

– ‘Extrêmement inquiet’ –

La tradition a perduré jusqu’à aujourd’hui, où elle agit comme une sorte de baromètre de l’économie espagnole, explique Emilio Gallego, secrétaire général de l’association de l’hôtellerie.

« C’est une façon très, très populaire de manger le déjeuner avec des millions vendus chaque jour à travers le pays. C’est quelque chose que nous surveillons constamment », a-t-il déclaré.

Se décrivant comme “extrêmement inquiète des effets de l’inflation et de la hausse des prix de ces derniers mois”, l’association a constaté que les trois quarts de ses restaurants avaient augmenté le prix de leur menu del dia entre novembre 2021 et avril 2022.

Et c’était avant que l’inflation ne culmine en juillet à 10,8 %.

Au cours des derniers mois, le prix de l’huile d’olive a augmenté de 42,5 % parallèlement au coût du pain, du lait, des œufs, de la viande et des pâtes, sans parler de la spirale des factures d’électricité, de réfrigération ou de gaz pour les cuisinières et les fours.

L’industrie étant “durement touchée par la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières à un moment où elle se remettait encore de la crise sanitaire”, elle n’a eu d’autre choix que d’augmenter les prix, a déclaré Gallego.

Dans la plupart des cas, les restaurants ont augmenté le prix de leur menu del dia de 10 à 15 %, soit une augmentation comprise entre 1,0 et 1,5 euros.

– ‘Nous ne survivrons pas’ –

Au Café Gijon, un restaurant emblématique sur le boulevard central de Castellana à Madrid, ils servent jusqu’à 250 plats par jour, au prix de 15 euros chacun.

Mais le directeur Jose Manuel Escamilla a déclaré que les prix devraient augmenter dans les semaines à venir.

« Tout monte : le prix de l’électricité et les coûts hypothécaires ont explosé. Si les choses continuent comme ça, nous ne survivrons pas.

“C’est difficile car cela affectera nos clients, mais en fin de compte, si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas fonctionner”, a-t-il déclaré.

De nombreux restaurants recherchent d’autres moyens d’économiser de l’argent et de protéger leurs marges.

Dans un restaurant d’un des quartiers chics de Madrid, ils commandent désormais de la viande en vrac et du poisson entier plutôt que des portions prédécoupées car le prix est plus bas, a admis l’un de ses acheteurs sous couvert d’anonymat.

Gallego pense que d’autres restaurants s’adapteront en créant d’autres formats, comme une option à deux plats d’un plat principal avec une entrée ou un dessert.

Chez Valgame Dios, dans le quartier madrilène de Chueca, le nombre de plats proposés a déjà été réduit.

« Au lieu de trois ou quatre entrées, nous en avons deux », explique la serveuse Laura Rubio, qui dit « attendre de voir ce qui va se passer » et si cela va rebuter les convives.

Comme d’autres clients, le scénariste de 47 ans Helio Mira fait preuve de courage.

“Ce n’est pas seulement le prix du menu del dia qui augmente mais le prix de la vie en général mais qu’est-ce qu’on peut faire ?” il a dit.

“Nous devons juste surmonter la tempête.”

