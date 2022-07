L’inflation, la hausse des frais font payer les familles, les enfants ne participent pas aux sports organisés

Les trois enfants de Mohammed Hussain pratiquent tous des sports organisés.

Sa fille de 14 ans et ses deux fils, âgés de 12 et 8 ans, font partie d’équipes de hockey, et il est franc sur le coût que cela peut coûter.

“Cela prend une partie de votre chèque de paie”, a déclaré l’homme d’Edmonton.

“Nous ressentons un coup de poing avec l’équipement en ce moment. Les enfants poussent comme des mauvaises herbes à ce groupe d’âge”, a déclaré Hussain. “Nous n’avons même pas abordé les frais de carburant … combien d’essence les gens dépensent-ils simplement pour essayer d’avoir les jeux. Avec trois enfants, nous sommes partout dans la ville.”

Il a dit que sa famille absorbe la hausse des coûts due à l’inflation en réduisant certaines choses.

“Nous n’avons probablement qu’un seul congé”, a déclaré Hussain. “Vraiment réduire la quantité de nourriture que nous mangeons également, juste pour pouvoir économiser cela.”

Les frais d’inscription aux sports pour les jeunes peuvent souvent s’élever à des centaines de dollars et augmenter à mesure que les enfants grandissent. En plus de cela, les familles doivent payer l’essence, qui a atteint des prix record cette année, pour se rendre aux entraînements et aux tournois. Lorsque le coût de l’équipement est pris en compte, les familles peuvent facilement payer des milliers de dollars par enfant et par an.

Kaylee Delaney, 10 ans, joue au soccer sur un terrain à Edmonton. Sa mère dit que la hausse du coût de tout fait qu’il est difficile de payer pour le sport. (Peter Evans/CBC)

Katelinn Adams dit que sa fille de 10 ans, Kaylee Delaney, aimait jouer au soccer des Timbits lorsqu’elle était plus jeune, mais lorsqu’elle a dépassé le programme, Adams n’a pas pu se permettre d’inscrire Kaylee dans une équipe locale.

“Parfois, il y a des programmes auxquels vous pouvez participer, mais il y a soit une liste d’attente parce que quelqu’un d’autre est arrivé à l’avance, soit il y a une date limite que nous avons manquée”, a déclaré Adams, d’Edmonton.

“Je me sens mal. Vous voulez offrir le monde à vos enfants, n’est-ce pas ? Et vous ne voulez jamais leur dire non de vouloir faire un sport ou une activité amusante.”

La hausse du coût de tout, de la nourriture au carburant, ne facilite pas la situation, a déclaré Adams. “C’est complètement hors de portée.”

La hausse des coûts

David Legg, professeur d’éducation physique et de santé à l’Université Mount Royal de Calgary, a déclaré que le coût de la participation aux sports pour les jeunes augmentait pour plusieurs raisons.

De nombreuses organisations sportives se sont repliées pendant la pandémie de COVID-19, a-t-il dit, et celles qui ont survécu ont augmenté leurs prix pour s’adapter à plus de nettoyage, à un nombre inférieur de participants et à une augmentation des coûts de personnel.

“En plus de cela, juste à cause de certains problèmes de chaîne d’approvisionnement, je pense également que le coût de l’équipement a également augmenté”, a déclaré Legg.

David Legg, professeur d’éducation physique et de santé à l’Université Mount Royal de Calgary, affirme que la pandémie a provoqué la faillite de certaines organisations sportives et entraîné une augmentation des coûts pour celles qui ont survécu. (Colin Hall/CBC)

KidSport Canada, un organisme national sans but lucratif qui aide les familles à payer les frais d’inscription et l’équipement pour les programmes sportifs, s’attend à une forte demande à venir, a déclaré le PDG Greg Ingalls.

“Je m’attends à ce que nous commencions à voir ces [application] les chiffres augmentent à nouveau chaque année », a-t-il déclaré.

Ingalls a déclaré qu’en 2019, KidSport Canada a payé les frais d’inscription de plus de 40 000 enfants en recueillant 8,7 millions de dollars. Les candidatures ont chuté pendant la pandémie, mais il a déclaré que l’organisation commençait à voir un retour aux chiffres de 2019. Et avec l’inflation qui pèse lourdement sur les budgets des familles, il s’attend à ce que le nombre de candidatures augmente encore.

Au cours des cinq dernières années, plus de 40 millions de dollars ont été amassés pour aider à financer des subventions pour les enfants à travers le pays, et 188 000 ont reçu de l’aide pour pouvoir pratiquer un sport, selon le site Web de KidSport Canada.

Greg Ingalls est PDG de KidSport Canada, un organisme national sans but lucratif qui aide les familles à payer les frais d’inscription et l’équipement pour les programmes sportifs. Il s’attend à une augmentation des demandes de financement. (Justin Pennell/CBC)

Ingalls a déclaré que certaines organisations sportives commencent à s’adapter et à être plus abordables pour les familles.

“Nous assistons à la croissance de certaines options sportives à moindre coût permettant aux enfants de faire du sport et d’options à faible engagement, où [it’s] plutôt un programme une ou deux fois par semaine au lieu de quatre, cinq ou six jours par semaine et moins de déplacements », a-t-il dit.

Avantages pour les enfants

Ingalls a déclaré qu’il y avait des avantages pour les jeunes qui participent à des sports organisés.

“Le sport offre aux enfants l’occasion d’acquérir des compétences de vie qu’ils emporteront avec eux le reste de leur vie – des choses comme comment être un bon coéquipier, comment se faire des amis, comment se fixer des objectifs”, a-t-il déclaré.

Nota Klentrou, dont les travaux en physiologie de l’exercice se concentrent sur l’entraînement sportif chez les enfants et les jeunes, a déclaré que l’activité physique améliore la santé cardiovasculaire, renforce les os et réduit le risque de maladies chroniques.

« La participation sportive est le meilleur moyen d’encourager et de retenir les enfants dans l’activité physique, car elle est structurée », a déclaré Klentrou, professeur de kinésiologie à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario. “Cela offre une certaine compétition, que les enfants apprécient.”