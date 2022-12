L’inflation, l’économie et le stress des vacances ne sont pas une excuse pour être impoli envers les travailleurs

En août, le chef Tory Miller, basé à Madison, dans le Wisconsin, a posé une question rhétorique exaspérée dans un message sur Facebook : “Comme c’est difficile d’être gentil ?” Miller, qui possède deux des restaurants de la ville, venait de faire démissionner un membre du personnel de la réception, citant des invités «toxiques» comme raisonnement. “Le monde entier manque de personnel, et vous crier que votre table n’est pas prête au moment où vous arrivez ne change rien”, a écrit Miller.

Sa plainte a été reprise par le site d’information local Madison.com, qui l’a suivi pour une interview. Il a déclaré à la publication que les clients semblaient penser qu’ils pouvaient “être carrément méchants avec qui que ce soit” lorsqu’ils dépensaient de l’argent.

J’ai entendu parler de la protestation de Miller par un ami qui travaille dans un autre restaurant de Madison (pas celui de Miller). Elle avait remarqué l’augmentation du nombre de clients qui se comportaient mal et était heureuse que quelqu’un soit enfin sorti et l’ait dit. Elle n’est pas seule dans ses plaintes; Pendant des mois et des mois, j’ai parlé au personnel de vente au détail et aux travailleurs des services qui évoquent souvent la tendance des clients à ne pas les traiter comme des personnes.

Maintenant que la période des fêtes est à nos portes, avec toute la pression qu’elle entraîne, de nombreux clients se comportent encore plus mal. Cela vaut la peine de le dire : alors que nous partons dans le monde pour acheter des cadeaux ou nous réunir pour des repas de fête ou voyager pour rendre visite à la famille, il est plus important que jamais de bien traiter les travailleurs des services. Gardez l’esprit de la saison ou quelque chose comme ça. Sois gentil.



Au cours des dernières années, grâce à la pandémie et aux turbulences économiques, les consommateurs ont été contraints de se rendre compte qu’ils ne peuvent pas toujours avoir ce qu’ils veulent quand ils le veulent, et ils n’ont pas été particulièrement gentils à ce sujet. La pandémie a également conduit à une situation où de nombreux lieux de travail manquent cruellement de personnel. Les détaillants ont eu du mal à embaucher et à garder des travailleurs tout au long de l’année, y compris pendant la crise des vacances. Cela se traduit par des temps d’attente plus longs et plus de difficulté à trouver un membre du personnel pour aider les clients. C’est aussi une situation épuisante pour les travailleurs qui, en plus de se sentir débordés et débordés, sont également maltraités pour des problèmes qui échappent souvent à leur contrôle.

Workstream, une plate-forme d’embauche qui aide les entreprises à se connecter avec la main-d’œuvre «sans bureau» – c’est-à-dire en grande partie des travailleurs horaires et en personne souvent dans des emplois de service à la clientèle – a créé une annonce de service public avant la saison des vacances 2022 qui demande aux gens d’être gentils. “Bien sûr, beaucoup d’entre nous ont connu un service moins qu’idéal ces derniers temps, et la plupart d’entre nous ont réagi à ces situations compromises comme des adultes. Mais certains d’entre nous, eh bien, nous nous sommes malheureusement transformés en ‘Karens’ », dit le PSA, faisant référence au mème et à l’insulte comme étant du type laissez-moi parler au responsable pour des inconvénients mineurs.

Nous ne devrions pas avoir besoin d’un message d’intérêt public qui dit d’être gentil avec les travailleurs pendant les vacances

“Au cours de nos entretiens avec nos clients et nos employés, nous avons entendu des histoires pour le moins inquiétantes concernant des personnes ayant moins de patience que jamais et traitant tous ces travailleurs comme les rouages ​​d’une machine”, a déclaré Daniel Blaser, le créateur de contenu chez Workstream derrière le PSA, a déclaré dans une interview.

Nous ne devrions pas avoir besoin d’un message d’intérêt public qui dit d’être gentil avec les travailleurs pendant les vacances, mais hélas, nous le faisons. Prenez-le comme un rappel pour vous détendre la prochaine fois que vous serez tenté de crier sur la personne qui se tient en face de vous.

Stress des vacances + stress économique = une recette potentielle pour un désastre

C’est une période ennuyeuse pour exister dans l’économie, et c’est ainsi depuis un certain temps.

Tout était plus cher la dernière saison des fêtes; cette année, ça va être encore pire. Non seulement l’inflation persiste, mais l’histoire transitoire que de nombreux économistes racontaient en 2021 – ce qui signifie qu’une inflation élevée était temporaire et pouvait disparaître d’elle-même – a été largement démystifiée. Les gens dépensent plus qu’ils ne le faisaient pour des articles de tous les jours aujourd’hui qu’il y a un an. Ils devront dépenser plus pour vivre la même expérience que les vacances précédentes, ou ils devront réduire leurs dépenses, ce que beaucoup disent. La façon dont la Réserve fédérale fait face à l’inflation pourrait pousser les États-Unis dans une récession, ajoutant de l’anxiété à un moment déjà anxiogène.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont marqué les vacances de l’année dernière ont commencé à s’atténuer quelque peu. Cependant, étant donné le gâchis d’obtenir des choses pendant une grande partie de la pandémie, il est facile de s’inquiéter – sans compter que la chaîne d’approvisionnement reste fragile.

Dans le même temps, le marché du travail reste tendu, malgré les meilleurs efforts de la Fed pour le calmer. Cela signifie que les entreprises, allant des détaillants aux aéroports et aux compagnies aériennes, ont encore du mal à embaucher pour répondre à la demande accrue de vacances.

Les consommateurs se sentent assez déprimés par rapport à l’économie, même si en réalité les données disent que les choses – au-delà de l’inflation, que les gens détestent – ne sont pas vraiment si mauvaises.

Combinez cela avec le stress qui accompagne normalement la saison des fêtes et ce n’est peut-être pas une belle image. Une enquête menée en 2015 par Healthline a révélé que 62 % des personnes interrogées déclarent que leur niveau de stress est “très ou quelque peu” élevé pendant les vacances, contre 10 % qui ont déclaré qu’il n’y avait pas de stress du tout. De l’argent aux voyages, la saison des fêtes prend des problèmes déjà inquiétants et fait monter la pression d’un cran ou trois.

Les consommateurs ne sont pas géniaux parce que les entreprises les ont formés de cette façon

Au début de l’année, j’ai plongé un peu dans l’état d’esprit du consommateur américain, car – soyons honnêtes – nous ne sommes pas toujours à notre meilleur lorsque nous opérons dans notre économie centrée sur le client.

En résumé, nous n’avons pas l’habitude de devoir réfléchir aux compromis que nous faisons pour que notre économie fonctionne comme elle le fait. Nous voulons des choses bon marché et rapides, et il est inconfortable de penser aux coûts de cela pour, disons, les travailleurs embauchés pour y arriver. Les entreprises ont poussé les attentes des clients de plus en plus au fil des ans, car elles ont concouru pour notre entreprise et ont mis à disposition ce qu’un historien a décrit comme une “avalanche de choses”. Les gens s’attendent à ce que les offres soient plus grandes et meilleures et que l’expérience du consommateur s’améliore constamment, même dans les moments où ce n’est pas possible.

“Nous sommes devenus une société autorisée”, m’a dit à l’époque Mark Cohen, directeur des études de vente au détail à la Columbia Business School. En raison de la pandémie et des conditions économiques actuelles, une partie de ce droit a été supprimée, ce qui a entraîné un public « grincheux », a-t-il déclaré. “Le supermarché, la station-service, le grand magasin, le centre commercial, c’est en quelque sorte l’endroit où tout vient à l’esprit.”

Vous ne pouvez pas mettre la compagnie American Airlines en ligne car ce n’est pas un être sensible

Les travailleurs finissent souvent par porter le poids de la frustration des gens face à la situation, même lorsque la situation est entièrement hors de leur contrôle. Si votre vol est retardé, vous ne pouvez pas mettre la compagnie American Airlines en ligne car ce n’est pas un être sensible, ni appeler son PDG, Robert Isom, sur son numéro de téléphone personnel pour vous plaindre. Vous vous retrouvez donc à crier après un agent de bord ou un agent d’embarquement qui essaie juste de passer la journée, d’être payé et de rentrer chez lui et qui ne peut pas, à votre grand dam, contrôler les retards de vol, sans parler de la météo.

Melanie Morrison, professeur de psychologie à l’Université de la Saskatchewan, au Canada, a déclaré à la BBC que les personnes occupant des emplois dans les services deviennent souvent des “cibles plus faciles” pour les consommateurs, en partie parce qu’elles n’ont pas beaucoup de pouvoir. Les consommateurs ont l’impression d’avoir le dessus (encore une fois, parce qu’on leur dit depuis des décennies que c’est le cas), et il est tentant de s’en prendre à ceux qui sont en dessous d’eux. Cela fait partie de la «théorie du bouc émissaire», où les gens cherchent quelqu’un à blâmer, même si la personne en face d’eux est en grande partie irréprochable. “Cela va se passer au téléphone avec un employé du service client ou au magasin discount ou McDonald’s”, a déclaré Morrison.

Peut-être que cette saison des fêtes, sois cool

Chaque fois que je parle à des travailleurs pour des histoires, notamment dans le secteur des services, je suis surpris de la fréquence à laquelle le sujet du comportement des consommateurs revient. Ce n’est pas parce que je ne suis pas conscient que c’est difficile à gérer. Pourtant, de toutes les choses dont je dois parler à un journaliste au hasard, cela me ramène toujours un peu en arrière. C’est un indicateur du poids de l’expérience d’être victime d’un effondrement des consommateurs.

Avant Thanksgiving 2021, j’ai parlé à Will Liao, le propriétaire de Queens Natural Meats à New York, des dindes et d’une pénurie potentielle. Il m’a demandé de rappeler aux gens d’être gentils avec les travailleurs plusieurs fois pendant notre conversation. “Ce sont les gens qui se sont occupés de vous pendant le Covid, ils sont allés travailler tous les jours, je suis allé travailler tous les jours, pour m’assurer que vous pouviez manger”, avait-il déclaré à l’époque.

Nichole, une employée d’un dépanneur du Wisconsin qui m’a demandé de ne pas divulguer son nom de famille pour protéger son travail et sa vie privée, a demandé lors d’une interview plus tôt cette année que je “peut-être trouver un moyen de faire savoir aux gens que nous manquons- personnel afin que nous ne soyons pas engueulés. Pour le dire plus succinctement, elle a ajouté: “Si tu vas être un connard, ne reviens pas.”

Un client aimable peut avoir un impact mesurable sur une mauvaise journée

J’ai eu des travailleurs au salaire minimum qui ont déploré à quel point il est difficile de s’en sortir quand les clients donnent si peu de pourboires et quand leurs employeurs leur demandent tellement pour si peu de salaire. “Vous savez que l’entreprise gagne X somme d’argent, et pour la quantité de travail qu’elle demande aux employés de faire – venir les jours de congé, arriver tôt, rester tard, traiter avec les clients – je ne le fais pas pour le plaisir”, m’a dit un employé d’une épicerie ce printemps.

C’est également allé dans l’autre sens, car les travailleurs disent qu’un client aimable peut avoir un impact mesurable sur une journée moche, en particulier dans un monde où ces clients les méprisent souvent.

De nombreuses personnes en sont venues à se considérer davantage comme des consommateurs que comme des travailleurs, pour une litanie de raisons, et abordent leurs interactions dans l’économie en tant que telles, même si elles jouent souvent les deux rôles. Peut-être que cette saison des fêtes, avant de perdre votre sang-froid à propos d’une chose banale dont vous ne vous souviendrez pas dans un mois, c’est une bonne idée de prendre du recul.

